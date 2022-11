Le Sénégal envisage une élimination précoce après une défaite 1-3 contre le Sénégal

Le pays hôte, le Qatar, a été poussé au bord d’une élimination précoce de sa propre Coupe du monde vendredi après une défaite 3-1 contre le Sénégal.

Les buts de chaque côté de la mi-temps de Boulaye Dia et Famara Diedhiou ont donné l’avantage au Sénégal avant que le remplaçant du Qatar Mohammed Muntari ne réplique à la 78e minute pour organiser une finale dramatique.

Le remplaçant sénégalais Bamba Dieng a marqué six minutes plus tard pour mettre le résultat hors de doute et relever les champions d’Afrique, qui ont débuté par une défaite 2-0 contre les Pays-Bas, de retour dans le groupe A.

La défaite a laissé le Qatar suer sur les résultats ailleurs s’il veut éviter de suivre l’Afrique du Sud en 2010 en tant que deuxième hôte de la Coupe du monde à se retirer après le premier tour.

Leur élimination serait confirmée si l’Équateur ne battait pas les Pays-Bas plus tard dans la journée, et ferait du Qatar le premier hôte de la Coupe du monde à sortir après deux matchs.

Le Qatar avait fait un début de tournoi nerveux lors d’une défaite 2-0 contre l’Équateur et ils ont de nouveau semblé hésitants contre le Sénégal.

Les champions d’Asie ont laissé tomber leur gardien Saad Al Sheeb sur le banc après sa performance chancelante lors du premier match.

Son remplaçant Meshaal Barsham n’a pas inspiré beaucoup de confiance dans les premières étapes, battant un corner alors que le Sénégal poussait pour le premier but.

Ismaila Sarr et Nampalys Mendy avaient déjà raté des occasions de but pour le Sénégal à ce moment-là, et Idrissa Gana Gueye et Youssouf Sabaly en ont gaspillé davantage au fil de la première mi-temps.

– Qatar presque éliminé –

Le Qatar a passé la majeure partie des 45 premières minutes sur le pied arrière, mais une rare pause en avant a vu Akram Afif furieux de ne pas se voir accorder de penalty après avoir été emporté par Sarr.

Le Sénégal semblait se diriger vers la mi-temps sans réussir à briser la résistance du Qatar, seulement pour que les hôtes leur offrent un but à la 41e minute.

Le défenseur qatari Boualem Koukhi a raté un dégagement pour laisser Dia bondir sur le ballon perdu et le tirer devant Barsham.

Le Sénégal a doublé son avance presque immédiatement après la pause lorsque Diedhiou a renvoyé une tête au premier poteau sur un corner.

Le Qatar a commencé à montrer beaucoup plus d’ambition offensive à partir de deux buts et Afif a été impliqué dans tout.

Almoez Ali a forcé un arrêt du bout des doigts au gardien sénégalais Eduoard Mendy avant que l’homme de Chelsea ne sauve à nouveau les Africains de l’effort d’Isamil Mohamad.

Mendy était enraciné dans sa ligne lorsque Muntari en a retiré un pour le Qatar, rentrant puissamment sur le centre de Mohamad pour y ramener les hôtes.

Le but a soulevé la foule et envoyé le Qatar bondir en avant à la recherche d’un autre, mais Dieng a étouffé le renouveau dans l’œuf à la 84e minute lorsqu’il a balayé le ballon pour le troisième du Sénégal.

Abdelkarim Hassan a ensuite frappé un coup franc juste à côté du poteau alors que le Qatar tentait de riposter mais le Sénégal a tenu bon pour voir la victoire.

