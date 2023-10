Le sénateur Tommy Tuberville ne lèvera pas son blocus militaire dans le conflit Israël-Hamas

WASHINGTON — Le bureau du sénateur Tommy Tuberville, Républicain de l’Alabama, a déclaré qu’il ne reculait pas sur son blocus de plusieurs mois sur des centaines de promotions militaires, même au milieu de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, un proche allié des États-Unis.

« Le Pentagone pense clairement qu’il est plus important d’obliger les contribuables à faciliter l’avortement que de confirmer leurs principaux candidats sans vote. Ils pourraient mettre fin à cette situation AUJOURD’HUI en abandonnant leur politique illégale et immorale et en faisant confirmer tout le monde rapidement, mais ils refusent », a déclaré le porte-parole de Tuberville, Steve Stafford, dans une déclaration à NBC News. « Si l’administration Biden veut que ses candidats soient confirmés, alors les démocrates du Sénat peuvent faire ce que Coach vient de faire en septembre et déposer une pétition de clôture pour forcer un vote. »

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Politique. « Coach » fait référence au passé de Tuberville en tant qu’entraîneur de football universitaire.

Des centaines de personnes sont mortes dans la bataille en cours lancée par le Hamas contre Israël ce week-end, les combattants du Hamas ayant également pris en otage un certain nombre de civils et de soldats. Le Département d’État s’efforce de vérifier les informations selon lesquelles des Américains ont été tués et pris en otage, a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken sur « Meet the Press » de NBC News.

L’administration Biden a déclaré son soutien à Israël. Alors que le conflit s’étendait sur le deuxième jour, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé dimanche que l’armée américaine rapprochait d’Israël un groupe d’attaque de porte-avions et des avions militaires en signe de soutien et qu’elle fournirait également à Israël des munitions et d’autres fournitures militaires. dès que possible.

Le blocus de Tuberville a mis en attente au moins 300 candidats militaires, y compris des officiers supérieurs qui commanderaient les forces au Moyen-Orient. Il a déclaré que ses efforts visaient à protester contre la politique du ministère de la Défense qui accorde des congés et des remboursements aux militaires et aux membres de leur famille cherchant à avorter à l’extérieur de l’État.

Les démocrates et la Maison Blanche ont condamné l’utilisation par Tuberville d’une tactique procédurale visant à entraver la confirmation des responsables militaires, la considérant comme une menace pour la préparation de l’armée. Il ne peut pas réellement empêcher le Sénat de traiter une quelconque promotion, mais son mandat a considérablement ralenti un processus qui se déroule généralement sans vote.

Tuberville et certains républicains ont fait valoir que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., pourrait appeler chacune des centaines de candidatures à des votes individuels – un processus qui prendrait des centaines d’heures de parole pour chacune d’entre elles.

Le mois dernier, le Sénat a utilisé cette tactique pour confirme ses premiers candidats militaires depuis des mois — Le général de l’armée de l’air Charles Q. Brown Jr. en tant que président des chefs d’état-major interarmées, le plus haut officier militaire du pays ; le général Randy George en tant que chef d’état-major de l’armée ; et le général Eric Smith en tant que commandant du Corps des Marines.

Le vote de confirmation de Brown a eu lieu quatre mois après que le président Joe Biden l’a nommé. Brown devrait succéder au général de l’armée Mark Milley, dont le mandat se termine ce mois-ci.

Pour accélérer le processus et confirmer les candidats en bloc, il faudrait le consentement unanime des 100 sénateurs – ce qui n’existera pas tant que Tuberville ne lèvera pas son emprise sur la politique d’avortement du ministère de la Défense.

Une autre option que le Sénat pourrait utiliser pour contourner le blocus de Tuberville, en théorie, serait de voter pour modifier les règles et de faire une exception ponctuelle. Cela nécessiterait les deux tiers du Sénat, soit 67 voix, et on ne sait pas si cela se produirait.

Le bureau de Schumer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.