Le sénateur Warren presse le secrétaire à la Défense des conflits potentiels de l’ancien PDG de Google, Schmidt, lorsqu’il a conseillé le Pentagone sur l’IA

La sénatrice Elizabeth Warren a pressé mardi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au sujet de l’application par son agence des règles de conflit d’intérêts pour les conseils consultatifs fédéraux, se concentrant sur l’ancien Google Le PDG Eric Schmidt après que CNBC ait rendu compte de son implication passée dans des panels influents dans une industrie où il était investisseur.

“Les conseils consultatifs fédéraux peuvent fournir des conseils et des informations précieux aux agences fédérales, mais sans une surveillance solide et des garde-fous clairs, ils peuvent également fournir à leurs membres un avantage concurrentiel injuste pour remporter des contrats gouvernementaux et influencer la politique de l’agence”, a écrit Warren dans une lettre au DOD. tête.

Warren s’est dite préoccupée par les informations selon lesquelles Schmidt aurait tiré parti de ses positions au sein de deux comités consultatifs fédéraux “pour promouvoir ses propres intérêts financiers personnels”. Ces rapports pourraient suggérer que le ministère de la Défense n’a pas appliqué de manière adéquate les règles fédérales sur les conflits d’intérêts “et n’a donc pas protégé l’intérêt public” dans le cas de Schmidt, a écrit le démocrate du Massachusetts.

Warren, qui siège au Comité sénatorial des forces armées et dirige des sous-comités du Congrès sur la politique économique et la responsabilité budgétaire, a demandé à Austin de détailler la politique du Pentagone sur les conflits d’intérêts pour les membres du conseil consultatif et de répondre à plusieurs questions sur le service de Schmidt au sein des panels.

Schmidt a réalisé plus de 50 investissements directs personnels ou indirects d’entreprise dans des sociétés d’IA alors qu’il était président de la Commission de sécurité nationale sur l’intelligence artificielle, ou NSCAI, a-t-elle déclaré, citant un article de CNBC d’octobre. Le groupe, créé en 2018, a conseillé le Pentagone et la Maison Blanche sur la politique en matière d’IA – même en élaborant un langage législatif qui a ensuite été adopté mot pour mot – et a aidé à orienter des milliards de dollars de dépenses vers l’industrie de l’IA. Le groupe s’est dissout en 2021.

Walter Shaub, chercheur principal en éthique au Project on Government Oversight, a déclaré à CNBC à l’époque que les investissements de Schmidt posaient “absolument” un conflit d’intérêts. Rien n’indiquait que Schmidt avait enfreint les règles d’éthique ou fait quoi que ce soit d’illégal pendant qu’il présidait la commission.

La lettre de Warren faisait référence au travail de Schmidt au NSCAI et au Defense Innovation Board. Les deux conseils consultatifs sont assujettis aux règles sur les conflits d’intérêts en vertu de la loi fédérale sur les comités consultatifs.

“Ces conseils peuvent exercer une influence significative sur l’élaboration des priorités gouvernementales en matière de recherche et d’approvisionnement, ce qui rend essentiel que les agences préviennent et atténuent les conflits d’intérêts”, a écrit le sénateur. “Je suis préoccupé par les articles de presse indiquant que le Département n’a peut-être pas suivi de manière adéquate les règles de conflit d’intérêts de la FACA et n’a donc pas protégé l’intérêt public.”

Le NSCAI sous Schmidt a plaidé pour une augmentation majeure des dépenses publiques en IA. “Mais M. Schmidt a un conflit d’intérêts clair sur cette question : les recommandations du NSCAI pourraient diriger des fonds vers M. Schmidt et ses partenaires commerciaux, qui ont investi plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises axées sur l’intelligence artificielle”, a écrit Warren, citant des informations. de Protocole.

“Les activités d’investissement de M. Schmidt et le manque de divulgation publique donnent l’impression que ces conseils sont un autre outil de trafic d’influence et de profit au DoD, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’éthique de leurs membres et à l’utilité de leurs recommandations,” Warren a écrit.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.