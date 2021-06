Le sénateur Warren presse le groupe de pression PhRMA sur les efforts visant à bloquer les dérogations aux brevets sur les vaccins

L’administration Biden a déclaré début mai qu’elle soutiendrait la levée de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce. Le Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, dont les membres comprennent les fabricants de vaccins Covid AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson, tente de bloquer la dérogation.

Warren et d’autres législateurs ont demandé combien d’argent le groupe commercial et ses sociétés membres avaient dépensé cette année pour faire pression sur les responsables du Congrès et de la Maison Blanche contre la dérogation, ce qui éliminerait les obstacles à l’augmentation de la production de vaccins dans les pays en développement, dans une lettre envoyée mercredi. au PDG de PhRMA, Stephen Ubl qui a été obtenu par CNBC.

« PhRMA et d’autres sociétés pharmaceutiques ont poussé l’administration Biden à s’opposer à la dérogation ADPIC, arguant qu’elle » saperait la réponse mondiale à la pandémie « , ont écrit Warren et d’autres législateurs. « conduirait à moins de nouveaux remèdes et traitements », et il s’est opposé à la négociation des prix de Medicare Part D, lit-on dans la lettre.

« Tout en s’attribuant le mérite du développement de nouveaux vaccins COVID – qui ont été développés avec des injections massives de fonds fédéraux – l’industrie pharmaceutique n’a pas reculé sur ses efforts pour bloquer les propositions de prix des médicaments et maintenir le statu quo », ont ajouté les législateurs.

Les législateurs ont donné au groupe professionnel jusqu’au 30 juin pour répondre. PhRMA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La lettre de Warren intervient alors que des groupes mondiaux, y compris l’Organisation mondiale de la santé, exhortent les pays riches et les fabricants de médicaments à faire vacciner Covid dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur, dont certains connaissent une augmentation de plus en plus inquiétante des nouvelles infections.