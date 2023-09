Le sénateur républicain Mitt Romney déclare qu’il ne se présentera pas à la réélection

Le sénateur américain Mitt Romney (R-UT) et d’autres sénateurs américains dévoilent une législation qui permettrait à l’administration Biden de « interdire ou interdire » les produits technologiques étrangers tels que l’application vidéo chinoise TikTok lors d’une conférence de presse au Capitole à Washington, aux États-Unis. , 7 mars 2023.

Le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah a annoncé mercredi qu’il ne se représenterait pas l’année prochaine. Son mandat actuel se termine début 2025.

« Même si je ne me présente pas à la réélection, je ne me retire pas du combat », a déclaré Romney, 76 ans, dans une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter.

Romney a souligné son âge en annonçant sa décision.

« J’ai passé mes 25 dernières années dans la fonction publique d’une manière ou d’une autre. À la fin d’un autre mandat, j’aurais environ 80 ans », a déclaré Romney.

« Franchement, il est temps d’avoir une nouvelle génération de dirigeants », a-t-il déclaré. « Ce sont eux qui doivent prendre les décisions qui façonneront le monde dans lequel ils vivront. »

Qu’elles soient intentionnelles ou non, ces remarques contrastent implicitement avec celles de certains collègues encore plus âgés de Romney, notamment le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., 81 ans, et la sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, 90 ans. .

Tous deux ont récemment souffert de problèmes de santé publique qui ont soulevé des inquiétudes quant à leur capacité à exercer leurs fonctions.

Romney a déclaré en août qu’il révélerait sa décision de briguer un autre mandat au Sénat d’ici l’automne.

Romney a été élu au Sénat en 2018, un retour aux fonctions électives pour l’ancien gouverneur du Massachusetts qui avait tenté, en vain, de renverser le président de l’époque, Barack Obama, en 2012.

Au Congrès, Romney s’est distingué comme l’un des rares critiques républicains virulents de l’ancien président Donald Trump. Il a été le seul républicain à voter pour condamner Trump après son premier procès en destitution début 2020, une décision qui a suscité une réponse méprisante de la part de Trump et de ses alliés.

Romney a rejoint six autres sénateurs républicains en 2021 qui ont voté pour condamner Trump à la suite de sa deuxième destitution pour avoir prétendument incité à l’insurrection du Capitole le 6 janvier.

Trump, 77 ans, a déchiré Romney dans un message en majuscule sur les réseaux sociaux poste célébrant sa décision de prendre sa retraite comme « une nouvelle fantastique pour l’Amérique ».