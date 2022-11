Le sentiment anti-gouvernemental et anti-autorité est un défi croissant pour la police de Winnipeg: rapport

Le sentiment anti-gouvernemental et anti-autorité pose un défi croissant pour la police, selon un nouveau rapport sur les conditions de fond auxquelles est confronté le service de police de Winnipeg.

Le rapport Environment for Policing, publié lundi par la Commission de police de Winnipeg, indique que la police est aux prises avec le résultat d’une confiance réduite dans les institutions.

Cela s’est manifesté de manière disparate, comme des appels à réduire le financement de la police pour les manifestations contre les restrictions du COVID-19, qui ont envahi le centre-ville de Winnipeg pendant trois semaines plus tôt cette année.

“Il y a de plus en plus d’expressions publiques de sentiments anti-gouvernement et anti-autorité”, indique le rapport.

Il désigne la pandémie de COVID-19 comme un facteur de sape de la confiance du public dans diverses institutions.

“Certains des effets persistants concernent la confiance dans les institutions publiques, non limitées à la police, mais dans toutes les grandes institutions. La méfiance à l’égard des médias traditionnels et des sources de discours public auparavant fiables (universitaires et experts) n’a jamais été aussi élevée”, indique le rapport.

Le rapport indique que cela a atteint son paroxysme avec les manifestations au nord des terrains législatifs du Manitoba, qui ont duré trois semaines. Le rapport qualifie de satisfaisante la réponse de la police à ces manifestations.

“La police était déterminée à travailler avec les manifestants rassemblés à Winnipeg pour assurer une manifestation pacifique et un résultat à la manifestation”, indique le rapport.

“Beaucoup de gens étaient mécontents de l’approche adoptée par la police, mais la manifestation s’est déroulée sans violence ni incident majeur.”

La perception du public diffère : avocat

Zilla Jones, une avocate de la défense pénale à Winnipeg, a remis en question cette conclusion, notant que la police semblait sympathisant avec les manifestants.

“La perception était certainement qu’ils n’étaient pas aussi proactifs dans la gestion du convoi qu’ils auraient pu l’être”, a déclaré Jones lundi dans une interview.

“Cela avait alors un impact sur la qualité de vie des personnes qui devaient vivre à proximité des activités des convois.”

Jones a critiqué la manière dont les ressources policières sont allouées. La ville de Winnipeg a prévu un budget de 320 millions de dollars pour les services de police en 2022, ce qui représente 27 % de son budget de fonctionnement de 1,2 milliard de dollars.

Le rapport de la commission de police reconnaît qu’il continue d’y avoir “un certain nombre de partisans” du financement ou de l’abolition de la police, sur la base de préoccupations concernant le coût et l’efficacité du service.

“Le coût des services de police fait l’objet de recherches considérables. On estime généralement qu’il n’est pas viable dans sa forme actuelle”, indique le rapport, qui rejette néanmoins les efforts visant à réduire le financement de la police.

“Ce point de vue n’inclut aucun plan de gestion des appels de service des résidents de Winnipeg auxquels la police doit répondre.”

Rembourser ou défendre ?

Le président de la Commission de police de Winnipeg, Markus Chambers, le conseiller municipal de Saint-Norbert-Seine River, a déclaré qu’il croyait que l’opinion publique revenait en faveur de fournir plus de ressources à la police.

“Je pense que le pendule change en fait un peu pour défendre la police, par opposition à la suppression du financement de la police. Il y a des gens qui parlent d’une plus grande présence policière”, a déclaré Chambers dans une interview lundi.

“Je pense que nous commençons à voir une traction dans le sens d’une plus grande présence policière pour réduire le nombre de crimes qui existent.”

Jones a également remis en question cette déclaration.

“Je pense qu’il est très simpliste de dire simplement que parce que les gens sont mécontents des temps de réponse de la police, cela signifie qu’ils veulent plus de flics”, a-t-elle déclaré, se demandant également pourquoi le président de l’organe censé superviser la police défend le service.

“Ils n’ont pas besoin d’être défendus par le public. Ils devraient nous défendre et s’ils ne le font pas, alors il y a un problème avec le modèle, il y a un problème avec la formation et il y a un problème avec tout le concept de la police.”