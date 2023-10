Le sénateur Ted Cruz fustige le programme financé par le gouvernement pour « soutenir les journalistes en crise » – Twitchy

USA TODAY a publié en novembre dernier un article de la rédactrice en chef Nicole Carroll affirmant que les journalistes portaient des traumatismes dans leur âme. Bruce Shapiro, directeur exécutif du Dart Center for Journalism and Trauma, un projet de la Graduate School of Journalism de l’Université de Columbia, est venu parler des traumatismes, de l’épuisement professionnel et de la manière d’y faire face. Shapiro leur a dit :

Et pour aggraver le stress : les journalistes sont attaqués comme jamais auparavant dans le journalisme américain. Ils ont passé les trois dernières années à couvrir une pandémie tout en faisant face à leur propre maladie ou à celle de leurs proches. Les problématiques qu’ils abordent auprès du public – racisme, misogynie, attaques LQBTQ – deviennent tout à fait personnelles. L’industrie est écrasée par les pressions et les réductions économiques.

Bouh hou. Comme beaucoup de gens l’ont dit sur X, même si vous détestez les journalistes, cela ne suffit pas. C’était à l’époque où ils pleuraient tous qu’Elon Musk leur avait retiré leurs chèques bleus.

Voici un communiqué de presse du Poynter Institute d’avril 2022 :

Ce projet est financé par la National Science Foundation et implique une équipe de chercheurs, de journalistes, d’organisations de la société civile et de technologues dédiés à l’amélioration de notre écosystème d’information. Expert Voices Together est basé à l’Institute for Data, Democracy & Politics de l’Université George Washington et dirigé par le Dr Rebekah Tromble, une experte réputée en matière de responsabilité des plateformes numériques et de meilleures pratiques pour lutter contre les préjudices en ligne. Angie Drobnic Holan, rédactrice en chef de PolitiFact de Poynter, est également membre de l’équipe principale. L’objectif du projet est de créer un système de réponse au harcèlement en ligne fondé sur l’expérience et répondant aux besoins d’un large éventail de journalistes. Les salles de rédaction participantes seront invitées à suivre les directives relatives aux meilleures pratiques en utilisant leur personnel et leurs structures de gestion existantes, conseillées par l’équipe Expert Voices Together.

Maintenant que vous avez quelques informations sur « Expert Voices Together » et sa mission de soutien aux journalistes harcelés sur les réseaux sociaux, regardez le sénateur Ted Cruz passer en mode bête sur ce projet stupide :

MONTRE Le sénateur Ted Cruz fustige la National Science Foundation et son projet Expert Voices Together : « Sa mission, assez incroyablement, est de « soutenir les journalistes dans les moments de crise tout en aidant l’industrie des médias à renforcer sa résilience à long terme ». En d’autres termes, financé par les contribuables… pic.twitter.com/UVgdcdQMxB – Steve Invité (@SteveGuest) 4 octobre 2023

Le sénateur Ted Cruz fustige la National Science Foundation et son projet Expert Voices Together : « Sa mission, assez incroyablement, est de « soutenir les journalistes dans les moments de crise tout en aidant l’industrie des médias à renforcer sa résilience à long terme ». En d’autres termes, une thérapie financée par les contribuables pour les journalistes de gauche qui trouvent les faits réels traumatisants. Je suis sûr que des gens comme Taylor Lorenz seront enthousiasmés par cela. »

Personne n’est meilleur dans ce domaine que Cruz. C’est ici que nous insérerions normalement des commentaires de X, mais il n’y a eu aucune réponse. Nous publions ceci de toute façon parce qu’il faut le voir. Nous avons vu de nos propres yeux le « journalisme » tel qu’il existe aujourd’hui et nous n’éprouvons pas la moindre pitié pour un journaliste activiste qui est rationné.

Les journalistes sont si doux.

