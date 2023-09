Le sénateur Tommy Tuberville tente d’inverser la pression politique de sa croisade anti-avortement

WASHINGTON — Le sénateur Tommy Tuberville a passé des mois à bloquer les promotions au Pentagone pour protester contre une nouvelle politique en matière d’avortement, mais il va maintenant tenter de forcer le Sénat à voter sur un candidat clé – un effort pour faire pression sur les démocrates après les critiques de leur part et des membres du parti. son propre parti.

Tuberville tentera d’amener le Sénat à confirmer la promotion du général Eric Smith au poste de commandant du Corps des Marines mercredi après-midi, a déclaré à NBC News un assistant du Sénat connaissant le plan – mettant en œuvre une combinaison de gymnastique procédurale et politique alors que les démocrates et la Maison Blanche peignent son considérée comme mettant en danger l’état de préparation militaire.

« Allons-y. Il est temps de voter », Tuberville posté sur X Mercredi matin, sous-titré une photo de lui signant un document connu sous le nom de pétition de clôture.

Smith sert actuellement à titre intérimaire en raison du blocus de Tuberville, laissant le Pentagone fonctionner sans commandant confirmé par le Sénat pour la première fois depuis plus de 150 ans.

Les efforts de Tuberville pour forcer le vote semblent ignorer que c’est lui qui a bloqué les confirmations, un blocus qu’il a déclaré qu’il lèverait si le Pentagone annulait une politique destinée à aider les militaires à accéder à l’avortement s’ils étaient stationnés dans un État qui l’interdit. .

Le républicain de l’Alabama a déclaré mardi qu’il ne prévoyait pas de lever ses restrictions à moins que la politique du Pentagone, qui prend en charge les frais de déplacement des militaires qui doivent quitter l’État pour se faire avorter, ne soit modifiée. « Je ne change pas d’avis », a-t-il souligné.

Les retards ont contrarié les démocrates et les républicains et sont devenus un sujet de discussion à la Maison Blanche, qui vise à dépeindre les républicains du Congrès comme déraisonnables et inaptes, ou peu disposés, à gouverner.

Tuberville et certains membres de son parti ont fait valoir que si les démocrates sont si préoccupés par le risque pour la sécurité nationale, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, peut convoquer chacun des centaines de candidats pour un vote individuel (normalement, les candidats seraient approuvés par lots).

Approuver un par un prendrait une grande partie du temps du Sénat – dans un contexte de lutte pour le financement du gouvernement et d’autres échéances clés. Les démocrates ont également refusé de voter sur les promotions individuelles, arguant que cela reviendrait à céder aux exigences de Tuberville.

Mais comme les démocrates ne procéderont pas à des votes individuels, les républicains pensent qu’ils peuvent réduire la pression politique sur le Parti républicain et que forcer un vote sur la promotion de Smith finira par donner une mauvaise image aux démocrates.

Tuberville a obtenu 16 signatures sur la pétition visant à forcer un vote, a détaillé la source, en utilisant un moyen rarement invoqué. outil procédural.

Le sénateur républicain Rand Paul, du Kentucky ; Lindsey Graham, de Caroline du Sud ; John Kennedy, de Louisiane ; et Marco Rubio, de Floride, ont déclaré mardi à NBC News qu’ils avaient signé la pétition. le sénateur républicain JD Vance, de l’Ohio ; Marsha Blackburn, du Tennessee ; Eric Schmitt, du Missouri ; et Ted Budd, de Caroline du Nord, ont également signé la pétition de clôture, ont confirmé leurs porte-parole respectifs. Aucun membre de la direction du Sénat n’a signé la pétition, selon la source ayant connaissance de la pétition.

Schumer a rejeté les efforts de Tuberville comme évitant le vrai problème.

« C’est un problème créé par les Républicains, et c’est à eux de le résoudre », a déclaré Schumer lors d’une récente conférence de presse.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a critiqué les prises de Tuberville dans le passé, les qualifiant même d’« erreur ».