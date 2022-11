Le Sénégal vise une meilleure performance en 2002 en Coupe du monde

Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d’Afrique des Nations, se rendra à la Coupe du monde 2022 avec les attentes de tout un continent sur ses épaules. La Lions de la Téranga sont présentés comme les chevaux noirs du tournoi. L’équipe vise à améliorer sa performance de 2002 où elle a atteint les quarts de finale.

Aliou Cissé, l’actuel entraîneur-chef, a été capitaine de son pays en Corée du Sud et au Japon. Il espère inculquer ces bons souvenirs à son lot actuel de grands talents.

L’équipe africaine a choqué le monde avec une victoire 1-0 sur la France, championne en titre, lors du match d’ouverture en 2002. Finalement, le Sénégal a perdu contre la Turquie, ce qui a mis fin à sa course de rêve.

Vingt ans plus tard, Cissé se rend à la Coupe du monde avec une équipe de joueurs de classe mondiale portant les attentes de tout un continent. Ils doivent cependant être prudents après une sortie décevante en Russie en 2018 où ils ont chuté en phase de groupes. Le Sénégal et le Japon avaient des records identiques, mais l’équipe de Cissé a été éliminée en raison de la règle du fair-play car ils avaient plus de cartons jaunes que leurs homologues.

Examen des qualifications

Le Sénégal a battu l’Égypte aux tirs au but lors d’un match aller-retour, se remettant d’un déficit de 1-0 au match aller. après que son collègue de Liverpool de l’époque, Mohamed Salah, ait raté son coup de pied suivant. Salah avait été visé par des lasers depuis les gradins. Plus tard, la FIFA a infligé une amende à la Fédération sénégalaise de football pour le désordre de la foule. Tout cela s’est produit quelques semaines seulement après que le Sénégal eut battu l’Égypte pour son premier championnat d’Afrique.

Le Sénégal aborde la Coupe du monde 2022 confiant, mais Mané se pose des questions

Outre le Mané susmentionné, il y a deux joueurs et batteurs du monde qui se démarquent : le duo de Chelsea Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.

Le jeune joueur de l’année de la CAN, Pape Matar, ne joue guère pour Tottenham, mais cherchera à attirer l’attention avec Ismaila Sarr de Watford. Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyate d’Everton et de Nottingham Forest ne sont pas les joueurs capables d’éclairer un match au milieu du parc, mais le Sénégal espère qu’ils pourront jouer le rôle de soutien du casting à la perfection.

Namplys Medy de Leicester City devrait également figurer alors que le Sénégal s’alignera dans une formation 4-3-3. Méfiez-vous de Boulaye Dia de Salernitana qui a déjà marqué cinq buts en 12 matchs (au moment de la presse) en Serie A. Le joueur de 25 ans prêté par Villarreal a le rythme et la ruse pour troubler les défenseurs lors du contre-éclair des Lions. attaques.

Moments mémorables

Alors que Papa Bouba Diop a peut-être marqué trois buts en 2002, dont sans doute le plus gros but de l’histoire du football sénégalais lors de la victoire contre la France, El-Hadji Diouf est peut-être le plus grand héros culte du pays.

Diouf a joué pour plusieurs équipes en Premier League. Par exemple, il a représenté Liverpool et Blackburn Rovers même lorsqu’il n’était pas au top de sa forme. Au lieu de cela, l’attaquant a fait la une des journaux avec son attitude de “mauvais garçon”. Diouf a rarement été d’accord avec Steven Gerrard dans le Merseyside. Pendant ce temps, Jamie Carragher a un jour qualifié son ancien coéquipier de pire n ° 9 de Liverpool de tous les temps. Sans surprise, cela n’a pas bien plu aux Sénégalais.

Mané, cependant, considère Diouf comme l’un de ses héros.

À quoi s’attendre

Le Sénégal affrontera les hôtes, le Qatar, ainsi que l’Équateur et les Pays-Bas. La plupart s’attendent à ce que le Sénégal sorte du groupe. Le choc avec les Pays-Bas devrait déterminer qui terminera en tête. Ensuite, cela contribue grandement à décider qui affrontera probablement l’Angleterre en huitièmes de finale. Ou, si ce n’est pas l’Angleterre, l’autre vainqueur improbable du groupe B.

Le deuxième du groupe A, le groupe du Sénégal, affronte le vainqueur du groupe B. Ce groupe comprend l’Angleterre, les États-Unis, le Pays de Galles et l’Iran. Si c’est l’Angleterre, l’équipe sénégalaise a la capacité de battre l’Angleterre en son temps. Après cela, la France est l’opposition probable basée sur les prédictions des experts.

Si le Sénégal termine en tête de son groupe, il affrontera probablement les États-Unis ou le Pays de Galles. Battre l’une ou l’autre de ces deux équipes ouvre un rendez-vous potentiel avec l’Argentine de Lionel Messi en quarts de finale.

Prédictions Hipster : Le Sénégal termine deuxième de son groupe. Ensuite, il bat l’Angleterre en huitièmes de finale et atteint les quarts de finale où il affrontera la France. Vingt ans après cette fameuse victoire à Séoul, le Sénégal bat les champions en titre, la France. Elle atteint les demi-finales en tant que première équipe africaine à aller aussi loin.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej