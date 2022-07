Le sénateur Warnock cite le “bipartisme”, évite Biden en Géorgie

ATLANTA (AP) – Les démocrates de Géorgie prédisent des résultats désastreux si le sénateur Raphael Warnock perd contre son challenger Herschel Walker cet automne et que les républicains reprennent le contrôle de Capitol Hill.

“Ils vont nous enlever nos droits démocratiques les uns après les autres”, a averti la députée de longue date Nan Orrock aux partisans lors d’une fête d’anniversaire pour le sénateur, qui a eu 53 ans le 23 juillet. “L’échec”, a-t-elle dit, “n’est pas une option .”

Warnock a adopté une approche différente.

“Je travaille avec n’importe qui pour faire quelque chose de bien pour le peuple géorgien”, a-t-il déclaré à la même foule, soulignant un trio de sénateurs républicains avec lesquels il a conclu des accords législatifs. Warnock n’a mentionné qu’une seule fois le nom du président Joe Biden et n’a fait référence plusieurs autres fois qu’au “président des États-Unis”, essayant de se distinguer de Biden – et de la hausse de l’inflation qui a marqué son mandat.

Présent pour son premier mandat complet au Sénat, Warnock se présente comme un sénateur prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider son État. C’est un changement par rapport à son approche dans ce qui était des campagnes de deuxième tour à l’échelle nationale remportées par Warnock et son collègue démocrate géorgien Jon Ossoff en janvier 2021, donnant à leur parti le contrôle du Sénat deux mois après l’élection de Biden à la présidence.

Maintenant, avec l’inflation en hausse et la popularité de Biden en baisse, Warnock a besoin d’un argument plus nuancé, et il vend son travail à Washington, en particulier sur l’économie, comme quelque chose de distinct de la Maison Blanche et de la direction démocrate du Sénat.

Les républicains sentent une opportunité dans un État qu’ils ont dominé pendant deux décennies avant 2020. Walker, un candidat pour la première fois comme Warnock l’était il y a deux ans, met tout en œuvre pour façonner le concours comme un référendum sur ce que sa campagne appelle le «Biden-Warnock ordre du jour.”

“C’est toujours une course nationale”, a déclaré Gail Gitcho, conseillère principale de Walker. “Le fardeau repose sur Raphael Warnock et les liens extrêmement étroits qu’il entretient avec Joe Biden dans cet environnement. Herschel l’a mis sur la défensive.

La stratégie de Warnock consistant à mettre en avant ses références «bipartites» et à laisser les autres démocrates attaquer les républicains et rallier les fidèles du parti pourrait être la seule chance du titulaire de recréer sa coalition de second tour. Lors de cette élection, les démocrates étaient unis et enthousiastes ; Les républicains ne l’étaient pas, en particulier les modérés favorables au GOP que le président de l’époque, Donald Trump, a aliénés avec ses mensonges selon lesquels la victoire de Biden était frauduleuse. Certains de ces électeurs ont aidé Warnock à remporter ses 94 000 voix avec une marge de 2 %. Cette fois, Warnock ne peut pas compter sur Trump pour pousser ces électeurs clés dans sa direction.

Les attirer à nouveau commence par ne pas directement dignifier les attaques républicaines.

Interrogé sur les bordées de Walker, Warnock a ignoré les détails et a déploré les «démagogues essayant de nous diviser».

Il a de nouveau pivoté lorsqu’il a été interrogé sur la performance de Biden. “Je suis concentré sur le travail que je fais”, a déclaré Warnock. “Quand cela signifie se tenir aux côtés de cette personne ou de cette personne, c’est basé sur ce que cela fait pour la Géorgie.”

Même sur les réalisations du président, Warnock évite les pom-pom girls partisanes. Il a salué le plan de sauvetage américain, un programme de secours contre les coronavirus adopté sans aucun vote républicain, pour ses réductions d’impôts destinées aux travailleurs à faible revenu. Il a fait l’éloge d’un projet de loi sur les infrastructures tant recherché comme un succès “bipartisan” qui comprenait “l’amendement Cruz-Warnock”.

“Écoutez-moi, maintenant”, a déclaré Warnock en riant alors que certains de ses partisans se moquaient du sénateur Ted Cruz, R-Texas. Les deux hommes, a expliqué Warnock, voulaient faire de l’expansion vers l’est de l’Interstate 14 – maintenant juste un court tronçon dans le centre du Texas – une priorité fédérale. Parce qu’un comité sénatorial n’avait pas approuvé l’idée, les partenaires improbables ont dû travailler avec l’ensemble du Sénat.

