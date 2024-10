Le sénateur Rick Scott visite les maisons inondées le long de la rivière Saint-Jean ; dit que le financement de la FEMA est en route

ASTOR — Le sénateur Rick Scott, accompagné de responsables de Volusia et du comté de Lake, était à Astor samedi après-midi pour enquêter sur les zones le long de la rivière Saint-Jean qui, après l’ouragan Milton, sont confrontées à la menace de nouvelles inondations dans les prochains jours.

Scott et les responsables sont arrivés par hélicoptère à la rampe de mise à l’eau d’Astor sur Front Street, où ils sont montés sur un bateau du bureau du shérif de Volusia pour un bref trajet devant le pont Astor et retour, en regardant les propriétés riveraines inondées, qui verront probablement les eaux monter encore plus. .

« Malheureusement, nous constatons ici de nombreuses inondations », a déclaré Scott.

Les quartiers de la région ont été touchés par de graves inondations suite à la tempête de cette semaine, les maisons ayant vu près d’un pied d’eau s’infiltrer.

Une maison le long de la rivière Saint-Jean à Astor, le samedi 12 octobre 2024, à la suite de l’ouragan Milton.

Et comme la rivière devrait atteindre sa crue entre le 22 et le 25 octobre, les responsables du comté de Volusia exhortent les résidents à se préparer.

« Les routes devraient devenir impraticables jusqu’à ce que les niveaux d’eau baissent, ce qui rendra les déplacements dangereux », a déclaré le comté de Volusia dans un communiqué de presse. « Un accès limité aux premiers intervenants et à d’autres aides est prévu au cours des prochaines semaines, ce qui rend crucial que les résidents agissent maintenant. « .

Le commissaire du comté de Lake, Kirby Smith, a déclaré que les eaux « monteront un peu, mais pas trop ». La rivière est montée à environ 4,81 pieds, selon le National Weather Service, dépassant le record de 4,7 pieds.

« Nous sommes presque au niveau maximum maintenant ; nous avons encore quelques jours pour voir l’eau venir du sud vers le nord », a déclaré Smith. « Nous nous attendons à ce qu’il culmine dans les prochains jours et commence à diminuer. »

Le sénateur américain Rick Scott, le membre du Congrès Michael Waltz et d’autres responsables locaux et étatiques visitent la zone sujette aux inondations d’Astor, située sur la rivière Saint-Jean, le samedi 12 octobre 2024, après que l’ouragan Milton a traversé le comté de Volusia.

Scott : « Nous trouverons comment obtenir le financement »

Scott a déclaré qu’il avait parlé avec le président Joe Biden pour « s’assurer » qu’il y avait un financement de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour aider les communautés comme Astor dans leurs efforts de rétablissement.

« Nous trouverons comment obtenir le financement », a déclaré Scott. « Nous devons nous assurer que les centres FEMA sont proches des endroits où les gens ont été touchés. Si vous souhaitez des ressources fédérales, vous devez vous inscrire via la FEMA.

Dans un communiqué publié samedi, la Maison Blanche a déclaré que Biden avait approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour la Floride après l’ouragan Milton, ouvrant la voie à davantage de financement fédéral pour le redressement, y compris dans le comté de Volusia.

Les résidents peuvent soumettre leur candidature en ligne à assistance aux catastrophes.govà travers le Application mobile FEMAou en appelant le 800-621-3362.

Un homme est assis à l’extérieur de sa maison sur la rivière Saint-Jean à Astor tandis que le sénateur américain Rick Scott et d’autres responsables visitent la zone sujette aux inondations le samedi 12 octobre 2024, à la suite de l’ouragan Milton.

Scott a déclaré qu’il essayait de travailler avec la Maison Blanche pour allouer davantage de fonds à des agences telles que la Small Business Administration afin d’aider les entreprises touchées et aux agriculteurs locaux par le biais de subventions globales.

Le représentant américain Michael Waltz a également visité la région avec Scott et d’autres responsables du comté. Il a également mentionné la zone Midtown de Daytona Beach, gravement inondée, où il espère qu’une étude en cours menée par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine contribuera à atténuer les futures inondations dans la région.

« Nous pouvons travailler en tant que communauté – étatique, fédérale et locale – et envisager d’impliquer le Corps of Engineers afin que ces inondations ne se reproduisent pas encore et encore », a déclaré Waltz.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Le sénateur Rick Scott visite des maisons inondées le long de la rivière Saint-Jean à Astor