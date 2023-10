Le siège du maire de Lordstown a longtemps été occupé par un administrateur qui travaille constamment à apporter la croissance économique à Lordstown et, par conséquent, à notre vallée de Mahoning.

Sous la direction du maire Arno Hill, Lordstown a réussi à attirer ici des employeurs géants comme Ultium Cells LLC, Foxconn et TJX Distribution Center, ainsi que d’autres sociétés allant de l’usine d’aluminium Metalco à une immense centrale électrique avec des plans pour une seconde. Il a également accompagné sa communauté à travers les défis économiques et fiscaux après que General Motors a fermé son usine ici.

Si on lui posait la question, Hill, qui prend sa retraite à la fin de son mandat, affirmerait que sans l’aide d’incitations économiques telles que les réductions d’impôts, une grande partie, voire la totalité, de cette nouvelle croissance locale n’aurait jamais eu lieu.

Au cours des conversations avec chacun des quatre candidats espérant remplacer Hill, un thème commun que nous avons entendu, en particulier parmi trois des quatre candidats, était que les réductions foncières doivent être réduites et que le zonage ponctuel, également souvent utilisé pour attirer des entreprises potentielles, devrait être réduit. évité.

« Si nous ne nous valorisons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que les entreprises et les autres nous valorisent ? » » a demandé le candidat Robert Bond, 68 ans, conseiller municipal de longue date.

Le candidat Mark McGrail, 69 ans, a critiqué la gestion du développement du centre de distribution TJX, affirmant que le projet « contourné toutes sortes de règles de zonage. »

«Je ne suis pas contre TJX. Je veux que le code de zonage soit suivi. » dit McGrail.

Il maintient que le refus des autorités du village d’utiliser les outils de développement pour sécuriser les nouvelles entreprises à Lordstown n’aurait probablement pas fait de différence significative dans les négociations.

« Ils (les entreprises) ont étudié toutes les lois de zonage avant même de mettre les pieds dans votre ville » » dit McGrail. « Si notre code de zonage était si horrible ou si anti-développement, ils ne voudraient pas venir ici. Les gens veulent venir à Lordstown à cause de ce que nous avons. Ce ne sont pas des philanthropes.

Il estime que des éléments tels que l’emplacement, l’accès aux autoroutes, les infrastructures et l’accès à des lignes électriques spécifiques à haute transmission auraient été des attraits commerciaux suffisants.

Au sujet des réductions, la candidate Jackie Woodward, 39 ans, a déclaré : « Nous devons minimiser les réductions qui ont été accordées. L’IRS s’attend à ce que vous (les entreprises) commenciez à réaliser des bénéfices dans cinq ans. Pourquoi leur donnons-nous 15 ans pour avancer ?

Elle pense que Lordstown aurait tout simplement pu mieux négocier avec les promoteurs potentiels pour les emplois et l’argent des contribuables qu’ils avaient promis. Elle a fait écho aux commentaires de McGrail

« Pourquoi cherchent-ils ici pour commencer s’ils ne veulent pas être ici ? » elle a demandé.

Même si nous respectons les candidats pour leur profonde conviction dans la valeur de notre région, nous savons également qu’il n’est pas réaliste de croire que la valeur de notre région suffirait à elle seule à attirer des entreprises ici sans d’autres incitatifs importants.

À entendre ces trois-là parler, on pourrait penser qu’il est facile d’attirer de nouvelles entreprises.

Mais les experts en développement économique savent que ce n’est pas facile. L’industrie qui cherche à se développer recherche toujours la meilleure offre, et rares sont ceux qui s’installeraient dans une communauté uniquement en fonction de l’emplacement et de l’absence d’autres offres de relance.

Sur les quatre candidats à la mairie, un seul semblait comprendre les défis et le travail acharné qui accompagnent le développement économique.

Danielle Watson, 39 ans, a travaillé comme directrice de trois entreprises locales, lui donnant un aperçu de ce que veulent les résidents ainsi que des opérations commerciales.

Watson a critiqué ses trois adversaires pour ce qu’elle a décrit comme une opposition au nouveau développement de Lordstown.

En tant que maire, elle a dit qu’elle travaillerait « pour équilibrer la croissance des nombreux grands employeurs que nous avons à Lordstown avec le désir des résidents de maintenir un petit sentiment de cohésion dans la communauté. »

Pour ce faire, elle se concentrerait sur l’expansion des infrastructures et le maintien des forces de sécurité du village à plein temps.

Watson s’est concentré sur le fait que sans les grandes entreprises et l’industrie, la petite communauté ne pourrait jamais bénéficier des services à plein temps de la police et des pompiers, des services routiers et d’autres avantages.

« Nous pouvons continuer à les financer parce que nous bénéficions d’un développement économique très fort grâce à des employeurs comme Foxconn et Ultium », dit Watson. «Je crois que j’ai des relations avec des gens de notre communauté et de toute la région pour pouvoir avoir des conversations difficiles sur la façon dont nous pouvons continuer à attirer des investissements qui financent nos services de sécurité sans surcharger notre communauté.»

Watson a déclaré qu’elle avait pris sur elle d’essayer de trouver des réponses à des problèmes tels que l’approvisionnement en gaz naturel des résidents.

« J’ai travaillé avec d’autres législateurs locaux pour identifier des financements provenant des budgets de l’État afin d’aider à améliorer cette infrastructure et à réduire les coûts des services publics pour les résidents. » nous a-t-elle dit.

Si nous pouvions soutenir Arno Hill pour conserver son siège, nous le ferions. Mais comme ce n’est pas le cas, nous approuverons la meilleure personne suivante.

Nous soutenons la nouvelle venue Danielle Watson à la mairie de Lordstown parce qu’elle nous a démontré une compréhension de la valeur des affaires et de la croissance économique non seulement pour Lordstown, mais pour notre Mahoning Valley.

