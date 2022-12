Le Sénégalais Iliman Ndiaye est une grande histoire de la Coupe du monde

Ndiaye a emprunté un chemin fascinant vers la Coupe du monde, mais sa forme et sa confiance en lui signifient que sa carrière ne fait que commencer. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

AL KHOR, Qatar – Dimanche, Iliman Ndiaye s’est aligné aux côtés de ses coéquipiers sénégalais pour chanter l’hymne de son pays et affronter l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Alors que le Sénégal perdrait face à ses adversaires 3-0, tous les souvenirs des trois années qui ont précédé le match de dimanche ont inondé sa tête et le cœur de sa famille dans les tribunes. Il y avait des larmes, mais aussi beaucoup de fierté.

Bien que les Lions de la Teranga aient quitté la Coupe du monde, l’histoire d’Iliman Ndiaye vaut toujours la peine d’être racontée – une histoire de persévérance, de conviction, de foi et de force. Quand tu es en panne, quand personne ne croit en toi et que le chemin semble barré, Ndiaye est la preuve que tu peux encore y arriver. Et malgré la défaite contre l’Angleterre, le jeune milieu de terrain offensif n’oubliera jamais les quatre dernières semaines environ. Pour lui, ce n’est vraiment que le début de quelque chose qui pourrait le mener jusqu’au sommet.

Des ligues amateurs anglaises il y a trois ans à la Coupe du monde, la plus grande étape du football, Ndiaye est la success story. Le joueur mi-français mi-sénégalais a toujours cru au destin quand personne d’autre ne l’a fait.

Né en France il y a 22 ans, Ndiaye, le seul garçon d’une famille de huit, a toujours été considéré comme un talent prometteur. Il a grandi à Rouen, où il a commencé à jouer au futsal pour le FC Rouen ; les médias locaux l’appelaient “le prochain Zizou” (en référence à la légende française Zinedine Zidane) parce qu’il était tellement bon et tellement meilleur que tout le monde dans sa tranche d’âge. Après une période difficile à l’académie de Marseille, il a passé du temps dans la capitale sénégalaise de Dakar, d’où est originaire son père.

Le père de Ndiaye a toujours eu une grande influence sur lui. Il était chorégraphe et a appris à son fils comment bouger, sauf que le jeune Iliman a utilisé ces compétences non pas pour danser, mais pour dribbler. Aujourd’hui, la finesse et l’élégance de son talent sur le ballon proviennent de ces premières leçons de danse. Ndiaye a des pieds rapides, un toucher doux et une agilité qui ont fait de lui l’un des meilleurs dribbleurs du Championship, la deuxième division anglaise, où il joue pour Sheffield United.

Mais le chemin qu’il a suivi pour devenir joueur professionnel à Sheffield, puis jusqu’à la Coupe du monde, a été bien plus complexe et épuisant que tout ce qu’il fait sur le terrain.

Après avoir déménagé à Londres à 14 ans pour trouver un club et tenter de réaliser son rêve d’atteindre le sommet, il a joué pour le Boreham Wood FC en cinquième division anglaise – un cran en dessous des ligues professionnelles anglaises – avant de se retrouver sans club. . Un soir, alors qu’il jouait un match à cinq à Londres, il a été repéré par un entraîneur de la plateforme Rising Ballers. Ils ont quatre équipes en compétition dans les ligues du dimanche et aident leurs joueurs qui ne sont pas entrés dans une académie à avoir une seconde chance d’être repérés par des clubs professionnels.

C’est ainsi que tout s’est finalement passé pour Ndiaye. Après des années de luttes et de doutes, il était enfin sur le bon chemin. Après trois saisons avec Boreham Wood, le meneur de jeu a été signé par Sheffield United à l’été 2019. Après avoir impressionné pour leur équipe U23, il a eu sa chance avec l’équipe première le 14 mars 2021, signant son premier contrat professionnel à peine deux ans après être sans club. Ses excellentes performances avec Sheffield United (16 buts en 55 matchs) ont finalement convaincu le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé de le convoquer pour la Coupe du monde.

“Son parcours a été incroyable et cela lui a donné beaucoup de force. Il est si fort mentalement. Il croit en lui et il travaille dur”, a déclaré Boulaye Dia, son coéquipier sénégalais, à ESPN avant le match contre l’Angleterre. “C’est un très bon garçon qui écoute et qui veut apprendre et s’améliorer. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau, en Coupe du monde. Après tout ce qu’il a vécu, c’est incroyable.”

Après avoir quitté le banc contre le Qatar et aidé Bamba Dieng pour le troisième but de son équipe lors d’une victoire 3-1, sa performance contre l’Équateur dès le début était superbe. Il a joué comme milieu de terrain droit, complétant quatre dribbles sur cinq, s’est créé une occasion et a fait un excellent travail défensif sur Pervis Estupinan, l’arrière gauche équatorien, qui est l’une des meilleures armes de son équipe. “Iliman a été fantastique ce soir. En raison de son origine, il ne ressent aucune pression. Il y va et joue son jeu”, a déclaré son coéquipier Idrissa Gueye à ESPN après cette victoire 2-1. “Il était un peu timide la première fois qu’il est venu avec nous, mais maintenant il montre tout son talent.”

Il a eu plus de mal face à l’Angleterre. Ndiaye a joué juste derrière Dia, en tant qu’attaquant hybride n ° 10 / seconde et a de nouveau montré une grande énergie, essayant d’empêcher le ballon d’atteindre Declan Rice. Il aurait aimé pouvoir avoir plus d’impact sur le jeu avec le ballon à ses pieds, mais dans une si grande occasion, il ne peut pas être trop déçu par sa performance. Après tous les sacrifices, ce jeu ressemblait presque à une récompense.

“Il n’a jamais abandonné”, a déclaré à ESPN son premier entraîneur à Rouen, Hassan Talani. “C’était un petit prodige avec un vrai don quand il était jeune mais il a dû trouver sa voie. C’était dur pour lui mais il n’a jamais cessé de croire au travail et maintenant il est récompensé.

Après des années de lutte, Ndiaye a brillé lors de la Coupe du monde et a montré que c’est là qu’il appartient. Certains clubs de Premier League n’ont pas attendu qu’il joue contre l’Équateur ou l’Angleterre pour remarquer son talent. Il y a beaucoup d’intérêt autour de lui et cela ne fera qu’augmenter après le tournoi. Alors que Ndiaye est sous contrat à Sheffield United jusqu’en juin 2024 et se concentre sur la promotion des Blades dans l’élite cette saison, des sources ont déclaré à ESPN que des offres concrètes pourraient arriver en janvier.

Quoi qu’il arrive, vous pouvez parier que Ndiaye sera confiant et prêt.