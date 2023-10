Le Sénégal réprime les bateaux de réfugiés européens : d’autres suivront-ils ? | Réfugiés

Dans des articles mis à jour presque quotidiennement sur les réseaux sociaux, la marine sénégalaise détaille comment son patrouilleur, le Walo, détourne les navires remplis de réfugiés qui tentent de rejoindre l’Europe. Les photos montrent des gens débarquant des bateaux, les visages flous : des femmes en robes fluides en mousseline, des enfants pieds nus, un homme portant une chemise « Mbour Sport Académie ».

L’année dernière, les autorités sénégalaises ont intercepté seulement un bateau connu direction l’Europe. Mais en l’espace d’une semaine en septembre, plus de 600 candidats réfugiés ont été refoulés par la marine du pays, au moment même où leurs canoës commençaient à traverser l’Atlantique turbulent dans un voyage dangereux mais populaire.

L’augmentation du nombre de personnes expulsées de la haute mer montre comment ce pays d’Afrique de l’Ouest – un point de départ majeur pour les Sénégalais, mais aussi les Gambiens et les Maliens – intensifie ses efforts pour endiguer les flux migratoires irréguliers. Quelque 1 500 personnes ont été transférées aux autorités locales depuis mai, selon la marine sénégalaise réclamations, plus de 95 pour cent de toutes les interceptions enregistrées en 2022.

Certains experts estiment que cette action accrue pourrait servir de modèle à d’autres pays africains, dont les citoyens représentent désormais la moitié des 10 principaux pays d’origine des arrivées irrégulières de réfugiés en Europe. La Guinée, la Côte d’Ivoire et l’Égypte arrivent en tête de liste. « Les gouvernements africains doivent s’intéresser vivement et agir », a déclaré Linda Adhiambo Oucho, directrice du Centre africain de politique de migration et de développement (AMADPOC).

La migration vers l’Europe ne représente qu’un quart des mouvements sur le continent, mais alors que les morts s’accumulent dans les mers, les gouvernements doivent intensifier leurs efforts, déclare Oucho : « L’Union africaine peut utiliser le Sénégal pour montrer les meilleures pratiques et encourager une approche régionale plus forte en matière de migration. freiner la mobilité précaire.

Mais d’autres soutiennent qu’en soi, l’arrêt de la migration ne résout pas les causes sous-jacentes qui poussent les gens à migrer – et que des initiatives comme celle du Sénégal pourraient se transformer en mécanismes permettant à l’Europe d’externaliser son défi consistant à limiter les arrivées de réfugiés.

Augmentation des arrivées de migrants dans l’UE

Les efforts du Sénégal, qui s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau plan d’action sur l’émigration, interviennent alors que l’Italie plie sous le poids d’une augmentation des arrivées sur ses côtes. En septembre, les autorités ont déclaré l’état d’urgence après plus de 5 000 personnes sont arrivées sur la petite île de Lampedusa en une journée.

Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), affirme que les migrants d’Afrique subsaharienne fuyant la Tunisie suite à une recrudescence des attaques racistes constituent la majeure partie des débarquements. Leurs voyages, a-t-il expliqué, sont particulièrement dangereux car ils sont victimes de discrimination de la part des passeurs.

« Les migrants subsahariens sont obligés de naviguer sur des bateaux en fer qui sont très fragiles », a déclaré Di Giacomo, s’exprimant depuis Lampedusa. Les bateaux en fer sont un phénomène nouveau, utilisés par ceux qui n’ont pas les moyens de payer suffisamment les passeurs. « Au bout de 12 heures, ils peuvent se briser en deux et les gens tombent à l’eau. Nous pensons donc qu’il y a beaucoup d’épaves fantômes dont personne ne sait rien. Habituellement, les Tunisiens arrivant de Tunisie peuvent souvent utiliser des bateaux en bois qui sont un peu plus sûrs. »

Plus que 180 000 les gens sont arrivés en Europe cette année principalement via les routes maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée de l’Afrique de l’Ouest. Plus de 2 000 personnes sont mortes ou portées disparues.

Mercredi, l’Union européenne s’est mise d’accord sur un pacte commun sur les migrations. Mais pour Di Giacomo, la question à laquelle les pays doivent répondre n’est pas tant de savoir si les gens devraient migrer, mais plutôt de savoir quelles voies sûres sont disponibles.

Une protection renforcée des frontières a été jusqu’à présent le pilier de la réponse de l’UE.

