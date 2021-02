Le sénateur Ted Cruz déchiré pour changer de vol (et histoire) après avoir été surpris en route pour Cancun au milieu d’une énorme tempête de neige dans son État d’origine

Le républicain texan Ted Cruz est en train d’être déchiré en lambeaux sur les réseaux sociaux pour avoir apparemment couvert un voyage à Cancun en le transformant en une nuit et en changeant son vol – le tout pendant que ses électeurs texans se figeaient dans le noir à la maison.

Cruz aurait appelé United Airlines jeudi à 6 heures du matin pour changer de vol le matin après sa désastreuse reconnaissance à l’aéroport de Houston avec sa famille en route pour Cancun. Après que le sénateur ait été fustigé pour avoir pris des vacances à la plage alors que des millions de Texans étaient assis gelant sans électricité ni chauffage en proie à une panne de courant massive coïncidant avec une tempête hivernale, Cruz a fait changer son vol de retour de samedi à jeudi soir, selon une compagnie aérienne. source citée par Skift.

Voici la liste de surclassement pour le vol de cet après-midi de Cancun à Houston. Ressemble à@tedcruzest sur le chemin du retour,@danpfeiffer. Il manque juste de peu la liste de mise à niveau C’est en supposant que «cru, r» est lui. Et je fais. pic.twitter.com/CqfKa5rJfG – Jake Sherman (@JakeSherman) 18 février 2021

Et juste comme ça, Ted (Rafael) Cruz semble être sur le chemin du retour au Texas. "CRU, R." est sur la liste de surclassement sur le vol de cet après-midi de Cancun à Houston. Il figurait également sur la liste du vol d’hier après-midi pour Cancun. pic.twitter.com/4SJano1zb3 – Kyle Potter (@kpottermn) 18 février 2021

Une image de la liste de surclassement pour le vol United Airlines de 16 h 05 jeudi de Cancun à Houston publiée sur Twitter en comprend une «CRU, R.» – Le prénom de Cruz est Rafael – en classe affaires.

Alors que le sénateur a finalement publié une déclaration jeudi reconnaissant qu’il avait « Été une semaine exaspérante pour les Texans » et expliquant «Notre famille a également perdu de la chaleur et de l’électricité» le reste de l’explication – que les filles Cruz avaient demandé à « Faire un voyage avec des amis » sur l’impulsion du moment et, avec l’école fermée pour la semaine, Cruz venait de les ramasser et de les accompagner avec l’intention de revenir le lendemain – sonnait faux avec de nombreux lecteurs.

Les détracteurs de Cruz sur les réseaux sociaux l’ont averti que la dissimulation était pire que le crime, pointant sa valise prodigieuse – pas exactement un sac de voyage – et le changement de billet apparent.

Ni Cruz ni son bureau n’ont encore reconnu ce voyage. S’ils prétendent qu’il volait simplement avec sa famille et qu’il prévoyait de revenir immédiatement, rappelez-vous qu’il a été photographié avec son propre bagage à main (massif). pic.twitter.com/qZTzq6SesK – Kyle Potter (@kpottermn) 18 février 2021

Le sénateur du Texas Ted Cruz de retour aux États-Unis avec une valise géante qui, selon lui, contenait juste assez de vêtements pour un voyage d’une nuit au Mexique alors qu’un enfant voyage Sherpa. 🙄 pic.twitter.com/CTUvw9uz5r – Shannon Watts (@shannonrwatts) 18 février 2021

D’autres se sont demandé ce qui était arrivé au « Voyage planifié depuis longtemps » il s’était soi-disant embarqué – référencé par une source AP «Avec une connaissance directe de la situation» – avant de réaliser que laisser ses électeurs littéralement dans le froid n’avait pas l’air bien.

Il est à noter, le @AP la source de cette histoire a déclaré que le voyage était "prévu depuis longtemps" ce qui contredit cette affirmation selon laquelle @tedcruzLes filles ont demandé à partir en voyage parce que l’école a été annulée cette semaine. Nous travaillons toujours pour entendre son bureau, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. https://t.co/Gz5hWYlvdi – Ashley Goudeau (@AshleyG_KVUE) 18 février 2021

«Il est parti avec sa famille pour un voyage planifié depuis longtemps à Cancun et devait revenir immédiatement.» Ok, mais était-il toujours «censé revenir immédiatement» ou était-ce à cause du contrecoup? https://t.co/N2kDVkzxDm – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 18 février 2021

De retour dans son État d’origine, Cruz a accordé une brève interview aux médias plus tard jeudi, disant au Recount que le voyage était « Évidemment une erreur, et avec le recul je ne l’aurais pas fait. »

J’essayais d’être papa.

Le sénateur Ted Cruz, de retour au Texas, dit que c’était "évidemment une erreur" pour aller à Cancun. Vous pouvez entendre les manifestants chanter "Démissionner!" en arrière-plan. pic.twitter.com/FwA6Dsg4fv – Le recomptage (@therecount) 19 février 2021

Néanmoins, certains avec de meilleurs souvenirs ont rappelé à Cruz qu’il claqué Le maire d’Austin Steve Adler pour avoir pris un jet privé pour Cabo tout en disant à ses électeurs de «Restez à la maison si vous le pouvez» à Thanksgiving il y a à peine quelques mois – avant de faire apparemment la même cascade, mais sans le chutzpah de poursuivre.

"Pendant ce temps, à Cancún, le plus haut était projeté à 85 degrés jeudi avec un minimum de 73 jeudi soir. La région ne connaît pas de coupures d’électricité généralisées, selon la Comisión Federal de Electricidad du Mexique." https://t.co/1A3oRhJQuo – Luz Moreno-Lozano 🦇 (@LuzMorenoLozano) 18 février 2021

À quoi pensent les politiciens du Texas? Meilleure question: pensent-ils? https://t.co/78b9DTYrox – John Bridges (@JohnBridges) 18 février 2021

Beaucoup se sont émerveillés de la capacité de Cruz à jeter même sa famille sous le bus proverbial.

De toutes les choses minables qu’il a faites, M. Responsabilité personnelle Ted Cruz blâmer ses * enfants * pour son voyage à Cancun pendant une urgence nationale met vraiment en lumière le genre de personne qu’il est. – Max Burns (@themaxburns) 18 février 2021

Si abandonner ses électeurs lors d’une catastrophe naturelle ne met pas fin à la carrière pathétique de Ted Cruz, jeter ses propres filles sous le bus le pourrait. – Bryan Behar (@bryanbehar) 18 février 2021

Et même les défenseurs de Cruz ne pouvaient que tenter de pointer la rage populaire sur un politicien avec un décompte à cinq chiffres.

Ted Cruz a emmené sa famille à Cancun. Andrew Cuomo a assassiné 15 000 personnes âgées. Pourquoi les libéraux se concentrent-ils uniquement sur la première chose? – Buzz Patterson (@BuzzPatterson) 18 février 2021

Comment est-il possible que Twitter passe plus de temps à essayer de détruire Ted Cruz lors d’un voyage en famille, mais refuse de se concentrer sur les mensonges, les dissimulations et les tactiques fortes de Gov Cuomo qui ont tué des milliers de personnes? – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 18 février 2021

