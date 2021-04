Sir Keir Starmer a déclaré qu’il y avait un « sentiment grandissant » parmi le public britannique que « le sleaze est de retour pour de vrai », alors que Boris Johnson est confronté à des questions sur la façon dont il dirige son gouvernement.

Parler sur ITV Peston mercredi soir, le dirigeant travailliste a été pressé de savoir si les gens se soucient réellement des allégations qui tourbillonnent autour du premier ministre en ce qui concerne le copinage et les violations potentielles du code ministériel.

Cela vient après que la Commission électorale et le secrétaire du Cabinet ont tous deux lancé des enquêtes sur le financement de la rénovation de l’appartement de M. Johnson à Downing Street. Il a été rapporté qu’il avait reçu un prêt pour une partie du coût des rénovations d’un donateur conservateur, ce que M. Johnson n’a pas nié.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il avait maintenant payé lui-même la facture de 88000 £ pour la somptueuse rénovation de l’appartement.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le problème si M. Johnson avait effectivement remboursé un prêt du Parti conservateur, Sir Keir a déclaré: «La question cruciale n’est pas de savoir s’il l’a payé maintenant, mais quel était l’arrangement en premier lieu. Le Premier ministre évite soigneusement de répondre à la question de savoir ce qui s’est passé en premier lieu.

«Il a demandé au secrétaire du Cabinet de faire une enquête, a demandé à la Commission électorale de faire une enquête. Ces enquêtes pourraient être terminées en cinq minutes si le Premier ministre se contentait de répondre à la question: qui a payé pour cela en premier lieu? »

Il a ajouté: «Sur la question des prêts, le Premier ministre essaie de prétendre qu’il ne s’agit que d’un problème technique et que personne ne s’en soucie vraiment, mais en fait, la raison de la transparence est de s’assurer que tout le monde sait d’où vient l’argent, donc tout le monde le sait. une manière transparente à qui, pour ainsi dire, le Premier ministre doit une.

«Cet argument que le Premier ministre et d’autres avancent selon lequel« nous ne sommes peut-être pas bons mais avec un peu de chance, les gens ne le remarqueront pas »; Je n’ai pas de camion avec cet argument.

Mais si oui ou non les allégations de sleaze sont importantes pour les électeurs n’est pas encore claire, avec un sondage BMG pour L’indépendant voir les conservateurs étendre leur avance sur les travaillistes à quatre points juste une semaine avant des élections cruciales.

M. Johnson lui-même a bénéficié d’une amélioration des taux de satisfaction, selon le sondage, les électeurs affirmant qu’ils le préféraient en tant que Premier ministre au dirigeant travailliste par une marge de 40 à 24%.

Interrogé sur la manière dont il pouvait persuader les électeurs que les problèmes liés à la sleaze importaient, Sir Keir a déclaré à M. Peston que ces dernières semaines avaient vu «jour après jour des allégations» de sleaze.

«Je suis sorti depuis une semaine environ, frappant aux portes d’un bout à l’autre du pays, et cela se produit. Je ne vais pas prétendre un seul instant que la plupart des membres du public n’ont pas de meilleures choses à faire avec leur vie, mais ils se soucient de ce sentiment croissant qu’un groupe de personnes au sommet du gouvernement pense que les règles ne vous appliquez pas à eux et il y a ce sentiment fort de «une règle pour eux et une autre règle pour tout le monde.

«Cela va à l’encontre d’un instinct britannique très fort… Il y a donc ce sentiment fort que le sleaze est de retour, il est de retour pour de vrai et c’est littéralement une règle pour eux et une règle pour tous les autres.

Le dirigeant travailliste a également pris un coup au prix du papier peint que le Premier ministre et sa fiancée, Carrie Symonds, auraient peut-être choisi pour leur appartement. Le couple aurait fait appel aux services de l’architecte d’intérieur de luxe Lulu Lytle, dont certains des papiers peints Soane Britain coûtent plus de 800 £ le rouleau.

«L’idée que pendant la pandémie, le Premier ministre prenait la peine de sortir des réunions pour regarder du papier peint qui coûtait 840 £ le rouleau, ou même de prendre le temps de savoir quel type d’arrangement avait eu lieu pour le paiement de son appartement vous dit quelque chose. à propos de ses priorités – et ce quelque chose, c’est qu’elles sont fausses », a ajouté Sir Keir.