Le sénateur républicain Tim Scott lance la candidature à la présidentielle américaine

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a lancé lundi sa campagne présidentielle, offrant un message optimiste qui, espère-t-il, pourra contraster les deux personnalités qui ont utilisé la combativité politique pour dominer le premier champ primaire républicain : l’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Scott, le seul républicain noir du Sénat, a fait cette annonce dans sa ville natale de North Charleston à la Southern University, son alma mater et une école privée affiliée à la Southern Baptist Convention.

« Notre parti et notre nation sont à l’heure du choix. Victime ou victoire ? » a-t-il dit aux partisans enthousiastes, ajoutant : « Grief ou grandeur ?

« Je choisis la liberté, l’espoir et l’opportunité. »

Il a déclaré que le parti avait besoin d’un candidat capable de dynamiser plus que sa base.

Scott a fréquemment dénoncé les démocrates pour avoir soulevé ce qu’il appelle de faux griefs sociaux et politiques. Mais offrir de tels sentiments à propos de son parti pourrait être une alternative à Trump, qui a répété pendant des années des mensonges sur la façon dont il s’est vu refuser un second mandat par une fraude généralisée qui ne s’est pas produite lors de l’élection présidentielle de 2020.

DeSantis, quant à lui, a poussé la Floride vers la droite en défendant de nouvelles restrictions controversées sur l’avortement et les droits LGBTQ, et en cherchant à limiter le pouvoir des entreprises de Disney, l’un des intérêts commerciaux les plus puissants de son État.

Scott, 57 ans, prévoyait de se blottir avec les donateurs de l’État d’origine après l’événement de lancement, puis de commencer une campagne éclair de deux jours dans l’Iowa et le New Hampshire, qui passent en premier dans le vote primaire présidentiel républicain.

Le rassemblement d’annonce comprenait une prière d’ouverture du sénateur républicain John Thune du Dakota du Sud, le républicain n ° 2 du Sénat, qui a déclaré: « Je pense que notre pays est prêt à être inspiré à nouveau. » Le sénateur républicain Mike Rounds, l’autre sénateur du Dakota du Sud, a déjà annoncé son soutien à Scott.

Le plus proche rival de Donald Trump à l’investiture présidentielle est le gouverneur de Floride Ron DeSantis, à droite. (Gaëlen Morse, Marco Bello/Reuters)

Un certain nombre de sénateurs républicains de haut niveau ont déjà soutenu la troisième candidature de Trump à la Maison Blanche, notamment la collègue de Scott en Caroline du Sud, Lindsey Graham. Trump a néanmoins adopté un ton conciliant pour commencer, accueillant Scott dans la course dans un message en ligne lundi et notant que les deux hommes ont travaillé ensemble sur la réduction d’impôt de son administration.

Encaisse

Une source de force pour Scott sera son compte bancaire de campagne. Il entre dans la course de 2024 avec plus d’argent que tout autre candidat à la présidentielle de l’histoire des États-Unis, avec 22 millions de dollars américains restant sur son compte de campagne à la fin de sa campagne de 2022 qu’il peut transférer dans ses coffres présidentiels.

Son équipe dit que c’est assez d’argent pour garder Scott à l’antenne avec des publicités télévisées continues dans les premiers États votants jusqu’au premier tour de scrutin l’année prochaine.

Scott a également été réélu en Caroline du Sud fermement républicaine – qui vote troisième sur le calendrier primaire présidentiel républicain – par plus de 20 points il y a moins de six mois. Les conseillers parient que cela peut faire de Scott un concurrent sérieux pour une victoire primaire précoce qui pourrait lui donner un élan plus profondément dans la course primaire.

Mais Scott n’est pas la seule option en Caroline du Sud. L’ancienne gouverneure de l’État, Nikki Haley, qui a également été l’ancienne ambassadrice de Trump aux Nations Unies, est officiellement entrée dans la course primaire il y a des mois.

Comme d’autres dans la course républicaine, y compris l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et Woke, Inc. auteur Vivek Ramaswamy, la première tâche de Scott sera de trouver un moyen de se démarquer dans un domaine dirigé par Trump et DeSantis, ce dernier pouvant annoncer sa propre offre dès cette semaine.

Une des façons dont Scott espère y parvenir est sa rhétorique optimiste caractéristique. Avec sa foi chrétienne faisant partie intégrante de son histoire politique et personnelle, Scott cite souvent les Écritures lors de ses événements de campagne, tissant sa dépendance à l’égard des conseils spirituels dans son discours de souche et attribuant même le nom de « Faith in America » ​​à sa tournée d’écoute de pré-lancement. .

Scott a déclaré lundi que la promesse de l’Amérique signifie « vous et moi pouvons aller aussi haut que notre caractère, notre courage et notre talent nous mèneront ».

« C’est pourquoi je suis le candidat que l’extrême gauche craint le plus. »

Le Comité national démocrate a répondu à l’annonce de Scott en rejetant l’idée que Scott offre une grande partie d’une alternative aux politiques de Trump.

Le président du DNC, Jamie Harrison, qui s’est présenté sans succès au Sénat de Caroline du Sud en 2020, a publié lundi une déclaration qualifiant le sénateur de « farouche défenseur de l’agenda MAGA », une référence au mouvement Make America Great Again de l’ancien président.