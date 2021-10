Le sénateur Ron Johnson admet accidentellement le vrai plan du GOP s’il reconquiert le Sénat

Le sénateur Ron Johnson (R-WI) essayait de faire valoir de faux points sur les infrastructures lorsqu’il a admis que l’objectif du GOP en remportant le Sénat était d’entraver Biden.

Vidéo:





Le sénateur Ron Johnson glisse et constitue une « véritable obstruction » si les républicains récupèrent le Sénat en 2022. Johnson essayait de dire infrastructure, mais sa bouche a laissé entendre que le véritable objectif serait d’entraver Biden. pic.twitter.com/ZSDLhHq3G1 – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 1er octobre 2021

Johnson a déclaré sur Fox and Friends, « je espérons que le Les progressistes tiennent leur terre pour que rien ne se passe. C’est le meilleur résultat, et puis, quand on gagne en novembre 2022, nous pouvons commencer renverser les dommages de la Biden administration de la Progressive gauche, et nous allons passer la vraie obtstructure programmes et factures, et nous réutiliserons ces 700 milliards de dollars qui n’est même pas programmé pour être dépensé jusqu’en 2022-2028.

Je vais vous donner un indice où les républicains veulent réaffecter l’argent qui est destiné aux infrastructures. Cela rime avec hutte laxiste pour les riches.

Les républicains du Sénat ne veulent pas reconquérir le Sénat pour faire quelque chose. Ils veulent le contrôle du Sénat pour que le président Biden ne puisse rien faire.

Le peuple américain a déjà vu ce film. Mitch McConnell et les républicains du Sénat ne veulent pas du pouvoir de gouverner. Ils ont soif de pouvoir pour arrêter de gouverner.

Dans le cas de Ron Johnson et des républicains du Sénat, pour citer Shakespeare, le passé est un prologue. Les républicains du Sénat ont fait obstruction à Barack Obama et ils prévoient de faire la même chose à Joe Biden.

Si les démocrates avaient besoin de plus de motivation pour sortir et voter, le sénateur Johnson l’a fournie en leur disant ce qui se passerait si les républicains revenaient au pouvoir.