Le sénateur américain Tim Scott a défendu le record du pays en matière de course comme l’un des opportunités et de l’optimisme mercredi en réponse au premier discours conjoint du président Joe Biden au Congrès.

Le discours de 15 minutes de Scott, le seul républicain afro-américain au Sénat, arrive à un moment charnière pour le GOP alors qu’il cherche à trouver des trous dans la popularité initiale de Biden tout en réduisant les majorités étroites des démocrates à Washington.

Biden n’a pas hésité à discuter des blessures ouvertes dans le pays en termes de racisme, affirmant que la plus grande menace pour la patrie était la suprématie blanche.

Scott n’a pas minimisé les différences raciales et ethniques du pays, mais a déclaré que les démocrates ignoraient les progrès du pays au cours du siècle dernier à des fins politiques et financières.

«Écoutez-moi clairement», dit-il. « L’Amérique n’est pas un pays raciste. »

Scott a utilisé la réfutation du GOP pour poursuivre un thème qu’il a commencé plus tôt dans la semaine sur la façon dont il y a unité dans la diversité du pays, affirmant que les républicains ont soutenu des politiques qui ont réformé le système de justice pénale et ouvert l’économie à tous les Américains, quelle que soit leur race.

« Juste avant COVID, nous avions l’économie la plus inclusive de ma vie », a-t-il déclaré.

<< Le taux de chômage le plus bas jamais enregistré pour les Afro-Américains, les Hispaniques et les Asiatiques, et un creux de 70 ans pour les femmes. Les salaires augmentaient plus rapidement pour les 25% les plus pauvres que les 25% les plus riches. Cela s'est produit parce que les républicains se sont concentrés sur l'expansion des opportunités pour tous Les Américains."

Les républicains contrôlaient Washington en mai 2018 lorsque le taux de chômage afro-américain est tombé à 5,9%, par exemple.

C’était le taux le plus bas enregistré par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis depuis 1972, mais les démocrates et les fact-checkers soutiennent que la tendance a commencé sous l’ancien président Barack Obama.

Scott étant choisi comme législateur répondant au président arrive à un moment critique pour le pays et le sénateur de Caroline du Sud, qui est à l’honneur en tant que négociateur principal du GOP pour une proposition de révision des procédures policières.

Le Congrès est actuellement aux prises avec la meilleure façon de réorganiser l’application de la loi à la suite du verdict de culpabilité de Derek Chauvin, et après des mois de manifestations exigeant que le financement des services de police soit détourné vers d’autres agences en réponse aux tirs controversés de la police.

Alors que le débat sur la façon dont la police traite les Noirs américains fait rage dans les rues et les couloirs de Capitol Hill, Scott a attiré l’attention ces dernières années pour des discours au Sénat où il a décrit des interactions troublantes avec les forces de l’ordre.

Il a déclaré publiquement avoir été victime de profilage racial, comme avoir été menacé et manqué de respect par la police lors des contrôles routiers. Il a notamment décrit avoir été arrêté par la sécurité du Capitole américain en tant qu’élu – même en portant son épinglette officielle – aussi récemment qu’en 2019.

Le républicain de 55 ans a de nouveau insisté sur ce point lors de sa réponse au discours du président.

«J’ai vécu la douleur de la discrimination», a déclaré Scott en regardant la caméra. « Je sais ce que ça fait d’être arrêté sans raison et d’être suivi dans un magasin pendant que je fais mes courses. »

Scott a déclaré que les efforts passés de réforme de la police ont été bloqués ou ignorés par les démocrates, mais qu’il espère que cette fois sera différente. Il a souligné que même après ses expériences, il pensait que «les courageux policiers des quartiers noirs» ne devraient pas être considérés comme des ennemis.

« Nous ne sommes pas des adversaires », a déclaré Scott. « Nous sommes une famille. »

Les différences COVID-19 entrent en scène

Les remarques de Biden, prononcées juste avant son 100e jour symbolique au pouvoir, ont été fortement marquées par l’effort massif de vaccination du pays pour lutter contre le COVID-19.

« Va te faire vacciner, Amérique. Va te faire vacciner », a déclaré Biden. « Ils sont disponibles. »

Scott a rendu hommage à l’administration de l’ancien président Donald Trump pour avoir diffusé les doses initiales au public. Il a également attiré l’attention sur la façon dont le Congrès a adopté l’année dernière cinq projets de loi de secours bipartites.

« Cette administration a hérité d’une marée qui avait déjà tourné », a-t-il déclaré. « Le coronavirus est en fuite! »

Mais la nation reste « chargée » et inquiète de la pandémie en raison en grande partie des questions ouvertes sur ce à quoi ressemblera la vie dans les mois à venir, a déclaré Scott.

Peu de problèmes ont divisé le pays autant qu’un débat sur les fermetures d’écoles, qui, selon lui, blesse le plus les élèves les plus vulnérables du pays.

«Nos écoles publiques auraient dû rouvrir il y a des mois», a déclaré Scott. « D’autres pays l’ont fait. Les écoles privées et religieuses l’ont fait. La science a montré pendant des mois que les écoles sont sûres. »

Plus tôt cette année, les Centers for Disease Control ont souligné que plusieurs études avaient trouvé peu de preuves de la propagation du COVID-19 dans les écoles aux États-Unis ou dans d’autres pays.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a confirmé ces conclusions en février lorsqu’elle a déclaré que les données scientifiques indiquaient que les écoles pouvaient rouvrir en toute sécurité avant même que les enseignants ne soient vaccinés.

L’administration Biden a promis la réouverture des écoles mais a dû faire face à la répression des syndicats d’enseignants. Il a publié un plan en cinq étapes cette semaine pour ramener les enfants en toute sécurité dans la salle de classe, mais les républicains ont réprimandé le fait qu’il ne prenne pas de mesures avant l’automne.

Scott a appelé la Maison Blanche sur la question lors de son discours en disant: « trop ​​souvent, les adultes puissants ont mis la science de côté et les enfants comme moi ont été laissés pour compte ».

La réponse a abordé diverses autres questions dans le laps de temps limité, Scott affirmant que le président est un homme bon avec de bonnes paroles, mais qu’il n’a pas réussi à faire baisser la température du pays en cédant aux intérêts de gauche sur une variété de questions.

Scott a évoqué la manière dont les républicains ont travaillé avec Biden et les démocrates, mais a averti de leur prochaine « prise de pouvoir », que ce soit sur l’infrastructure ou sur les appels à ajouter de nouveaux juges à la Cour suprême.

« Notre meilleur avenir ne viendra pas des projets de Washington ou des rêves socialistes. Il viendra de vous – le peuple américain », a-t-il dit.