Le sénateur Rezin cherche des photos et des histoires d’anciens combattants à présenter au Capitole de l’Illinois – Shaw Local

Pour aider à rendre hommage aux anciens combattants et honorer leur héritage et leurs sacrifices, la sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) encourage les électeurs à soumettre une photo et une histoire de leur être cher qui a servi la nation afin qu’elle puisse être affichée dans la rotonde du Illinois Capitol du 10 novembre au 28 novembre en l’honneur de la Journée des anciens combattants.

« L’exposition de la Journée des anciens combattants « Hommage à tous ceux qui ont servi » est un hommage approprié aux hommes et aux femmes courageux qui ont servi notre pays et tout ce qu’il représente », a déclaré Rezin. “Il est important de ne jamais oublier les noms, les visages et les histoires de ces héros qui ont tant sacrifié pour s’assurer que nous puissions profiter des libertés qui font la grandeur de notre nation.”

Les familles sont invitées à soumettre une photo et une histoire écrite (maximum 250 mots) accompagnées des informations suivantes : nom, branche militaire (armée de l’air, armée, garde-côtes, corps des marines, garde nationale, marine) et conflit servi (Afghanistan, Irak, 11 septembre, guerre du Golfe, Vietnam, Corée, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, temps de paix, autre). Les photos militaires sont préférées mais pas nécessaires.

Si possible, envoyez les soumissions par e-mail à Veteransday@sgop.ilga.gov avant le 10 novembre, pour qu’elles soient incluses dans l’affichage de la Journée des anciens combattants au Capitole de l’État de l’Illinois. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 28 novembre et l’affichage sera mis à jour quotidiennement pour inclure de nouvelles entrées. Les soumissions peuvent également être envoyées par la poste à Veterans Day Wall, 108 Statehouse, Springfield, IL 62706. Pour toute question, appelez le 217-782-0956.