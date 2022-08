Le sénateur Ron Johnson affronte le challenger démocrate Mandela Barnes aux élections générales du Wisconsin

Le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin défendra son siège contre le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes dans un face à face qui pourrait devenir l’une des courses les plus compétitives des mi-parcours.

Johnson a traversé les élections primaires républicaines de l’État mardi soir, selon NBC News. Barnes devait avoir une bataille primaire plus difficile jusqu’à ce que ses principaux adversaires démocrates abandonnent à la fin du mois dernier, ouvrant la voie à la nomination, a prévu NBC.

Les démocrates se sont concentrés sur le siège de Johnson alors qu’ils se battent pour conserver leur majorité au Sénat. Le titulaire de deux mandats, soutenu par l’ancien président Donald Trump, est le seulement Le sénateur républicain se présente à la réélection dans un État que le président Joe Biden a remporté en 2020. Plusieurs sondages montrent également les cotes d’approbation de Johnson sous-marin.

Johnson, 67 ans, a également attiré les critiques des démocrates qui disent qu’il a répandu des théories du complot nuisibles sur le coronavirus et l’intégrité des élections de 2020, entre autres remarques controversées.

Le Comité de la campagne sénatoriale démocrate a déjà dépensé de l’argent pour annonces d’attaques du premier jour qui accusent Johnson de travailler au Congrès pour son profit et celui de riches donateurs aux dépens des électeurs ordinaires.

Barnes, 35 ans, deviendrait le plus jeune membre du Sénat, ainsi que le premier sénateur noir du Wisconsin, s’il gagnait en novembre. Il a été approuvé par des personnalités politiques bien connues, notamment Sens. Bernie Sanders, I-Vt., et Elizabeth Warren, D-Mass.

La campagne de Johnson a fustigé Barnes en tant que “militant politique de carrière” qui est trop à gauche pour l’état violet du Wisconsin, que Trump a emporté en 2016 et n’a perdu que de justesse en 2020.

Barnes avait été un activiste communautaire après l’université et avait servi à l’Assemblée de l’État du Wisconsin avant de devenir lieutenant-gouverneur. Et il n’hésite pas à aborder les questions sociales progressistes : son compte TikTok, par exemple, présente des messages de lui appelant le Sénat à mettre fin à l’obstruction systématique, à codifier Roe v. Wade dans la loi et à adopter la loi sur l’égalité pour promulguer des protections pour les personnes transgenres. .

Mais la campagne de Barnes s’est largement concentrée sur les questions économiques, soulignant son éducation dans la classe moyenne à Milwaukee et la contrastant avec le statut de Johnson en tant que l’un des plus riches membres du Sénat.

On s’attend à ce que plus d’argent afflue dans la course alors que les candidats se dirigent vers les élections générales de novembre. La campagne de Johnson avait levé plus de 17 millions de dollars au 20 juillet, contre 7 millions de dollars levés par Barnes – bien que la campagne de Barnes ait déclaré le 1er août qu’elle levé 1,1 million de dollars en seulement une semaine, après que ses rivaux démocrates se soient unis derrière lui.

Pendant ce temps, les super PAC des deux côtés de la course versent déjà des millions de dollars dans le Wisconsin, Forbes a rapporté.