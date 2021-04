Le sénateur Tim Scott a accusé le Parti démocrate d’attiser les divisions raciales en Amérique à des fins politiques et d’ignorer les progrès réalisés en matière de droits civils. « Oncle Tim » a suivi une tendance sur Twitter peu de temps après, alors que la gauche le ridiculisait.

Mercredi, le législateur républicain a livré la réponse de son parti au premier discours du Congrès prononcé par Joe Biden en tant que président. Il a réitéré les critiques récurrentes du GOP à l’encontre de Biden, selon lesquelles il ne cherche pas à l’unité nationale et que la nation est «Glissant de sa fondation commune.» Scott, le seul sénateur républicain noir, a déclaré que les questions raciales en particulier étaient utilisées par les démocrates comme un «Arme politique pour régler chaque problème comme il se doit» Ils veulent.





La nouvelle loi électorale en Géorgie, largement décriée comme «Le nouveau Jim Crow» par les démocrates et l’obstruction systématique du Sénat, qui a « Devenir soudainement une relique raciste » aux yeux du Parti démocrate, qui le soutenait auparavant, se trouvaient quelques-uns des exemples récents avancés par Scott. Il a également noté que l’enseignement des écoliers selon les lignes de la «théorie critique de la race» est de plus en plus accepté aux États-Unis.

«Il y a cent ans, les enfants des classes apprenaient que la couleur de leur peau était leur caractéristique la plus importante – et s’ils avaient l’air d’une certaine manière, ils étaient inférieurs. Aujourd’hui, les enfants apprennent à nouveau que la couleur de leur peau les définit – et s’ils ont une certaine apparence, ils sont des oppresseurs ». il a dit.

Il a déclaré que « L’Amérique n’est pas un pays raciste » – répondre à une affirmation populaire de la gauche selon laquelle le racisme institutionnalisé est omniprésent aux États-Unis. Il a reconnu que « Notre guérison n’est pas terminée » et les personnes de couleur sont constamment confrontées à l’injustice et à la discrimination – y compris de la part de prétendus libéraux – mais ont déclaré que les démocrates semblaient «Veulent le problème plus qu’ils ne voulaient une solution.»

C’est à l’envers de lutter contre la discrimination avec une discrimination différente. Et il est faux d’essayer d’utiliser notre passé douloureux pour fermer malhonnêtement les débats du présent.

Le discours a été moqué par des commentateurs libéraux sur Twitter, dont certains ont appelé le sénateur «Oncle Tim», vraisemblablement pour ne pas avoir vu et combattre le racisme. L’étiquette, ont-ils insisté, ne pouvait pas être raciste, car selon les propres mots de Scott, l’Amérique n’est pas un pays raciste.

Je ne serais absolument pas surpris d’apprendre que Stephen Miller a écrit ce discours de connerie pour Oncle Tim. Cela aurait plus de sens. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 29 avril 2021

Comment appeler Tim Scott «Oncle Tim» peut-il être raciste alors qu’il vient de dire à tout le monde que ce n’est pas un pays raciste? 🙂🇺🇸 – DEFUND & ABOLISH POLICE, REMBOURSER NOS COMMUNAUTES (@BreeNewsome) 29 avril 2021

Les conservateurs y ont vu une preuve des accusations du sénateur contre ses opposants politiques. Dans le discours, il a déclaré que les politiciens démocrates «Veulent que les gens signalent leur vertu en criant» questions que le parti qualifie de racistes.

Le fait que «Oncle Tim» soit tendance sur Twitter vous dit tout ce que vous devez savoir sur la gauche – Prix Javon 🇺🇸 (@realJavonPrice) 29 avril 2021

Sen. @votetimscott est un homme honorable. Il s’est battu pour les Noirs américains toute sa vie. Financement HBCU, justice pénale et réforme de la police, choix des écoles et zones d’opportunités. Le sectarisme doit toujours être dénoncé. Biden et démocrates devraient dénoncer l’utilisation dégoûtante de «Oncle Tim»! pic.twitter.com/Lw01wgLYxX – PARIS (@PARISDENNARD) 29 avril 2021

