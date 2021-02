Le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, a qualifié son voyage au Mexique d ‘ »erreur » à la suite d’une vague de critiques alors que son État faisait face à une crise majeure et à des pannes de courant.

Debout devant son domicile à Houston, avec les chants des manifestants audibles, Cruz a déclaré que son intention initiale était de rester tout le week-end lors d’un voyage à Cancun avec ses filles. Ses filles avaient demandé le voyage, a-t-il dit.

Après avoir perdu le pouvoir, se blottir autour des cheminées et l’école d’apprentissage a été annulée, Cruz a déclaré que ses filles lui avaient dit qu’elles voulaient voyager dans un endroit plus chaud. Lui et sa femme ont décidé de les accompagner pour être de bons parents, mais « j’ai commencé à avoir des doutes presque dès que je me suis assis dans l’avion. »

« Avec le recul, je ne l’aurais pas fait », a déclaré Cruz, ajoutant que c’était son « intention de travailler à distance ». Il est devenu « plus convaincant » pour lui de revenir alors que la controverse grandissait à propos du voyage, a-t-il déclaré.

« Partir alors que tant de gens souffraient ne me sentait pas bien et j’ai donc changé de vol pour revenir aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le bureau de Cruz avait refusé de répondre aux questions des organes de presse pendant des heures alors que des photos de son voyage avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Des photos de Cruz aux aéroports de Houston et de Cancun et dans un avion ont commencé à circuler mercredi soir, attirant la colère de ses critiques progressistes alors que les tempêtes hivernales laissaient de nombreux Texans sans électricité dans des maisons non conçues pour résister au froid de l’hiver.

Environ 325000 clients au Texas étaient toujours sans électricité jeudi soir après que des températures glaciales ont expulsé de grandes parts des centrales électriques de l’État de son réseau cette semaine, laissant plus de 4 millions dans l’obscurité et déclenchant des outrages.

Les températures nocturnes étaient à un chiffre au début de la semaine. La principale station météorologique d’Austin a signalé jusqu’à 6,4 pouces de neige cette semaine, le maximum que la ville ait connu en plus de 70 ans.

Dans un communiqué publié en début d’après-midi jeudi, Cruz a déclaré dans un communiqué que ses filles avaient voulu faire le voyage à Cancun avec leurs amis.

« L’école étant annulée pour la semaine, nos filles ont demandé à faire un voyage avec des amis. Voulant être un bon père, j’ai pris l’avion avec elles hier soir et je prends l’avion cet après-midi », a déclaré Cruz.

Le service de police de Houston a confirmé mercredi la présence de Cruz à l’aéroport intercontinental George Bush de Houston. Le chef de la police de Houston, Art Acevedo, a déclaré dans un communiqué que le personnel du sénateur avait contacté le département et avait demandé de l’aide « à l’arrivée du sénateur à l’aéroport ».

«Les officiers du HPD ont surveillé ses mouvements à travers le terminal», a déclaré Acevedo.

Cruz a balayé les critiques et a déclaré qu’il « essayait juste d’être un bon père » dans une vidéo du sénateur à l’aéroport international de Cancun obtenue par Al Dia et le Dallas Morning News.

« Je suis également sénateur et je travaille dur pour me battre pour l’État du Texas », a-t-il déclaré à l’aéroport.

Il est rentré à Houston plus tard jeudi et a été flanqué d’une escorte policière.

« Franchement partir alors que tant de Texans souffraient ne se sentait pas bien. »

Suite:Ted Cruz s’est échappé à Cancun lors d’une tempête paralysante au Texas lors d’une pandémie, et les voyageurs ont tellement de questions

Cruz avait précédemment critiqué le maire d’Austin Steve Adler pour avoir volé à Cabo dans un jet privé tout en disant aux Austinites de rester à la maison, écrivant dans un tweet du 2 décembre, « des hypocrites. Hypocrites complets et absolus. » Le message a commencé à circuler sur les réseaux sociaux alors que les images de son voyage au Mexique sont devenues virales.

Dans une interview à la radio mardi, Cruz a dit aux Texans de rester à la maison malgré les intempéries.

« Ne prenez pas de risques. Protégez votre famille et restez à la maison et embrassez vos enfants », a déclaré Cruz.

Cruz a déclaré dans sa déclaration que lui et son personnel étaient « en communication constante avec les dirigeants de l’État et locaux pour aller au fond de ce qui s’est passé au Texas ».

Dernières tempêtes au Texas:Les dernières histoires de difficultés de la tempête hivernale: « Je n’avais aucune idée que ça allait être si grave »

Réseau électrique du Texas:« Un îlot électrique »: le Texas a esquivé la réglementation fédérale pendant des années en disposant de son propre réseau électrique

« Devinez quel sénateur américain du Texas s’est envolé pour Cancun alors que l’État mourait de froid et devait faire bouillir de l’eau? » a écrit le représentant de l’État démocratique, Gene Wu, D-Houston.

Wu a déclaré à USA TODAY qu’il n’avait pas pris la photo, mais qu’elle lui avait été transmise par l’ancienne candidate au Congrès Sima Ladjevardian, dont l’ami était sur le vol avec Cruz et assis à proximité.

Tommy Vietor, ancien porte-parole du président Barack Obama, appelé Le voyage de Cruz « insensible et politiquement masochiste ».

Le libéral PAC American Bridge 21st Century a appelé Cruz à démissionner.

« Le sénateur Cruz devrait rendre service à ses électeurs et rester sur la plage au lieu d’être payé par les contribuables pour faire un travail qu’il n’a manifestement aucun intérêt à faire », a déclaré le président d’American Bridge au 21e siècle Bradley Beychok dans un communiqué.

Suite:Le maire du Texas, qui a écrit « Seuls les forts survivront » au milieu d’une tempête hivernale meurtrière, dit qu’il a démissionné

Le président du Parti démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, a également déclaré que Cruz devrait démissionner, qualifiant le voyage de « dérangeant et décevant ».