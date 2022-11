Le Sénégal avance alors que Kalidou Koulibaly renvoie l’Équateur à la maison

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué pour reprendre la tête contre l’Équateur. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

AL RAYYAN, Qatar – Le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire après avoir battu l’Équateur 2-1 au Khalifa International Stadium.

Mis en place comme un affrontement au vainqueur dans le groupe A, le Sénégal a pris les devants grâce au penalty d’Ismaila Sarr, a été rattrapé par Moises Caicedo mais a de nouveau pris l’avantage en trois minutes grâce au capitaine Kalidou Koulibaly, pour sceller sa place dans les huitièmes de finale.

Les champions en titre de la Coupe d’Afrique des Nations ont terminé deuxièmes du groupe A derrière les Pays-Bas et affronteront les vainqueurs du groupe B au prochain tour. les péper aussi.

Réaction rapide

1. Le Sénégal en fait juste assez alors que Koulibaly tourne la cravate

Le Sénégal a subi une sortie déchirante à Russie 2018 après avoir perdu une place en huitièmes de finale contre le Japon en raison d’un dossier disciplinaire inférieur, mais ils ont réussi à franchir la ligne au Qatar.

Ayant besoin de s’imposer pour réserver leur place en huitièmes de finale, les champions d’Afrique se sont imposés juste avant la mi-temps grâce à un penalty de l’ailier de Watford Sarr après une faute de Piero Hincapie. Mais après avoir passé une grande partie de la première mi-temps à repousser l’Equateur, le Sénégal a dû payer pour s’être absenté au début de la seconde mi-temps lorsque le milieu de terrain de Brighton Caicedo a égalisé avec un tap-in au deuxième poteau après un corner.

Cela ressemblait à une dernière période effrénée, seulement pour que le Sénégal reprenne la tête à peine deux minutes plus tard sur son propre coup franc grâce au défenseur de Chelsea Koulibaly.

Le Sénégal a été le plus impressionnant en début et en fin de match. Ils ont commencé rapidement et auraient pu mener 2-0 en 10 minutes. Et lorsqu’ils ont eu besoin de bien défendre dans les dernières minutes pour assurer le progrès, ils n’ont pas laissé une chance franche à l’Equateur.

2. L’Équateur paie pour un démarrage lent

L’Équateur, sous la direction de l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro, est à son meilleur lorsqu’il casse rapidement, mais lorsqu’il a fallu deux fois trouver un but contre le Sénégal, il a eu du mal à jouer du pied avant.

Un match nul aurait permis aux Sud-Américains de se qualifier et il était clair dans la façon dont ils se sont mis en place qu’ils se contentaient de contenir et d’essayer de marquer un but à la pause. Peut-être ont-ils sous-estimé la vitesse à laquelle le Sénégal a commencé le match et, après avoir concédé deux occasions franches dans les 10 premières minutes, il y avait le sentiment que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne concèdent car en première mi-temps, ils ont accordé 10 tirs au Sénégal. – plus que leurs deux précédents matches de phase de groupes lors de cette Coupe du monde combinés.

Les moments à exploiter en transition étaient rares et après que Sarr ait marqué le penalty, ils n’ont été autorisés à y revenir que lorsque le Sénégal s’est endormi sur un coup franc.

L’Équateur était classé au deuxième rang des équipes d’Amérique du Sud avant le début des qualifications – devant la Bolivie seulement – et même si c’était un exploit d’arriver ici, il y aura de la déception à ne pas sortir d’un groupe aimable, en particulier après des premiers résultats positifs contre le Qatar et les Pays-Bas.

L’Équateur avait des progrès vers les huitièmes de finale entre ses mains mais l’a laissé filer. Elsa/Getty Images

3.Sl’énégal n’a rien à perdre en huitième de finale

Le Sénégal est à la Coupe du monde sans son meilleur joueur (Sadio Mane) mais il a suffisamment de qualité dans l’équipe pour inquiéter quiconque lors des huitièmes de finale. Edouard Mendy est l’un des meilleurs gardiens du monde et la paire d’arrières centraux Koulibaly (Chelsea) et Abdou Diallo (RB Leipzig) a beaucoup d’expérience au plus haut niveau en Ligue des champions.

L’équipe d’Aliou Cissé n’a encaissé que deux buts en route pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année et n’a inscrit que cinq buts en huit matchs lors des qualifications pour le Qatar. Leur problème sera de marquer des buts dès le premier match sans Mane et de manquer deux chances en or dans les 10 premières minutes ici pourrait être une source d’inquiétude, mais ils ne craindront personne au prochain tour.

Une chose à surveiller dans les huitièmes de finale est que le Sénégal est bon aux tirs au but. Ils ont remporté la finale de la CAN et se sont qualifiés pour la Coupe du monde aux dépens de l’Égypte, tous deux décidés aux tirs au but. C’est une équipe sans buteur régulier mais qui n’en concède généralement pas beaucoup, donc cela pourrait dépendre de qui est le plus composé sur place.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Equateur: Hernán Galindez 6, Félix Torres 6, Pervis Estupinan 6, Piero Hincapie 5, Angelo Préciado 6, Moises Caicedo sept, Carlos Gruezo 5, Alain Franco 5, Gonzalo Plata 6, Michel Estrade 6, Enner Valence 5.

Sous-marins: Jérémy Sarmiento 6, José Cifuentes 6, Djorkaeff Reasco 6, Jackson Porozo 6.

Sénégal: Édouard Mendy 7, Ismail Jakobs 6, Youssouf Sabaly 6, Kalidou Koulibaly 8, Abdou Diallo 7, Idrissa Gana Gueye 8, Pape Gueye 6, Iliman Ndiaye 6, Pathe Ciss 6, Ismaila Sarr 7, Boulaye Dia 6.

Sous-marins: Bamba Dieng 6, Nampalys Mendy 6, Pape Abou Cissé 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Idrissa Gana Guèye

Le milieu de terrain sénégalais a arrêté la contre-attaque équatorienne et a presque tout épongé au milieu de terrain. Cependant, il manquera le prochain match en raison d’une suspension après avoir écopé d’un carton jaune.

Le pire : Enner Valencia

L’attaquant vedette de l’Équateur a été en marge toute la soirée et a tenté de faire expulser Youssouf Sabaly avec un plongeon ridicule.

Faits saillants et moments marquants

Le Sénégal est allé de l’avant via un penalty en première mi-temps, mais il a fallu une certaine confiance de Sarr pour y parvenir.

Caicedo a égalisé pour s’assurer que l’Équateur était celui qui passerait à nouveau…

Mais il n’a fallu que trois minutes avant que Koulibaly ne revienne en faveur du Sénégal.

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ismaila Sarr a marqué le deuxième penalty du Sénégal en Coupe du monde. L’autre a été marqué en 2002 par Khalilou Fadiga contre l’Uruguay.

– C’était le premier but de Sarr pour le Sénégal depuis le 30 janvier 2022 lors d’un match de Coupe d’Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale.

– Les équipes africaines ont converti 18 des 20 tirs au but de l’histoire de la Coupe du monde.

– En première mi-temps, l’Équateur a accordé 10 tirs au Sénégal, soit plus que leurs deux précédents matches de phase de groupes de cette Coupe du monde combinés.

– Avant l’effort de Moises Caicedo, le dernier joueur à avoir marqué pour l’Équateur lors d’un match de Coupe du monde non nommé Enner Valencia était Ivan Kaviedes lors de la phase de groupes de 2006 contre le Costa Rica.

– Kalidou Koulibaly a inscrit son premier but en carrière en 66 matches avec le Sénégal. Et à 31 ans et 162 jours, Koulibaly devient le joueur le plus âgé à marquer pour le Sénégal lors d’une Coupe du monde.

– À 2 minutes et 30 secondes entre les buts de Caicedo et Koulibaly, c’était le temps le plus rapide entre deux buts des équipes adverses lors de la Coupe du monde de cette année.

– Le Sénégal atteint les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. L’actuel entraîneur du Sénégal, Alioú Cissé, était capitaine de l’équipe la dernière fois qu’ils l’ont fait.

Suivant

Équateur : Rien pendant un moment, ils sont à la maison.

Sénégal: Un affrontement en huitièmes de finale avec le vainqueur du groupe B est ensuite à l’ordre du jour. Cela pourrait être contre l’Angleterre, l’Iran, les États-Unis ou le Pays de Galles (bien que ce dernier soit peu probable) en fonction des résultats ultérieurs. Le match aura lieu le dimanche 4 décembre au stade Al Bayt à 22 h / 14 h HE.