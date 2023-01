Le sénateur Tim Kaine s’adressera aux médias au milieu des spéculations sur la réélection

RICHMOND, Virginie (AP) – Le sénateur démocrate américain Tim Kaine tient une conférence de presse vendredi matin dans la capitale de Virginie au milieu de spéculations selon lesquelles il envisage d’annoncer s’il briguera un troisième mandat.

Les questions sur les prochaines étapes de Kaine ont tourbillonné depuis qu’il a déclaré au Richmond Times-Dispatch plus tôt ce mois-ci qu’il n’avait pas pris de décision finale quant à savoir s’il participerait en 2024. Il a déclaré qu’il prévoyait de prendre une décision d’ici la fin janvier.

Une retraite de Kaine serait un coup dur pour les démocrates, à la fois politiquement et pratiquement dans un État swing prisé par les deux partis. Kaine est surtout connu à l’échelle nationale en tant que colistier d’Hillary Clinton à l’élection présidentielle de 2016, une course qu’ils ont perdue contre Donald Trump et Mike Pence dans l’un des bouleversements les plus étonnants de l’histoire des États-Unis.

La Virginie est un siège incontournable pour les démocrates confrontés à un paysage électoral difficile en 2024, parallèlement à la course présidentielle. Kaine aurait été un grand favori, même après que l’État ait élu une liste de candidats républicains à l’échelle de l’État en 2021, dont le gouverneur Glenn Youngkin.

Kaine devait rencontrer les médias vendredi après avoir organisé ce que son bureau a décrit comme une table ronde sur le développement économique avec de jeunes dirigeants de Richmond dans un café de l’East End de Richmond. Il discutera de “comment le Congrès peut s’appuyer sur les progrès réalisés pour créer des emplois et réduire les coûts pour les Virginiens”, selon un avis.

Le bureau de presse de Kaine a refusé de commenter les événements de vendredi au-delà de ce qui a été annoncé publiquement.

Kaine est un incontournable de la politique de Virginie qui a fait ses débuts dans un poste d’élu au conseil municipal de Richmond après avoir travaillé comme avocat et s’être fait un nom pour son plaidoyer en faveur du logement équitable.

Il a ensuite été lieutenant-gouverneur et gouverneur, a été élu au Sénat américain en 2012 et a été choisi pour être le colistier de Clinton en 2016.

Kaine est considéré comme un sénateur passionné mais pragmatique et est connu comme un décideur politique sérieux et un partenaire enthousiaste en matière de législation.

Après son virage très médiatisé en tant que candidat à la vice-présidence du parti – et un concours qui a marqué sa toute première défaite électorale – il est retourné travailler au Sénat, se présentant souvent en jean foncé pendant la pandémie de coronavirus lorsqu’un air d’informalité a balayé le Capitole.

Son propre combat contre le coronavirus a conduit à ce qu’il a décrit comme des «symptômes COVID longs et légers», alors qu’il fait pression pour obtenir des fonds pour la recherche et les soins aux personnes atteintes de la maladie.

___

Mascaro a rapporté de Washington.

Sarah Rankin et Lisa Mascaro, l’Associated Press