Washington doit veiller à ce que « la dissuasion ne s’érode pas » sur la péninsule, a déclaré Roger Wicker

Les États-Unis devraient redéployer leurs armes nucléaires tactiques vers la Corée du Sud, comme l’a fait la Corée du Nord en raison d’une coopération accrue avec la Russie et la Chine. « une source d’instabilité mondiale bien au-delà de la péninsule coréenne » » a déclaré le sénateur républicain Roger Wicker.

Wicker a fait cette suggestion dans un rapport intitulé « La paix au 21e siècle par la force : un investissement générationnel dans l’armée américaine » – publié mercredi. Le document appelle également à une augmentation du budget de la défense américaine de 55 milliards de dollars pour le porter à 950 milliards de dollars en 2025.

« La Corée du Nord continue de dépasser les attentes en ce qui concerne ses programmes nucléaire et balistique, avec des capacités capables de cibler la zone continentale des États-Unis. » a déclaré le législateur, ajoutant qu’avec « aucune solution diplomatique immédiate en vue » Washington « doit veiller à ce que la dissuasion ne s’érode pas sur la péninsule coréenne. »















Selon Wicker, les États-Unis devraient poursuivre leurs exercices avec la Corée du Sud, maintenir une « persistant » présence militaire dans la région et explorer « nouvelles options » comme le « redéploiement des armes nucléaires tactiques américaines sur la péninsule coréenne ».

Il a également appelé à des discussions avec la Corée du Sud, le Japon et l’Australie pour « évaluer leur volonté de s’engager dans un accord de partage du fardeau nucléaire avec les États-Unis, similaire à ceux qui existent avec les alliés de l’OTAN. »

la Corée du Nord « alignement stratégique » avec la Russie et la Chine ces dernières années lui a fourni un flux constant de revenus et a fait du pays communiste « une source d’instabilité mondiale bien au-delà de la péninsule coréenne » a affirmé le législateur.

Les sanctions internationales, qui paralysaient autrefois l’économie nord-coréenne, ne sont plus efficaces parce que Moscou et Pékin refusent de les appliquer, a-t-il ajouté.















Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré l’année dernière qu’il y avait « une situation géopolitique complètement différente » lorsque les restrictions de l’ONU ont été imposées à Pyongyang en 2006. Il a accusé les pays occidentaux de mentir sur leurs intentions de rechercher une solution diplomatique à la crise et de résoudre les problèmes humanitaires de la Corée du Nord. Selon Lavrov, Moscou et Pékin empêcheront toute nouvelle tentative des États-Unis et de leurs alliés d’imposer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord.

Les armes nucléaires américaines ont été déployées pour la première fois en Corée du Sud en 1958. Le nombre de ces armes a culminé à près de 950 – tant stratégiques que tactiques – à la fin des années 1960. Ils ont été retirés en 1991 sous l’administration du président George HW Bush.

Le mois dernier, la Corée du Nord a mené une contre-attaque nucléaire simulée contre des cibles ennemies. Les exercices ont été observés en personne par le dirigeant du pays, Kim Jong-un. Cela fait suite aux tests réussis d’un nouveau « super-grosse ogive » missile de croisière et un nouveau type de missile anti-aérien par Pyongyang.

Fin avril, l’agence de presse nord-coréenne KCNA a publié un article de l’analyste des affaires internationales Kang Jin-song, dans lequel il accusait les États-Unis de tenter de transformer la région Asie-Pacifique en une « champ de mines nucléaires tactiles » grâce à des liens militaires intensifiés avec la Corée du Sud, le Japon et l’Australie.