« Nous devons changer le discours : la migration n’est pas une mauvaise chose », a déclaré Wendy Williams du Centre africain d’études stratégiques (ACSS). « Si les pays réfléchissaient à la manière de créer des opportunités ou s’entendaient sur des programmes de visa bilatéraux, ils seraient en mesure de mieux résoudre ce problème. »

L’Italie a élargi un de ces programmes cette année. Le programme annuel « Decreto Flussi », qui fixe des quotas de visas de travail, acceptera 44 000 travailleurs saisonniers supplémentaires provenant d’une liste de pays tiers, dont le Sénégal, leur permettant de travailler dans des secteurs allant de l’agriculture à la construction. Le programme, qui accepte les candidatures jusqu’en décembre, garantirait que les futurs travailleurs disposent déjà d’une offre d’emploi en Italie et puissent voyager légalement dans le pays.

L’Europe externalise-t-elle son défi migratoire ?

Même s’il n’est pas clair si les autorités sénégalaises reçoivent un financement de l’UE, le bloc a annoncé des démarches de partenariat avec le pays. Le Sénégal travaille avec les garde-côtes espagnols pour surveiller les routes de transit depuis 2005 et est actuellement en pourparlers pour s’associer avec Frontex, l’agence européenne des frontières accusée de refoulement illégal de migrants en détresse.

En juin, l’UE annoncé cela renforcerait les contrôles aux frontières avec les pays africains. En juillet, le Sénégal avait officiellement lancé son plan d’action sur la migration, en préparation depuis des années.

Ce plan sur dix ans vise à mieux empêcher les migrants potentiels de quitter le Sénégal en renforçant les contrôles aux frontières, en ciblant les réseaux de passeurs et en offrant une protection aux migrants déjà en mouvement. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a déclaré aux journalistes que le pays devait « réduire considérablement la migration d’ici 2033 ».

« Le plan migratoire semble bon sur le papier, mais ce n’est qu’une autre façon pour l’UE d’externaliser ses frontières en payant les pays africains pour faire la police », a déclaré Williams de l’ACCS. L’UE, a ajouté Williams, a la réputation de nouer des partenariats controversés en matière de contrôle des frontières, notamment avec des groupes armés libyens. Un récent accord entre l’UE et la Tunisie, dans lequel des migrants subsahariens ont été victimes d’attaques racistes, a déjà été condamné.

Le Sénégal a des processus démocratiques bien ancrés, est « plus respectueux des droits de l’homme et la société civile est plus forte », a concédé Williams. Mais les récentes répressions contre les manifestations et les dirigeants des partis d’opposition, ainsi que les coupures d’Internet, ont entaché la réputation du Sénégal en tant que démocratie stable de l’Afrique de l’Ouest.

En août, des émeutes ont éclaté après la mort en mer de 60 personnes du village de Fass Boye, des jeunes accusant les autorités de réagir trop tard aux informations faisant état de la disparition d’une pirogue de migrants.

Oucho de l’AMADPOC a souligné une autre inquiétude. Les efforts visant à empêcher les réfugiés de quitter le Sénégal par bateau coïncident avec les efforts déployés par les pays pour mettre en place une zone de libre-échange continentale africaine visant à promouvoir la mobilité. « Les gens se déplaceront toujours et le risque est qu’une fois qu’ils ne peuvent pas emprunter un chemin, ils trouvent d’autres méthodes, peut-être plus dangereuses », a-t-elle ajouté. Sa crainte : si le Sénégal continue de renforcer ses contrôles aux frontières et que d’autres pays de la région suivent, les passeurs trouveront probablement d’autres itinéraires, peut-être plus dangereux.

Malgré les efforts de la marine, nombreux sont ceux qui continuent de prendre des risques. Mardi soir, un bateau chargé de 280 personnes arrivé aux îles Canaries en provenance du Sénégal.

Les experts affirment qu’une approche holistique de la migration devrait être une approche dans laquelle les pays africains agissent indépendamment de l’UE, qui, selon eux, donne souvent la priorité à ses propres intérêts.

« La vérité est qu’il n’y aura peut-être jamais de moyen durable de lutter contre la migration, mais les pays africains doivent mieux travailler pour accroître les voies légales en Afrique », a déclaré Oucho. « Peut-être que les Africains de l’Ouest pourraient s’installer en Afrique de l’Est, d’où je suis originaire, pour partager leur expertise en matière de pêche et vice versa. Lorsque les gens déménagent, ils apportent des défis, mais ils apportent aussi des talents.