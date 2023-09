Le sénateur Warren appelle Yellen et le FSOC à faire davantage pour consolider les banques régionales

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., interroge la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors de l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines intitulée Rapport annuel du Conseil de surveillance de la stabilité financière au Congrès, dans le bâtiment Dirksen du bureau du Sénat à Washington le 10 mai 2022. Washington DC.

WASHINGTON — La sénatrice Elizabeth Warren tire la sonnette d’alarme sur l’avenir des banques régionales dans une nouvelle lettre adressée jeudi à la secrétaire au Trésor Janet Yellen et à un groupe consultatif de premier plan pour les régulateurs bancaires.

Dans la lettre adressée à Yellen, obtenue exclusivement par CNBC, Warren s’adresse à la secrétaire en sa qualité de présidente du Conseil de surveillance de la stabilité financière et lui demande, ainsi qu’au conseil, d’enquêter sur plusieurs menaces imminentes contre les banques.

« Je vous exhorte à prendre des mesures énergiques pour faire face aux conséquences alarmantes des taux d’intérêt élevés et protéger la sécurité de notre système financier », écrit Warren.

Cette demande fait suite à l’annonce en août par Moody’s de la dégradation de la note de 10 banques régionales et de la mise sous surveillance de 17 autres banques ou d’un changement de perspective de stable à négative.

Le message véhiculé par les déclassements, écrit Warren, « confère une nouvelle urgence au rôle du FSOC ».

Au cœur des préoccupations de Warren se trouvent les hausses de taux d’intérêt de la Fed, décidées pour aider à freiner la flambée des taux d’inflation qui ont culminé l’été dernier avant de se calmer au cours de l’année écoulée. Le sénateur du Massachusetts a critiqué ouvertement ces augmentations, avertissant le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, et d’autres que des taux d’intérêt plus élevés finiraient par nuire aux travailleurs américains, même s’ils semblaient exercer une pression à la baisse sur l’inflation.

Dans sa lettre, Warren affirme que la hausse des taux a contribué à déclencher trois changements de marché qui menacent désormais le système bancaire : une baisse de la valeur des portefeuilles obligataires des banques, des pertes dans l’immobilier commercial et des pertes sur le marché des prêts à effet de levier. Elle s’en prend également à certaines banques.

« Je crains que les institutions financières ne gèrent pas correctement ces risques, en particulier à la lumière des informations selon lesquelles les banques prévoient d’énormes paiements à leurs actionnaires », écrit-elle. « Wells Fargo, par exemple, vient d’approuver un nouveau programme de rachat d’actions de 30 milliards de dollars. Ces paiements épuiseraient le capital et suscitent de vives inquiétudes quant au fait que les banques seront encore moins résilientes face à ces menaces. »

Warren demande plus d’informations à Yellen sur les mesures prises par le Conseil de surveillance de la stabilité financière pour « surveiller les risques associés aux hausses de taux d’intérêt de la Fed » et demande s’ils publieront une évaluation sur les risques pour le système financier.

Malgré les critiques acerbes de Wells Fargo, l’inquiétude concernant les bilans des banques est notable de la part de Warren, qui n’est traditionnellement pas considéré comme un ami du secteur bancaire. Depuis son arrivée à Washington il y a plus de dix ans, Warren a dirigé la création de l’une des agences de surveillance les plus agressives du secteur financier, le Consumer Financial Protection Bureau.

Pourtant, la lettre est également la dernière d’une série de déclarations publiques de Warren défiant la Maison Blanche de Biden depuis la gauche politique sur diverses questions. Ils contestent ouvertement les hausses de taux d’intérêt de Powell, exigeant plus d’informations sur les mesures prises par l’administration Biden. politiques de prix des médicamentset remettre en question les approbations de fusion bancaire accordé plus tôt cette année.