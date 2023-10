Le sénateur Scott Wiener, activiste de gauche de l’État de Californie, défend avec audace Israël – Twitchy

Le sénateur de l’État de Californie, Scott Wiener, reçoit généralement ses propres histoires sur Twitchy pour des raisons moins flatteuses, mais aujourd’hui, il est reconnu pour avoir fait quelque chose de bien.

Pas vraiment.

Face à la rhétorique et aux manifestations anti-israéliennes massives de gauche, Wiener a utilisé sa plateforme pour dénoncer le Hamas et défendre Israël. Pas de manière générique, « s’oppose à la violence », mais sans aucune excuse et en termes clairs.

Nous sommes aussi choqués que vous !

San Francisco se tient aux côtés d’Israël et condamne sans équivoque le massacre, le viol et l’enlèvement perpétrés par le Hamas. pic.twitter.com/mjgy77GNXS – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 9 octobre 2023

Alors que le Hamas perpétrait la journée de violence la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste, ces terroristes ont littéralement enlevé une survivante de l’Holocauste dans son fauteuil roulant. Et il y a des gens qui célèbrent et se mobilisent autour de cette vile vague de terreur et de meurtre. https://t.co/lMPiafu65d – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 8 octobre 2023

C’est ce qui se passe actuellement en Israël. C’est ce que font les terroristes du Hamas. Nous devons être aux côtés d’Israël pour mettre fin à cette invasion. https://t.co/RGPgUzQuHb – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 7 octobre 2023

Ce qui se passe en Israël n’est pas une situation « des deux côtés ». Je critique vivement le gouvernement israélien actuel, y compris sa politique de colonisation. Mais rien – rien – ne justifie cette invasion terroriste du Hamas, le massacre et l’enlèvement de soldats et de civils israéliens. – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 7 octobre 2023

Le Shabbat et Sim’hat Torah – et le 50e anniversaire de la guerre du Kippour – les terroristes du Hamas ont envahi Israël dans un acte de guerre, tuant des civils. La menace contre le droit d’Israël à exister est réelle. Israël a parfaitement le droit de se défendre et de mettre fin à cette attaque. Je suis aux côtés d’Israël. – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 7 octobre 2023

Les jeunes ne faisant rien d’autre que danser et profiter de la bonne musique, les terroristes du Hamas en ont massacré 260. Juste dévastateur. https://t.co/C6I54gYqwX – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 8 octobre 2023

C’est la violence contre les Israéliens que certains aux États-Unis – y compris certains progressistes autoproclamés – célèbrent. Ces tout-petits grandiront sans leurs parents à cause des terroristes du Hamas et de ceux qui leur permettent de le faire. https://t.co/Vdm1Z4y5zu – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 9 octobre 2023

En réponse aux massacres, viols et enlèvements du Hamas, DSA a publié une déclaration accusant Israël au lieu de blâmer le Hamas. Dans un tweet de suivi enfoui, DSA a reconnu que le meurtre de civils israéliens était une mauvaise chose.🙄 pic.twitter.com/yQ3QZG996g – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 9 octobre 2023

Depuis l’invasion terroriste du Hamas en Israël, nous avons vu des tweets et des rassemblements aux États-Unis glorifiant ce que le Hamas a fait en tant que « résistance » et se moquant même des Israéliens assassinés, violés ou kidnappés. Et ce, alors que des Israéliens sont toujours portés disparus, retenus en otages ou pas encore enterrés. Vraiment ignoble.🧵 – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 9 octobre 2023

Les meurtres, viols et enlèvements ciblés de Juifs ne constituent pas de la « résistance ». Il s’agit plutôt d’une violence anti-juive extrême. Et cela rend les Juifs du monde entier – qui subissaient déjà une violence accrue – encore moins en sécurité. Cette violence ne devrait pas être célébrée. Il faut le condamner. pic.twitter.com/RKoGDBx6X0 – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 9 octobre 2023

La Californie se tient aux côtés du peuple israélien dans sa lutte contre le Hamas et ses meurtres, viols et enlèvements de civils israéliens. La Californie s’oppose à la haine et à la violence anti-juives. pic.twitter.com/jcI07JGAom – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 10 octobre 2023

Plus de plaidoyer en faveur de la violence contre les Juifs. C’est écoeurant. https://t.co/4UErrYMs7C – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 10 octobre 2023

Ce dépliant d’un @CalStateLB L’organisation étudiante prône directement la violence contre les Juifs. https://t.co/qmd3IWwpcK – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 10 octobre 2023

Eh bien… il EST toujours de gauche après tout. Mais bon travail en général, sénateur.

Soyons clairs : la secte MAGA soutient les Juifs en ce moment parce qu’ils détestent les Palestiniens encore plus qu’ils ne détestent les Juifs. Mais ils se retourneront contre les Juifs en un clin d’œil si le vaisseau-mère signale une panique morale selon laquelle les Juifs sont des soigneurs qui veulent voler leurs enfants. Yeux grands ouverts – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 10 octobre 2023

Crédit là où le crédit est dû !

Vous savez tous ce que je ressens pour Scott la plupart du temps. Mais c’est un énorme signal d’alarme pour que les juifs libéraux reconsidèrent avec qui ils sont alliés depuis bien trop longtemps. Il est temps de faire le point et de redéfinir les priorités. C’est une question de survie. https://t.co/15vJeNn4L1 –David Pivtorak (@piv4law) 9 octobre 2023

Comment, au nom de Dieu, Scott Wiener, entre tous, a-t-il fait la meilleure déclaration à ce sujet parmi tous les Démocrates du pays ? On pourrait imaginer que n’importe quel homme politique ayant le parcours de ce type en matière de politique intérieure aurait écrit « Palestine libre » sur son front. https://t.co/yTbo9RcV3C – Kyle Schmidbauer (@kjschmidbauer) 9 octobre 2023

La bravoure est la volonté de dénoncer un groupe lorsqu’il fait quelque chose de mal, même si vous êtes un partisan de ce groupe. https://t.co/AZQCnXy5FR –Todd Davis (@96hoya) 10 octobre 2023

😳 Merci d’avoir dit quelque chose ! – Naomi (@nassaraf) 10 octobre 2023

merci d’avoir parlé et de dire la vérité que nous connaissons tous. – marque Pincus (@markpinc) 10 octobre 2023

Un autre excellent tweet de Scott Wiener. Incroyable. Sur place – génothefox (@genothefox) 10 octobre 2023

La chose la plus improbable de toutes s’est produite : je suis entièrement d’accord avec Scott en ce qui concerne les attaques d’Israël. https://t.co/SBZaLqzp0u – Nikki – Ex reine de Californie (auto-désignée) (@NikkiMarieDiary) 10 octobre 2023

Il faut du courage pour s’opposer à son propre camp politique et idéologique et Wiener a été constamment insulté de sa part dans les commentaires, mais il ne semble pas reculer.

Cela mérite le respect.

Merci sénateur Wiener!

