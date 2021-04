Le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, a violé les règles de financement de la campagne en utilisant des fonds de donateurs pour promouvoir son livre, a déclaré mercredi un chien de garde dans deux plaintes en matière d’éthique.

Le Campaign Legal Center, ou CLC, a accusé le comité de campagne de Cruz d’avoir dépensé jusqu’à 18 000 dollars fin 2020 sur des publicités Facebook qui exhortaient « exclusivement » les téléspectateurs à acheter des exemplaires du livre du sénateur. Ces annonces comprenaient des liens pour acheter le livre auprès de libraires en ligne tiers, a déclaré le CTC, une organisation à but non lucratif qui recherche la transparence au sein du gouvernement.

« Parce que Cruz perçoit des redevances sur les ventes de livres, sa campagne a franchi une ligne légale en dépensant des fonds de donateurs sur des publicités Facebook pour promouvoir les ventes de ce livre », a déclaré Brendan Fischer, directeur de la réforme fédérale du CTC, dans un communiqué de presse annonçant les plaintes.

Mais Chris Gober, un avocat du comité de campagne de Cruz, a déclaré mercredi plus tard que la campagne du sénateur « avait suivi de près les lois et les directives de la Commission électorale fédérale lors de la promotion de son livre ».

Cruz « n’a reçu aucune redevance pour ces ventes de livres », a déclaré Gober dans cette déclaration, qui a été envoyée à CNBC par le directeur de la communication de Cruz, Erin Perrine.

Fischer a remis en question cette réponse. « Il ne semble pas y avoir de moyen légitime pour Cruz de savoir combien de livres ont été achetés à la suite de ces publicités Facebook », a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique avec CNBC, « et il est donc impossible de dire que Cruz ne perçoit pas de redevances sur le livres vendus à la suite des annonces. «

L’accord de Cruz avec Regnery Publishing lui a rapporté une avance de 400 000 $ et une redevance de 15% sur les ventes nettes d’exemplaires à couverture rigide, indique le communiqué de presse du CTC, citant le rapport de divulgation financière du sénateur.

Le CLC a déposé une plainte avec la Commission électorale fédérale, ou FEC, contre le comité de campagne de Cruz. Le chien de garde aussi envoyé une lettre au Comité sénatorial d’éthique demandant une enquête pour savoir si Cruz a enfreint la loi fédérale et les règles d’éthique de la chambre.

Le porte-parole de la FEC, Christian Hilland, a déclaré à CNBC que la commission ne faisait aucun commentaire sur les litiges en cours. Le Comité sénatorial d’éthique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les règles du Sénat sont « parfaitement claires sur l’interdiction pour tous les membres, actuels et anciens, de convertir les fonds de la campagne fédérale à un usage personnel », a déclaré Delaney Marsco, conseiller juridique principal du CTC pour l’éthique, dans le communiqué de presse.

« Les électeurs doivent pouvoir être sûrs que lorsqu’ils font des dons à des campagnes politiques, ils le font pour aider leur candidat préféré à gagner ou à conserver leur poste, et non à financer leurs efforts personnels », a déclaré Marsco.

Le CLC a déclaré dans ses plaintes que Cruz aurait pu potentiellement commercialiser ou acheter son livre en utilisant les fonds de la campagne « sans enfreindre la loi ». Il aurait pu inclure une petite quantité d’informations sur un site Web de campagne existant, a déclaré le CTC, ou sa campagne aurait pu acheter des exemplaires du livre directement à l’éditeur pour les utiliser comme cadeaux aux partisans, si l’éditeur retenait les redevances sur ces copies.

« Mais le sénateur Cruz n’a fait ni l’une ni l’autre de ces choses », a déclaré le CTC dans sa lettre au comité d’éthique du Sénat. «Au lieu de cela, le sénateur Cruz a utilisé des fonds de campagne pour des publicités en ligne qui faisaient la promotion exclusive de son livre, et a ordonné à ses partisans de l’acheter à des libraires tiers.

Le livre, «One Vote Away: Comment un siège unique à la Cour suprême peut changer l’histoire», a été publié en septembre.

Ce mois-là, la page Facebook de Cruz a commencé à diffuser des publicités faisant la promotion du livre et encourageant ses partisans à l’acheter – en utilisant des termes tels que «commandez votre exemplaire aujourd’hui» et «achetez-en un exemplaire dès maintenant» – selon la plainte de la FEC.

Les publicités ont été diffusées entre le 24 septembre et le 5 octobre, a déclaré le CTC, citant les archives publicitaires politiques de Facebook. Ils ont tous inclus l’avertissement, « Payé par Ted Cruz pour le Sénat », selon le CTC.

Fischer a noté dans le communiqué de presse que « nous ne savons pas à quel point ces violations pourraient être parce que les publicités similaires que Cruz pourrait avoir diffusées sur des plates-formes autres que Facebook ou Google ne sont pas accessibles au public ».

La lettre adressée au Comité sénatorial d’éthique affirmait que «lorsque les élus utilisent les contributions de la campagne pour faire progresser leurs résultats personnels, ils compromettent l’intégrité du processus politique et sapent la confiance du public dans le fait que leurs contributions politiques sont utilisées légalement – à des fins de campagne ou en rapport avec les devoirs de l’officier, de ne pas remplir les poches du fonctionnaire. »

« Le sénateur Cruz a violé les principes fondamentaux d’un gouvernement responsable en utilisant les fonds de la campagne pour promouvoir la vente de son livre », indique la lettre du CTC. « En tant que tel, le Comité d’éthique devrait rassurer le public que le Sénat applique ses règles et lois bien établies qui protègent contre la corruption en menant une enquête rapide pour identifier et tenir le sénateur Cruz responsable de toute violation de l’éthique. »

La semaine dernière, le CTC a déposé une plainte distincte contre la FEC, accusant le Parti républicain de Géorgie d’accepter illégalement des contributions en nature d’une autre organisation à but non lucratif liée aux élections appelée True the Vote.