Le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale avec une victoire spectaculaire contre l’Équateur

Dans un affrontement crucial à gros enjeux, le Sénégal n’a pas déçu. Il a fallu le Lions de la Téranga un certain temps pour percer, mais avec leur résilience et leur soif de reconnaissance, ils ont réussi.

Au début du match, le Sénégal a testé à plusieurs reprises le stoppeur équatorien Hernán Galindez, mais leurs tirs se sont tous envolés du poteau. Ismaila Sarr était surtout une énorme menace pour la défense équatorienne. Il a fait huit fautes dans tout le match. Il était normal que ce soit lui qui remette le Sénégal en place après 44 minutes de physique brutale.

Sarr a fait une faute dans la surface, et a envoyé son penalty vers le coin inférieur droit, évitant les mains tendues de Galindez.

L’élan a changé après la seconde mi-temps lorsque l’Équateur a réalisé qu’il n’avancerait pas dans les circonstances actuelles. L’attaquant principal Michael Estrada a failli marquer d’une tête en boucle, mais c’est le but de Moises Caicedo à la 67e minute qui a permis à l’Équateur d’égaliser.

Felix Torres a envoyé une tête sur un corner à un Caicedo non marqué, qui a facilement frappé le tap-in. Dans l’état actuel des choses, l’Équateur avancerait et le Sénégal serait laissé pour compte.

Le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale

Kalidou Koulibaly avait d’autres projets. Après qu’Idrissa Gueye ait envoyé une pêche d’un coup franc dans une masse tourbillonnante de joueurs, Torres a malheureusement raté un ballon vers un Koulibaly ouvert. Le défenseur central a envoyé sa volée au fond du filet.

Juste comme ça, c’était fini. Le Sénégal n’a pas garé le bus comme d’autres équipes ont tenté de le faire. Les Lions de Teranga étaient conscients qu’une faible avance d’un but n’était pas suffisante pour s’asseoir. L’Équateur a eu ses chances, mais le Sénégal a dominé le match. Ils chercheront à faire de même contre l’Angleterre en huitièmes de finale.

Le bon et le mauvais du Sénégal

Il y avait beaucoup de bonnes choses dans la victoire excitante du Sénégal. Le Sénégal a montré une ténacité offensive qu’il n’avait pas face aux Pays-Bas ou au Qatar. Le désespoir de participer à la Coupe du monde les a poussés vers de plus hauts sommets. Les chiffres le montrent.

Ils avaient un énorme 2,14 xG sur seulement 14 tirs et 39% de possession. Ils se sont montrés extrêmement puissants en contre-attaque et sur coups de pied arrêtés, forçant l’Équateur à une excellente performance en défense.

Aliou Cissé a également fait des choix de composition discutables qui ont fini par payer. Il a remplacé Krepin Diatta par Iliman Ndiaye, qui a fini par jouer un rôle important dans la revitalisation de l’attaque sénégalaise. Il a également mis au banc Nampalys Mendy, ce qui était surprenant compte tenu de la forme du milieu de terrain de Leicester pour le Sénégal. Mais le remplaçant de Mendy, Pathé Ciss, a réalisé un match incroyable pour le Sénégal.

Il n’y avait pas beaucoup de mal pour le Sénégal si vous regardez au-delà de la mauvaise possession du Sénégal. Le Sénégal a profité du temps qu’il avait sur le ballon et a privé l’Équateur d’occasions au but. Là où le Sénégal a souffert, c’est en défendant à l’intérieur et près de la surface. Lorsque l’Équateur a eu la chance de contrôler la zone 14, ils l’ont rejetée. Ils n’avaient que six tirs dans la surface et seulement deux étaient cadrés. D’autres équipes se qualifiant pour les huitièmes de finale, comme l’Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas et la France, sont beaucoup plus précises à l’intérieur de la surface.

À quoi s’attendre des Lions de la Teranga

Le Sénégal affronte l’Angleterre en huitièmes de finale. L’Angleterre possède une attaque puissante, avec Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka et bien d’autres menant l’attaque des Trois Lions. Parmi ceux-ci se trouve Marcus Rashford, dont les trois buts sont à égalité pour le meilleur du tournoi jusqu’à présent. Par conséquent, le Sénégal doit bien se défendre et sans relâche. C’est une certitude que Mendy devra faire quelques arrêts, et Koulibaly sera appelé à l’action.

Pour faire un énorme bouleversement comme l’Arabie saoudite l’a fait en Argentine et le Japon en Allemagne, le Sénégal doit être sans faute en transition. Le Sénégal n’a rien montré de particulier à la pause, si ce n’est sur le but rapide de Bamba Dieng face au Qatar.

Le meilleur aspect de cette équipe sénégalaise est leur maîtrise des coups de pied arrêtés. Ils trouvent toujours un moyen de tirer des fautes dans des endroits dangereux ou d’obtenir de bons en-têtes sur coups francs et corners. Ils doivent exploiter cela s’ils veulent réserver leur première apparition en quart de finale à la Coupe du monde en 20 ans.

