Le sénateur du KENTUCKY Rand Paul et le docteur Fauci se sont lancés dans un débat houleux sur l’origine du coronavirus.

Le docteur Fauci aurait qualifié le sénateur de menteur lors d’une audience du comité sénatorial concernant ses faits sur le coronavirus.

Rand Paul est un sénateur du Kentucky et ophtalmologiste Crédit : MEGA

Le sénateur Rand Paul est-il médecin?

Le sénateur républicain Rand Paul est un homme politique et médecin du Kentucky.

Il possédait son propre cabinet d’ophtalmologie et a pratiqué la chirurgie oculaire pendant 18 ans.

Paul est diplômé de la Duke University Medical School en 1988 et a effectué un stage de chirurgie générale au Georgia Baptist Medical Center à Atlanta, en Géorgie.

Il a terminé sa résidence en ophtalmologie au Duke University Medical Center.

Paul a pratiqué l’ophtalmologie pendant 18 ans Crédit : AP : Presse associée

En 1995, le sénateur a fondé la Southern Kentucky Lions Eye Clinic, une organisation qui propose des examens de la vue et des interventions chirurgicales aux familles et aux personnes dans le besoin.

Il participe au programme Children of the Americas et voyage pour offrir des chirurgies oculaires gratuites aux enfants du monde entier.

Qu’a dit Rand Paul au docteur Fauci ?

Paul et le docteur Fauci se sont affrontés lors d’une audience au Sénat le 20 juillet 2021 pour savoir si les National Institutes of Health des États-Unis ont financé des recherches dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, le lieu présumé d’origine du virus.

Le sénateur a accusé l’institut américain de la santé de financer la recherche sur le gain de fonction, qui, selon lui, a finalement conduit à l’épidémie.

Pourtant, Fauci a nié que l’institut ait financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan, ce qui a incité Paul à demander à Fauci de retirer son précédent démenti.

Fauci a réitéré: « Je n’ai jamais menti devant le Congrès, et je ne retire pas cette déclaration. »

Paul n’arrêtait pas de faire pression sur Fauci, lui disant: «Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je veux le dire officiellement.

« Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »

Paul a affirmé que Fauci « n’admettrait pas la vérité » avant l’expiration de son temps de parole.

Fauci a répondu à Paul en disant : « Vous insinuez que ce que nous avons fait était responsable de la mort d’individus.

« Je n’aime pas du tout cela, et si quelqu’un ment ici, sénateur, c’est vous. »

Ce n’est pas la première altercation qu’ils ont, car le couple s’est disputé dans le passé à propos du virus.

Paul a précédemment considéré Fauci comme «un petit dictateur» en ce qui concerne les masques faciaux et l’application des directives sur les coronavirus.

Qu’a dit Rand Paul à propos des vaccins contre le coronavirus?

Le républicain a déclaré à l’animateur de radio John Catsimatidis qu’il refusait le vaccin jusqu’à ce qu’il voie plus de « preuves que les personnes qui ont déjà eu l’infection meurent en grand nombre ou sont hospitalisées ou tombent très malades ».

Paul a ajouté: « Je viens de prendre ma décision personnelle de ne pas me faire vacciner parce que j’ai déjà eu la maladie et que j’ai une immunité naturelle. »

« Dans un pays libre, on pourrait penser que les gens honoreraient l’idée que chaque individu pourrait prendre la décision médicale, que ce ne serait pas un grand frère qui viendrait me dire ce que je dois faire. »

Il a hurlé : « Est-ce qu’ils vont aussi me dire que je ne peux pas avoir de cheeseburger pour le déjeuner ?

« Vont-ils me dire que je dois manger uniquement des carottes et réduire mes calories ?

« Tout cela serait probablement bon pour moi, mais je ne pense pas que grand frère devrait me dire de le faire. »