Le sénateur républicain a qualifié Giuliani de “faute professionnelle ambulante”, selon un rapport du 6 janvier

Un sénateur qui a reçu un message vocal destiné à un autre républicain le 6 janvier a qualifié l’appelant, Rudy Giuliani, de “faute professionnelle ambulante”.

La caractérisation piquante de l’ancien maire de New York, alors avocat de Donald Trump et principal partisan de son mensonge de fraude électorale, a été faite dans un SMS envoyé par Mike Lee de l’Utah.

Le texte a été inclus dans le rapport final du comité du 6 janvier de la Chambre, qui a été publié tard jeudi. Les journalistes ont immédiatement parcouru ses 845 pages à la recherche de nouveaux détails sur la tentative de Trump d’annuler sa défaite électorale, conduisant à l’attaque du Capitole.

Le commentaire de Lee est contenu dans une note de bas de page à la page 631. Il dit: «6 janvier 2021, message texte du sénateur Mike Lee à [national security adviser] Robert O’Brien à 22h55 HNE lisant, ‘Vous ne pouvez pas inventer ça. Je viens de recevoir ce message vocal [from] Rudy Giuliani, qui croyait apparemment appeler le sénateur Tuberville.

« ‘Vous devez écouter ce message. Rudy marche faute professionnelle. “

Giuliani essayait de contacter Tommy Tuberville, de l’Alabama, avant que le Congrès ne se réunisse à nouveau pour certifier la victoire électorale de Joe Biden, le processus que les émeutiers ont tenté d’arrêter.

La victoire de Biden a été certifiée, mais pas avant 147 républicains à la Chambre et au Sénat se sont opposés aux résultats dans les États clés, peu de temps après que les émeutiers aient demandé aux législateurs de capturer et peut-être de tuer, certains scandant qu’ils voulaient pendre le vice-président, Mike Pence.

L’attaque est maintenant lié à neuf décèsy compris les suicides des forces de l’ordre.

Le message de Giuliani était rapporté à l’époque. Faisant référence aux efforts de l’équipe Trump dans des États clés, il a déclaré: “Je vous appelle parce que je veux discuter avec vous de la façon dont ils essaient de précipiter cette audience et de la façon dont nous avons besoin de vous, nos amis républicains, pour essayer de simplement ralentir afin que nous puissions demander à ces législatures de vous fournir plus d’informations.

« Et je sais qu’ils se réunissent à huit heures ce soir, mais… la seule stratégie que nous pouvons suivre est de nous opposer à de nombreux États et de soulever des problèmes afin que nous nous engagions dans demain – idéalement jusqu’à la fin de demain.

“Je sais [Senate Republican leader Mitch] McConnell fait tout ce qu’il peut pour le précipiter, ce qui est une sorte de coup de pied dans la tête parce que c’est une chose de s’opposer à nous, c’en est une autre de ne pas nous donner une chance équitable de le contester.

McConnell votera plus tard pour acquitter Trump, dans un procès en destitution résultant de l’attaque du Capitole, alors que la condamnation aurait interdit à l’ancien président d’exercer à nouveau des fonctions fédérales.

En revanche, les autorités judiciaires semblent désormais enclines à être d’accord avec l’évaluation de Lee sur l’inaptitude de Giuliani à exercer en tant qu’avocat.

Plus tôt ce mois-ci, une audience disciplinaire préliminaire du barreau de Washington DC a vu l’avocat se disputer que Giuliani, 78 ans, devrait perdre sa licence en raison de sa tentative de saper l’élection.

Se défendant, Giuliani a déclaré: “Je crois que j’ai été persécuté pendant trois ou quatre ans, y compris de fausses accusations portées contre moi par le gouvernement fédéral.”

Bien que ses activités de soutien à la subversion électorale de Trump fassent l’objet de nombreuses enquêtes, Giuliani n’a été accusé d’aucun crime.

Sa licence pour pratiquer le droit à New York, la ville qu’il dirigeait autrefois, était cependant suspendu en juin de l’année dernière.

De nombreux rapports et livres ont décrit le comportement de plus en plus bizarre de Giuliani dans son rôle d’avocat de Trump.

Son biographe, Andrew Kirtzman, a conclu que si Trump reste un acteur politique, candidat à l’investiture républicaine en 2024, “Giuliani… [is] terminé de toutes les manières imaginables.