Le sénateur républicain Tom Cotton se demande si le PDG de TikTok est un communiste chinois secret

Le sénateur Tom Cotton (R-AR) s’est livré à un peu de maccarthysme lors de l’audition du Sénat de mercredi sur la sécurité des enfants en ligne lorsqu’il a insisté sans relâche sur le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, sur ses liens avec la Chine, allant jusqu’à se demander si le citoyen de Singapour était ” un membre du Parti communiste chinois.

le mercredi audition intense, qui mettait en vedette les dirigeants de cinq grandes entreprises technologiques, était largement centré sur les risques potentiels que les produits des médias sociaux posent aux jeunes. À un moment donné, au milieu d’un barrage bipartisan de critiques et de cajoleries de la part du sénateur. Josh Hawley (R-MO), Méta PDG Mark Zuckerberg il s’est même levé et a présenté ses excuses aux familles présentes dans la salle d’audience pour les souffrances qu’elles avaient endurées.

Alors que tous les dirigeants des médias sociaux présents à l’audience ont été mis à rude épreuve, plusieurs législateurs républicains grillé Pensez aux liens de son entreprise avec la Chine et à l’accès et à l’influence du gouvernement chinois sur la plateforme. Cotton, cependant, est allé encore plus loin que ses collègues républicains.

Estimant que c’était une « sacrée coïncidence » que Chew ait été nommé PDG de TikTok peu de temps après que le fonds d’investissement du Parti communiste chinois ait acheté une participation dans la société mère du site, ByteDance, Cotton a noté que Chew avait auparavant travaillé pour le fabricant chinois de smartphones Xiaomi.

Après que Chew ait reconnu qu’il vivait à Pékin lorsqu’il était directeur financier de Xiaomi, le sénateur de l’Arkansas lui a demandé s’il savait que l’entreprise avait été sanctionnée par l’administration Trump en janvier 2021 pour ses liens avec l’armée chinoise. Exprimant sa confusion quant à la ligne de questions, Chew a noté que l’interdiction avait été bloquée par les tribunaux et rapidement levée par le gouvernement américain.

« C’est l’administration Biden qui a annulé les sanctions, tout comme elle a d’ailleurs annulé la désignation terroriste des Houthis au Yémen », s’est indigné Cotton. « Comment ça se passe pour eux ? Mais il a été sanctionné en tant que pays militaire communiste chinois. Vous avez dit aujourd’hui, comme vous le dites souvent, que vous viviez à Singapour. De quelle nation êtes-vous citoyen ?

Répondant qu’il était citoyen de Singapour, on a alors demandé à Chew s’il était citoyen d’un autre pays. Après que le chef de TikTok ait dit non, Cotton s’est demandé s’il avait déjà demandé la citoyenneté chinoise.

“Sénateur, j’ai servi ma nation à Singapour”, a répondu Chew. “Non je ne l’ai pas fait.”

Cotton a ensuite demandé à Chew, en dehors de son passeport singapourien, s’il avait d’autres passeports d’autres pays. Une fois que le responsable des médias sociaux a dit non, Cotton a ensuite souligné que la femme et les enfants de Chew étaient des citoyens américains.

« Avez-vous déjà demandé la citoyenneté américaine ? » Demanda Cotton, amenant Chew à reconnaître qu’il ne l’avait pas encore fait.

« Avez-vous déjà été membre du Parti communiste chinois ? Cotton a suivi, faisant étrangement écho à Joe McCarthy.

« Sénateur, je suis Singapourien ! Non », a réagi Chew perplexe, incitant le législateur républicain à demander : « Avez-vous déjà été associé ou affilié au Parti communiste chinois ?

Chew, encore une fois, a répondu qu’il n’avait aucun lien avec le PCC. Cotton, quant à lui, a posé au responsable de TikTok une série de questions sur ses sentiments à l’égard de la Chine et des actions de son gouvernement. Plus précisément, il se demandait si Chew reconnaissait que le dirigeant chinois Xi Jinping était un dictateur, que le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine s’apparentait à un génocide, et s’il pensait que la place Tiananmen n’était qu’une « protestation massive ».

Chew ayant déclaré qu’il « n’allait commenter aucun dirigeant mondial », Cotton a ensuite suggéré qu’il avait peur de critiquer la Chine par crainte que le gouvernement ne le tue.

« Pourquoi ne répondez-vous pas à ces questions très élémentaires ? Es tu effrayé? Avez-vous peur de perdre votre emploi si vous dites quelque chose de négatif sur le Parti communiste chinois ? Coton déclaré.

« Je ne suis pas d’accord avec ça. Vous trouverez du contenu critique à l’égard de la Chine sur notre plateforme », a repoussé Chew exaspéré.

« Avez-vous peur d’être arrêté et de disparaître la prochaine fois que vous irez en Chine continentale ? » a répondu le sénateur, incitant Chew à réitérer que le contenu anti-Chine est répandu sur TikTok.