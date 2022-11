Le Sénégal bat le Qatar 3-1, mais pas sans mal

Le Sénégal contre le Qatar a été un match de gaffes. Bien sûr, le Sénégal a envoyé quelques tirs à côté, et leur gardien a dû faire un gros arrêt dans les premières minutes du match. Le Qatar semblait solide en défense et quelque peu menaçant en attaque. Mais cela a changé avec la première grave erreur du match.

Krepin Diatta a envoyé un centre depuis l’aile à la 41e minute. Lorsque Boualem Khoukhi a tenté de le dégager, il a perdu pied, plaçant par erreur le ballon pour une frappe parfaite. Boulaye Dia en a profité pleinement et a tenté sa chance pour marquer le premier but du Sénégal lors de la Coupe du monde 2022.

Après cela, il semblait que le gardien de doublure Meshaal Barsham avait perdu le contrôle du match. Il est souvent sorti de sa boîte pour effectuer des arrêts acrobatiques, mais il a failli renoncer une fois à un penalty et a failli abandonner son but non défendu.

L’attaquant d’Alanyaspor, Famara Diedhiou, a pleinement profité de la défense désordonnée. Après s’être positionné juste à l’extérieur de la surface de réparation, il s’est tordu le corps et a lancé le ballon avec sa tête. Barsham a sauté pour essayer de le sauver, mais il n’a pas pu atteindre le ballon flottant à temps. Sénégal 2, Qatar 0.

Cependant, le Qatar a riposté. Le duo d’attaquants Akram Afif et Almoez Ali a combiné plusieurs fois pour mettre Edouard Mendy au travail. L’attaque du Qatar a soudainement pris vie, et peu de temps après, le Qatar a inscrit son tout premier but en Coupe du monde. Ismael Mohammad a envoyé un centre parfait au super-sub Mohammed Muntari, qui s’est élevé au-dessus de Koulibaly pour guider le centre dans le coin inférieur gauche. Sénégal 2, Qatar 1.

Le Sénégal a encore une fois rapidement percé la défense qatarie avec un centre d’Iliman Ndiaye dans la surface. Le jeune marseillais Bamba Dieng s’est libéré, a trouvé le ballon dans une pelouse dégagée et a parfaitement frappé le troisième but du Sénégal.

La victoire 3-1 du Sénégal sur le Qatar les place dans une meilleure position pour dépasser l’Equateur pour la deuxième place.

Une victoire des Pays-Bas leur permettrait de contrôler leur propre destin et de viser une victoire ou un match nul (s’ils ont un meilleur différentiel de buts).

Si les Néerlandais font match nul, le Sénégal peut encore contrôler son destin, mais il doit vaincre l’Equateur. C’est défavorable au Sénégal car l’Equateur peut tenter de faire match nul tout le match.

Si les Pays-Bas perdent, le Sénégal devra compter sur un résultat favorable du Qatar contre les Pays-Bas. L’Équateur décrocherait la première place avec un match nul, et le Sénégal devrait avoir un meilleur différentiel de buts que les Pays-Bas s’ils gagnaient contre le Qatar.

Pour le Qatar, les choses sont encore plus importantes. Le Qatar sera mathématiquement éliminé avec autre chose qu’une défaite des Pays-Bas. Les choses s’annoncent minces pour les vainqueurs en titre de la Coupe d’Asie, et la panique s’installe dans le camp qatari.

Le 4-4-2 de Cissé a-t-il fonctionné ?

Au lieu du 4-3-3 que l’entraîneur Aliou Cissé alignait contre l’Iran et les Pays-Bas, Aliou Cissé a changé sa formation en 4-4-2. La décision intervient après que Kouyate s’est tordu la cheville contre les Pays-Bas, laissant Cissé avec seulement deux milieux de terrain fiables.

Cissé a placé Idrissa Gueye et Nampalys Mendy au centre et a déplacé Ismaila Sarr et Krepin Diatta aux positions de milieu de terrain gauche et droite. Dia est resté en tête et Diedhiou l’a rejoint après être resté sur le banc contre les Pays-Bas.

Cissé a eu plus de facilité à choisir sa défense. Ismail Jakobs s’est frayé un chemin dans une place de départ à l’arrière gauche, et Abdou Diallo a battu Pape Abou Cisse pour une place de départ à l’arrière central. Kalidou Koulibaly et l’arrière droit Youssouf Sabaly ont également commencé le match.

Le changement tactique de Cissé a fière allure sur le Sénégal. Ils n’ont concédé que 0,03 xG en première mi-temps, où ils n’ont pas garé le bus, et le Lions de la Téranga avait l’air aussi offensivement adepte que jamais. Leur capacité à se faufiler dans la surface et à trouver des coups faciles les a mis au-dessus du bord et leur a donné trois points avant une confrontation avec l’Équateur.

Avec sa composition compacte, le Sénégal a également dominé la possession. Ils ont réussi près de 100 passes de plus que le Qatar, et plus de la moitié sont venues dans la moitié de terrain offensive. Le Sénégal en détenait 55% et en faisait parfaitement usage.

Erreur sur erreur pour les Maroons

Ce fut une triste journée pour le Qatar, et les 41 797 spectateurs dans les tribunes le savaient. Bien que personne ne s’attendait sérieusement à ce que le Qatar bouleverse le Sénégal, leur performance a été sérieusement déprimante.

En dehors de Pedro Miguel, un pilier défensif, la défense était au mieux poreuse et au pire autodestructrice. Le milieu de terrain n’a pu faire de gros jeux qu’après que le Sénégal a tenté d’attendre les 20 dernières minutes en garant le bus. Bien que Mendy ait effectué un certain nombre de gros arrêts, l’attaque n’était pas inspirante.

Il est quelque peu regrettable que des mois d’entraînement isolé et secret, d’innombrables matches amicaux et des heures de révisions tactiques aient abouti à 180 minutes de pure médiocrité.

Le Qatar a encore une chance d’avancer ; quoique mince. En fin de partie, les joueurs qatariens semblaient résignés à leur sort.

Crédit photo : IMAGO / PanoramiC