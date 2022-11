Le Sénégal trébuche contre les Pays-Bas dans le groupe A de la Coupe du monde

Le Sénégal a radicalement changé depuis 2018. L’équipe semble plus puissante, plus rigide et plus meurtrière que l’équipe de 2018. Il y a quatre ans, cette équipe ne s’est retirée qu’en raison des règles du fair-play en tant que bris d’égalité. Les Lions de Teranga sont allés 100 minutes avec une équipe projetée de se forger une course profonde dans les huitièmes de finale. Et ils l’ont fait sans le joueur vedette Sadio Mane.

L’équipe vainqueur de la CAN a peut-être perdu son match d’ouverture. Pourtant, ils sont en mesure de montrer au monde son nouveau talent passionnant.

Gakpo et Klaassen marquent à la fin du match

Contrairement à la fusillade entre l’Angleterre et l’Iran, le match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Sénégal et les Pays-Bas a été un match serré axé sur la défense. Les deux gardiens adverses ne se sont pas beaucoup inquiétés alors que les deux nations ont enchaîné tir après tir au-dessus de la barre transversale. Pour les deux camps, percer semblait impossible. Bien sûr, il y avait des chances. Frenkie de Jong a failli ouvrir le score à la 19e minute. Le milieu de terrain barcelonais était seul dans la surface. Cependant, il a pris trop de temps sur la surface, laissant le Sénégal claquer le ballon.

Ismaila Sarr a failli donner au Sénégal son premier but du tournoi en battant Denzel Dumfries sur l’aile. Big Virgil van Dijk a renvoyé son tir en boucle en corner. Au milieu de la seconde période, le stoppeur néerlandais Andries Noppert a dû effectuer un arrêt en plongeon pour contester la frappe de Boulaye Dia et conserver sa cage inviolée. Pourtant, pour la plupart, le match semblait se terminer dans une impasse.

Entrez le milieu de terrain du PSV Cody Gakpo.

A la 84e minute, Frenkie de Jong a guidé un beau centre dans le coeur de la surface. Seul Gakpo, prêt à attaquer, était dans la surface. Peut-être qu’Edouard Mendy ne l’a pas vu de sa vision périphérique. Peut-être que Mendy pensait pouvoir dépasser Gakpo. Quelle que soit la raison, Gakpo a attrapé Mendy au bon moment pour guider sournoisement une tête devant ses mains tendues et dans le coin inférieur gauche du filet. Un zéro pour les Pays-Bas.

La tension monte et les Lions de la Teranga s’impatientent. Ils ont tiré de loin et se sont battus férocement pour le ballon, mais n’ont pas pu briser la défense des Pays-Bas.

L’empressement du Sénégal à pousser tout le monde et à trouver un vainqueur s’est soldé par un désastre. Memphis Depay s’est retrouvé derrière un long ballon, a fait face à Kalidou Koulibaly, et a décoché un tir. Un Mendy bloqué a effectué le premier arrêt, mais n’a pas pu arrêter le rebond de Davy Klaassen à la 99e minute. Le match s’est terminé 2-0 pour les Néerlandais, laissant le Sénégal avec des questions à répondre.

Accueil mitigé alors que le Sénégal tombe face aux Pays-Bas en Coupe du monde

Le bon

Le Sénégal a obtenu des résultats bien au-dessus de son niveau de rémunération. Affronter les Pays-Bas n’est pas une mince affaire. Le Sénégal était en équilibre avec le ballon, effectuant de nombreux centres en profondeur et poussant la défense néerlandaise à ses limites. Le Sénégal a passé la plupart de son temps avec le ballon en étouffant la surface de réparation et en menaçant Noppert. S’ils peuvent forcer une performance à couper le souffle à l’un des prétendants à la Coupe du monde, ils peuvent sûrement dominer le match de vendredi contre le Qatar.

Le mauvais

La défense sénégalaise semble juste décalée. Ce n’est pas comme si la défense sénégalaise était mauvaise. Il a l’un des meilleurs gardiens du monde (Edouard Mendy), l’un des meilleurs défenseurs centraux (Kalidou Koulibaly) et des pièces de qualité pour jouer (Abdou Diallo, Youssouf Sabaly). Pourtant, la blessure de Fode Ballo pourrait tout chambouler.

Prenons, par exemple, le premier but des Pays-Bas. Cody Gakpo a effectué une course sournoise du bord de la surface dans la surface de six mètres avec peu ou pas d’opposition malgré la présence de deux défenseurs supplémentaires dans la surface. Il a fini par décrocher une belle tête qui s’est transformée en but.

Même le but qui a tué le Sénégal à la 99e minute a montré des signes de discoordination parmi la ligne arrière. Lorsque Depay s’accroche au ballon long, le seul défenseur capable de contester sa tentative est Koulibaly, rendant le rebond entrant de Klaassen mortel.

Le moche

Les chances du Sénégal de se qualifier pour les huitièmes de finale semblent étonnamment sombres malgré l’élimination du match le plus difficile. CinqTrenteHuit évalue ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale à 27%. En revanche, les Pays-Bas se situent à 95 %, l’Équateur à 72 % et le Qatar à 5 %.

La défaite du Sénégal contre les Pays-Bas signifie que l’équipe d’Aliou Cissé a besoin d’une performance dominante contre le Qatar et d’une perfection absolue contre l’Équateur. Même dans ce cas, ils pourraient avoir besoin de l’aide des Pays-Bas lors de leur match de vendredi contre l’Équateur.

Il semble injuste que perdre un match très disputé contre une nation parmi les dix premières aux Pays-Bas puisse potentiellement forcer le Sénégal dans une situation difficile où il ne peut pas décider de son propre avenir à la Coupe du monde. Cependant, le tournoi est brutal, et il ne s’arrête pour personne. Le match de vendredi contre le Qatar vous attend.

Krepin Diatta remplace Mane

Bien que le Sénégal n’ait pas les compétences de Sadio Mane pour compter sur cette Coupe du monde, Krepin Diatta a comblé ce vide contre les Pays-Bas. L’attaquant monégasque s’est plutôt bien comporté face à Daley Blind. Il a réussi 45 touches en 74 minutes, a fait quelques grosses passes et a créé quelques occasions pour ses partenaires offensifs Sarr et Boulaye Dia.

Mais on ne connaît pas les limites de la profondeur offensive du Sénégal. Bamba Dieng de Marseille a joué 21 minutes et a eu quelques bonnes occasions, mais il n’a eu que cinq tirs. Le jeune de Villarreal, Nicolas Jackson, a joué 16 minutes et a réussi onze tirs, mais son impact sur le match a été largement négligeable.

Les trois premiers de départ de Krepin Diatta, Boulaye Dia et Ismaila Sarr doivent produire plus.

Kouyaté tombe

Cheikhou Kouyaté est sans doute le noyau du milieu de terrain d’Aliou Cissé, et contre le Oranje, il l’a montré. Il a eu quatre dégagements, quatre duels gagnés, deux interceptions, 36 touches et 18 passes. La défense tournait autour de lui, et s’il trouve une ouverture, il peut relancer l’attaque sénégalaise.

C’est pourquoi Kouyaté quittant le stade Al Thumama sur une civière mettra une autre brèche dans les rêves de Coupe du monde du Sénégal. Bien que le prodige marseillais Pape Gueye ait assuré la stabilité défensive et ait failli marquer, l’absence de Kouyaté est probablement la raison pour laquelle le Sénégal a encaissé deux buts en fin de match.

Beaucoup disent que la blessure de Kouyaté est liée aux ischio-jambiers, et cela aurait du sens. Kouyaté a lutté contre des blessures aux ischio-jambiers au début de sa carrière, donc une blessure aux ischio-jambiers pourrait être dévastatrice.

Pape Gueye est le choix évident pour remplacer Kouyaté, mais la réserve de Tottenham Pape Sarr ou Mamadou Loum de Reading pourraient avoir du temps de jeu avant une confrontation avec le Qatar.

PHOTO : IMAGO / Xinhua