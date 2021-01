Le sénateur républicain David Perdue concède l’élection vitale de la Géorgie au démocrate Jon Ossoff, donnant le contrôle du Sénat aux démocrates

Les démocrates ont remporté deux victoires en Géorgie et repris officiellement le contrôle du Sénat américain, le républicain David Perdue ayant concédé sa défaite au challenger démocrate Jon Ossoff. Le repubilcan Kelly Loeffler a concédé des heures plus tôt.

«Je tiens à féliciter le Parti démocrate et mon adversaire pour cette victoire au second tour», Perdue a déclaré vendredi dans un communiqué, deux jours après qu’Ossoff a remporté la victoire lors du second tour de scrutin crucial.

À 33 ans, Ossoff deviendra le plus jeune sénateur américain. Sa victoire est cependant plus importante que n’importe quelle étape personnelle. Le sénateur républicain Kelly Loeffler a concédé sa défaite au démocrate Raphael Warnock jeudi soir, deux jours après que les réseaux d’information ont projeté la victoire de Warnock. Ensemble, Ossoff et Warnock ramènent l’équilibre des pouvoirs au Sénat à 50-50, le nouveau vice-président Kamala Harris brisant l’égalité et remettant la chambre haute aux mains des démocrates pour la première fois depuis 2015.

Avec Joe Biden prêt à prendre ses fonctions plus tard ce mois-ci et les démocrates conservant une faible majorité à la Chambre des représentants, 2021 s’ouvre avec le parti contrôlant la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès pour la première fois depuis 2009.

Le président Donald Trump a insisté pour que les deux candidats aient déployé des fraudes pour remporter leurs victoires, comme il allègue que le Parti démocrate l’a fait contre lui en novembre. Cependant, toute chance de monter un dossier pour des recomptages ou des poursuites judiciaires a été rapidement annulée par les événements à Washington mercredi, lorsqu’une foule de partisans bruyants de Trump ont fait irruption dans le Capitole américain pour protester contre la certification de la victoire de Biden.

La mêlée qui a suivi – qui a fait cinq morts – a fait sortir les élections en Géorgie des gros titres. Des articles de destitution contre Trump ont été rédigés et le président a été banni de plusieurs réseaux de médias sociaux.

Cependant, lorsqu’un nouveau mandat au Congrès commencera, Biden ne fera plus face à aucune résistance en adoptant des lois rédigées à la suite des émeutes de Capitol Hill. Depuis que les émeutiers ont été expulsés du bâtiment, les commentateurs ont appelé Biden à rédiger une législation dure ciblant les soi-disant «Suprémacistes blancs» et autre «Terroristes nationaux», et Biden lui-même a déclaré jeudi qu’il avait l’intention d’utiliser le ministère de la Justice pour «S’attaquer au terrorisme intérieur.»

Les partisans de Trump qui se sont révoltés au Capitole, selon certains commentateurs libéraux, devraient être considérés comme des terroristes suprémacistes blancs. Ossoff, pour sa part, a qualifié l’émeute de «Attaque insurrectionnelle».