L’amendement est adopté à l’unanimité.

“Devinez quoi: l’autoroute qui traverse le Texas traverse également la Géorgie”, a déclaré Warnock. « Il passe par des quartiers rouges et des quartiers bleus. … Tout le monde doit pouvoir se rendre là où il doit aller.

Warnock a noté d’autres efforts avec le républicain Sens. Tommy Tuberville de l’Alabama et Marco Rubio de la Floride. Avec Tuberville, il a mené une mesure qui ouvrirait les marchés européens aux producteurs d’arachides dans leurs deux États. Avec Rubio, il a travaillé sur une législation visant à améliorer les taux de mortalité maternelle aux États-Unis.

Tuberville est un allié fidèle de Trump. Rubio est venu en Géorgie pour faire campagne contre Warnock au début de la campagne de second tour. Warnock n’a pas mentionné ces détails.

Quant à l’économie inégale, Warnock a notamment évoqué «l’inflation mondiale» tout en évitant Biden.

Il a noté son travail sur une mesure pour l’emploi et la technologie, qui a autorisé le Sénat mercredi avec 17 voix républicaines. Le projet de loi, qui vise à stimuler la production de puces informatiques aux États-Unis, renforcerait les chaînes d’approvisionnement et élargirait la production technologique nationale, entre autres investissements, a expliqué Warnock.

Le sénateur a souligné ses propositions visant à plafonner les coûts de l’insuline pour les personnes atteintes de diabète et à permettre à Medicare de négocier des prix de médicaments plus bas auprès des sociétés pharmaceutiques. Il a rappelé à ses partisans qu’il avait appelé le Congrès à suspendre la taxe fédérale sur l’essence en février, au début de la flambée des prix de l’énergie en 2022.

“Quelqu’un a dû écouter”, a déclaré Warnock, car l’administration républicaine de Géorgie a suspendu la taxe d’État sur l’essence en mars et “le président des États-Unis a maintenant déclaré publiquement que nous devrions suspendre la taxe sur l’essence” à l’échelle nationale.

Warnock a rappelé aux journalistes qu’il était sorti en force lorsque les plans budgétaires de Biden appelaient à la fermeture du centre de préparation au combat du Pentagone à Savannah. “Je me suis dressé contre l’administration” et “une idée terrible”, a déclaré Warnock, prenant une position qui l’aligne sur les républicains de la délégation du Congrès de l’État.

De plus, il a dit qu’il “poussait le président des États-Unis en ce moment” sur les annulations de prêts étudiants pour certains emprunteurs. Le ministère de l’Éducation de Biden a déjà assoupli certaines règles sur le remboursement de la dette, et le président envisage toujours une remise plus générale jusqu’à un plafond. La Maison Blanche a déclaré qu’une décision sur le montant pourrait être prise en août.

Dans le camp de Walker, Gitcho savoure l’idée que Warnock reproduise des scènes du blitz de ruissellement de deux mois, lorsque Biden s’est rendu deux fois en Géorgie et a partagé des scènes avec Warnock et Ossoff. “Le meilleur substitut que Warnock puisse avoir”, a-t-elle déclaré à propos du président assiégé. “Mais nous savons que cela n’arrivera pas.”

Warnock semble plutôt prêt à brandir soigneusement ses références de parti. Dans les sollicitations de financement et les publicités en ligne, Warnock dit qu’il « court pour garder la Géorgie bleue ». Mais la campagne cible ces électeurs démocrates fiables.

Debout devant des gâteaux d’anniversaire et des bougies, le sénateur a rappelé avec émotion sa victoire au second tour et a remercié les Géorgiens qui “nous ont donné la majorité la plus étroite”.

“Pensez à ce qui se serait passé si cela avait été dans l’autre sens”, a-t-il admis. Mais à son crescendo 15 minutes plus tard, le ministre baptiste est allé plus gros – et peut-être vers un milieu potentiellement décisif.

“Nous sommes une seule nation”, a-t-il dit, la voix s’élevant. « Nous sommes un seul peuple. Et en novembre, la Géorgie va le faire une fois de plus.

Bill Barrow, l’Associated Press