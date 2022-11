Le Sénégal cherche à entrer dans l’histoire avec un tournoi en Asie

L’histoire du Sénégal en Coupe du monde a commencé à Corée/Japon 2002, à Séoul, où les Lions de la Teranga se sont imposés lors du match d’ouverture contre la France, championne en titre. C’était une occasion rendue encore plus spéciale par l’histoire entre les pays et le fait que 20 membres de l’équipe de 23 joueurs de l’équipe africaine ont joué leur club de football en France.

Peu de gens auraient parié sur El Hadji Diouf et ses acolytes battant les Bleus, mais c’est exactement ce que les Africains de l’Ouest déterminés ont fait, entrant dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un seul but de Papa Bouba Diop.

Gardant les pieds sur terre après leur superbe victoire, l’équipe de Bruno Metsu s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle a éliminé une équipe suédoise composée d’Henrik Larsson et du jeune Zlatan Ibrahimovic. La course du Sénégal s’est terminée par une défaite 1-0 face à la Turquie en quarts de finale, bien qu’ils en aient déjà fait assez pour rentrer chez eux la tête haute.

Ce n’est qu’en 2018 en effet que le Sénégal renoue avec la finale mondiale. Pleine d’espoir, une équipe dirigée par Mane a lancé sa campagne contre la Pologne. Portant le maillot n ° 19 – le même numéro arboré par le héros du but Diop en 2002 – Mbaye Niang a ouvert le score pour les Africains, qui ont ensuite remporté 2-1. Puis vint un match nul 2-2 avec le Japon, suivi d’une défaite 1-0 contre la Colombie. Cela a laissé le Sénégal à égalité pour la deuxième place avec les Japonais, avec les deux équipes sur quatre points et ayant marqué quatre et encaissé quatre.

Ils ont finalement été séparés par la règle du fair-play, le Sénégal devenant la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde éliminée en raison du nombre de cartons jaunes reçus : six contre quatre pour le Japon.

Quatre ans plus tard, le Sénégal entre dans la Coupe du Monde de la FIFA en tant que champion d’Afrique en titre !

Mais cette fois, ils seront privés de leur talisman Sadio Mane, qui a été exclu à la 11e heure car il a subi une intervention chirurgicale pour sa blessure à la jambe.

Des personnalités comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr devront intervenir pour aider le Sénégal à réaliser le rêve de Mane. Mais ce ne sera pas facile.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici