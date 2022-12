Le sénateur Wyden interroge Tesla, GM et Ford sur les chaînes d’approvisionnement chinoises

Le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden, D-Ore., a demandé aux principaux constructeurs automobiles, notamment Tesla , Moteurs généraux et Gué pour fournir des détails sur leurs chaînes d’approvisionnement chinoises après une étudier trouvé des liens entre certains constructeurs automobiles et des entités chinoises dans une région où des responsables américains affirment que le travail forcé existe.

Wyden a envoyé des lettres à huit constructeurs automobiles, leur demandant comment ils cartographient leurs chaînes d’approvisionnement pour déterminer si une partie est liée à la région où le groupe minoritaire ouïghour aurait été victime d’abus. Wyden a fait référence à la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé, que le président Joe Biden a promulguée l’année dernière et a pris effet en juin. Le projet de loi stipule que les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang ne devraient pas être autorisées dans le pays à moins que l’importateur ne puisse prouver de manière convaincante que les produits n’ont pas été fabriqués avec du travail forcé.

Wyden a déclaré aux entreprises que les informations qu’il a demandées “aideront l’enquête de la commission sénatoriale des finances sur l’efficacité des efforts commerciaux des États-Unis pour lutter contre le travail forcé et d’autres violations graves des droits de l’homme en Chine”.

Dans un fiche descriptive publié l’année dernière, le département d’État américain a écrit que le gouvernement chinois avait utilisé des technologies de surveillance et des accusations criminelles pour l’aider à “enlever et détenir” plus d’un million de musulmans, y compris des Ouïghours et d’autres groupes ethniques. L’agence a déclaré qu’il y avait jusqu’à 1 200 “camps d’internement gérés par l’État” dans le Xinjiang où le travail forcé est utilisé.

Un représentant de l’ambassade de Chine aux États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais la Chine a déjà refusé recours au travail forcé, malgré conclusions contraires par le rapporteur spécial des Nations unies sur l’esclavage contemporain.

Dans les lettres, Wyden a fait référence à un rapport ce mois-ci du Centre Helena Kennedy pour la justice internationale de l’Université Sheffield Hallam qui a trouvé des liens entre les entreprises chinoises opérant dans la région du Xinjiang et les constructeurs automobiles qui utilisent leurs produits.

Le sénateur a demandé à Tesla, GM, Ford, Honda , Mercedes Benz , Stellantide , Toyota et Volkswagen comment ils suivent les chaînes d’approvisionnement de la fabrication de pièces dans d’autres pays comme le Mexique ou le Canada pour déterminer s’il existe des liens vers le Xinjiang.

Wyden a également demandé aux constructeurs automobiles s’ils prévoyaient de quitter la région du Xinjiang et s’ils avaient déjà interrompu ou menacé de rompre une relation avec un fournisseur ou un sous-traitant concernant ses liens avec la région. Il a demandé des informations supplémentaires sur toutes les expéditions aux constructeurs automobiles qui ont été saisies par les autorités frontalières.

GM a déclaré après le rapport qu’il surveillait sa chaîne d’approvisionnement mondiale et effectuait une diligence raisonnable, “en particulier lorsque nous identifions ou sommes informés de violations potentielles de la loi, de nos accords ou de nos politiques”. Le constructeur automobile a déclaré qu’il utilise son code de conduite des fournisseurs, guidé par le Pacte mondial des Nations Unies, pour “enquêter sur les problèmes, étayer les allégations, établir les faits et agir rapidement pour déterminer la solution appropriée au cas par cas, jusqu’à et y compris la rupture des relations d’affaires. »

GM a également déclaré avoir un code de conduite et des conditions d’utilisation “robustes” pour les fournisseurs qui “énonce clairement notre interdiction de recourir au travail des enfants ou à toute autre forme de travail forcé ou involontaire, de traitement abusif des employés ou de pratiques commerciales corrompues dans l’approvisionnement”. de biens et de services à GM. »

Un porte-parole de Stellantis a déclaré que la société “prenait ces questions très au sérieux” et examinait la lettre de Wyden et l’étude à laquelle il faisait référence.

“Construire des chaînes d’approvisionnement solides et responsables est un objectif important pour nous”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. “Nous surveillons la conformité de nos fournisseurs avec notre code de conduite et le respect des droits de l’homme en exigeant des engagements contractuels et une évaluation continue.”

Un porte-parole de Honda a déclaré dans un communiqué que l’entreprise “attend de nos fournisseurs qu’ils suivent nos directives mondiales en matière de développement durable en ce qui concerne le travail” et que l’entreprise “travaillera avec les décideurs sur ces questions importantes”.

Un porte-parole de Toyota a refusé de commenter, notant que la société vient de recevoir la lettre. Les autres constructeurs automobiles nommés dans cet article n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“Je reconnais que les automobiles contiennent de nombreuses pièces provenant du monde entier et sont soumises à des chaînes d’approvisionnement complexes”, a écrit Wyden. “Cependant, cette reconnaissance ne peut amener les États-Unis à compromettre leur engagement fondamental à faire respecter les droits de l’homme et la législation américaine.”

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDEZ: Coton du Xinjiang : pourquoi le boycotter est plus facile à dire qu’à faire