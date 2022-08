Le sénateur prépare le terrain pour une éventuelle sonde Fauci

Rand Paul a exigé que les enregistrements et les communications soient sauvegardés alors qu’il cherche à enquêter sur le tsar américain Covid-19

Après avoir promis d’enquêter sur le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, pour son rôle dans la pandémie de Covid-19, le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a exigé que l’administration du président Joe Biden conserve les documents et les messages qui pourraient devenir des preuves dans le potentiel sonde.

Paul, qui s’est disputé avec Fauci lors d’audiences au Sénat sur le financement par le gouvernement de la recherche sur des virus potentiellement dangereux, a envoyé mardi une lettre aux National Institutes of Health (NIH), appelant à la sauvegarde des documents et des communications du tsar Covid-19. La demande est intervenue un jour après que Fauci a annoncé qu’à compter de décembre, il quitterait ses fonctions de conseiller médical en chef de Biden et de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH.

“La démission de Fauci n’empêchera pas une enquête approfondie sur les origines de la pandémie”, Paul a dit après l’annonce du médecin lundi. Cela comprendra des témoignages sous serment concernant des discussions sur la possible fuite de Covid-19 de l’Institut de virologie de Wuhan, a-t-il déclaré. Le sénateur a précédemment accusé Fauci d’avoir dirigé des fonds publics vers des recherches sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan et d’avoir menti à ce sujet sous serment dans un témoignage au Congrès.

“Dr. Fauci a trompé le peuple américain sur les conseils de santé publique tout au long de la pandémie, a menti au Congrès sous serment et a canalisé l’argent des contribuables pour financer des recherches dangereuses dans la Chine communiste », Paul a déclaré au Daily Caller mardi.

Cependant, les républicains devront reprendre le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de cette année pour forcer une telle enquête. Paul a déclaré en février qu’il assignerait les dossiers de Fauci si les républicains reprenaient le Sénat. Dans une interview à CNN le mois dernier, Fauci a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour une telle enquête. « Mais s’ils le veulent, allez-y. Mes dossiers sont un livre ouvert.

Paul a demandé dans la lettre de mardi que le NIH conserve tous les documents, données et messages créés par ou partagés avec Fauci concernant Covid-19, y compris la recherche financée par le NIAID. “Le peuple américain mérite la transparence et la responsabilité du NIH concernant la pandémie de COVID-19, quels que soient les futurs plans d’emploi du Dr Fauci”, il a dit.

D’autres législateurs républicains ont accusé Fauci d’avoir programmé sa sortie juste avant qu’un Congrès potentiellement contrôlé par le GOP ne commence ses travaux en janvier prochain. “Dr. Fauci démissionne commodément de son poste en décembre, avant que les républicains de la Chambre n’aient l’occasion de le tenir responsable de la destruction de notre pays au cours de ces trois dernières années », Le représentant Andy Biggs (R-Arizona) a déclaré lundi. “Ce type est un lâche.” Il a ajouté que Fauci sera tenu responsable qu’il reste ou non dans la fonction publique.