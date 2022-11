Le sénateur Sherrod Brown demande à la secrétaire au Trésor Janet Yellen de l’aider à maîtriser la crypto

Le président du comité sénatorial des banques, Sherrod Brown, a exhorté mercredi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à travailler avec les législateurs et les régulateurs financiers pour aider à rédiger une législation visant à freiner le marché de la crypto-monnaie à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

Dans une lettre au chef du Trésor, Brown, D-Ohio, a dit à Yellen d’incorporer les recommandations du comité de surveillance de la stabilité financière, y compris une législation qui « créerait des autorités permettant aux régulateurs d’avoir une visibilité sur les activités des affiliés et de les superviser. filiales d’entités d’actifs cryptographiques », avec des régulateurs financiers, tels que la Securities and Exchange Commission et le Federal Reserve Board.

actualités liées à l’investissement Pourquoi Cathie Wood pense que le bitcoin atteindra toujours 1 million de dollars d’ici 2030 et bénéficiera de l’effondrement du FTX

Un FSOC du 3 octobre rapport constaté des lacunes dans la réglementation des activités de crypto-actifs.

Brown a envoyé la lettre la veille de la première audience du Congrès sur l’effondrement de FTX. Le Comité sénatorial de l’agriculture a demandé Le président de la Commodity Futures Trading Commission, Rostin Behnam, témoignera jeudi sur l’échec dramatique et rapide de l’entreprise. Brown a l’intention de tenir sa propre audience sur FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried en décembre, a précédemment déclaré un porte-parole à CNBC.

“Alors que nous continuons à en savoir plus sur les détails, l’échec de cet échange cryptographique rappelle la litanie des faillites d’entreprises financières dues à la combinaison de prises de risques imprudentes et d’inconduite”, a écrit Brown à Yellen. “Il est crucial que les risques dans ce domaine soient contenus et ne se propagent pas aux marchés et institutions financiers traditionnels, et nous tirons les bonnes leçons concernant la protection des clients et des investisseurs.”

Le département du Trésor n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

FTX a déposé son bilan et son PDG, Sam Bankman-Fried, a démissionné plus tôt ce mois-ci. Le géant de la cryptographie était évalué à 32 milliards de dollars.

Dans sa lettre, Brown a averti que “les liens de FTX avec d’autres sociétés de cryptographie à risque ont probablement aggravé ses pertes et continuent d’envoyer des ondes de choc à d’autres entités” et que la société “n’a pas exercé les contrôles d’entreprise de base ou la gestion des risques sur ses opérations”.

Dans la foulée de FTX, la société de cryptographie BlockFi a déposé son bilan lundi. La société a répertorié un prêt en cours de 275 millions de dollars à FTX US dans le dossier.

La faillite de chaque entreprise mettait en danger plus de 200 000 créanciers.

Brown a encouragé le partenariat entre le Congrès, le Trésor et la Maison Blanche, faisant même référence à la coordination du Trésor avec le groupe de travail du président sur les marchés financiers. Le groupe a recommandé une législation pour réglementer les stablecoins, une marque de crypto-monnaie, le 1er novembre rapport.

“Le Congrès et les régulateurs financiers doivent travailler pour que tout cela soit correct. Alors que de plus en plus d’échecs cryptographiques se produisent, l’adage séculaire est plus vrai que jamais – si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas”, a écrit Brown.