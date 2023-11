Le sénateur plaide en faveur du casino de Tysons dans le cadre du futur quartier des divertissements

Si le comté de Fairfax devait se doter d’un casino, le sénateur Dave Marsden préférerait le voir à Tysons plutôt qu’à Reston, comme cela aurait été proposé.

La perspective d’un casino a suscité de fortes réticences de la part des résidents et de certains fonctionnaires élusmais Marsden soutient que le comté doit envisager toutes les options pour diversifier son assiette fiscale commerciale, alors que le marché des bureaux continue d’être à la traîne dans le sillage de la pandémie.

Bien que Tysons ait accueilli plus d’habitants au cours de la dernière décennie, la composition généralement commerciale du quartier et ses quatre stations de métro en feraient « l’endroit idéal » pour un quartier de divertissement qui pourrait inclure un casino, dit Marsden.

“Cela devient le centre-ville du comté de Fairfax, et nous voulons le situer sur la Silver Line parce que c’est pour cela que la Silver Line a été construite”, a déclaré le sénateur à FFXnow. « … Il ne s’agissait pas seulement de faire venir des navetteurs du comté de Loudoun ou d’amener les gens à l’aéroport. Il a également été conçu pour permettre un développement à plus forte densité : des immeubles d’habitation de grande hauteur, des immeubles de bureaux et ainsi de suite.

Marsden, qui représente certaines parties de Burke, Centreville et Annandale dans le 37e district sénatorial, et Del. Wren Williams (R-9) déposé des factures identiques en janvier, cela aurait ajouté le comté de Fairfax au petite liste des localités de Virginie autorisées à envisager d’héberger un casino.

Bien que la législation ait été rapidement retirée, le sujet est réapparu à la fin du mois dernier lorsque Correctif signalé que le développeur Comstock espère construire un casino près de la station de métro Wiehle-Reston East, où elle a construit l’immense quartier de Reston Station.

Membre de la commission sénatoriale des finances, Marsden a confirmé à FFXnow qu’il avait rencontré Comstock à deux reprises – une fois lors de la rédaction de son rapport. facture originale et une fois depuis. Il dit qu’il n’a par ailleurs été approché par personne au sujet d’un casino à Tysons ou ailleurs dans le comté de Fairfax.

Comstock n’a pas de propriétés à Tysons pour le moment, mais il a proposé l’année dernière un réaménagement des concessionnaires automobiles Koons aux 2000 et 2050 Chain Bridge Road dans le cadre du projet du comté. modification du plan spécifique au site (SSPA). La nomination n’a pas avancé après que le personnel du comté déterminé une modification complète du plan n’est pas nécessaire pour permettre un développement à usage mixte sur le site.

Le développeur – qui a fait un don de 10 000 $ à la campagne de réélection de Marsden le 22 juin, selon le Virginia Public Access Project – n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Marsden dit qu’il « envisage certainement très sérieusement » de réintroduire le projet de loi sur les casinos lors de la session de l’Assemblée générale de 2024 s’il remporte les élections pour le nouveau parti. 35e arrondissementmême s’il ne sera probablement pas identique à celui introduit cette année.

“Je veux parler à certains de nos élus du comté de Fairfax pour voir comment ils souhaiteraient que le projet de loi soit structuré, pour l’examiner”, a-t-il déclaré.

Il souligne que l’objectif du projet de loi n’est pas d’imposer un casino au comté, mais plutôt de donner au comté une option qui lui est actuellement interdite.

En tant qu’État de Dillon Rule, les localités de Virginie ne disposent que des pouvoirs qui leur sont explicitement accordés par l’Assemblée générale, une approche qui, selon les responsables du comté de Fairfax, limite leur capacité à tout faire, de l’exploration de différentes sources de revenus à abaisser les limites de vitesse sur des routes dangereuses.

Si le projet de loi de Marsden est adopté par l’Assemblée générale, le comté serait tenu d’organiser un référendum demandant aux électeurs si un casino devrait être autorisé.

“[Comstock’s] L’idée d’un quartier de divertissement, je pense, est une idée raisonnable que le comté doit considérer », a déclaré Marsden. “En fin de compte, je ne déciderai pas si le comté de Fairfax possède un casino ou où il se trouve, mais je leur donnerai simplement l’opportunité de prendre cette décision par eux-mêmes.”

Les élus et candidats de Tysons interviennent

Alors que certains représentants de Reston, notamment le superviseur du district de Hunter Mill, Walter Alcorn, et Del. Ken Plum, à la retraite, ont exprimé leur opposition à la possibilité d’un casino Silver Line, les responsables de la région de Tysons contactés par FFXnow ont pour la plupart offert des réponses plus circonspectes.

En écho commentaires précédentsle président du conseil de surveillance du comté de Fairfax, Jeff McKay, a déclaré qu’il « s’opposerait fermement à toute législation » supprimant l’autorité d’utilisation des terres du comté, mais a refusé de prendre position sur l’idée d’un casino.

“Aucune proposition de casino n’a été soumise au comté, il n’y a donc rien sur lequel prendre position”, a déclaré McKay dans un communiqué. «…Même si un référendum était approuvé, et [a] La proposition de casino devait être soumise au comté, elle serait soumise au processus complet d’utilisation des terres du comté de Fairfax, y compris toutes les exigences en matière de plan complet et d’ordonnance de zonage ainsi que l’engagement du public et les audiences publiques associées avant approbation.

La superviseure du district de Providence, Dalia Palchik, dont le district comprend la plupart des Tysons, a déclaré qu’elle était ouverte à discuter de toute proposition qui lui serait soumise, mais qu’elle était « terriblement sceptique » quant à sa réalisation.

“Si les habitants du district de Providence réussissaient un référendum sur les casinos, c’est une chose, mais autrement, cela ne semble être rien”, a déclaré Palchik par courrier électronique.

La sénatrice actuelle de Tysons, Janet Howell, ne cherchant pas à être réélue, la région sera représentée l’année prochaine par le démocrate Saddam Azlan Salim ou le républicain Ken Reid, qui se battent pour succéder au sénateur Chap Petersen dans le nouveau scrutin. 37e arrondissement.

La campagne de Salim a déclaré qu’il n’avait pas pris de position officielle sur un casino du comté de Fairfax, mais le consultant financier « écoute et parle aux électeurs de la question ».

“Il est important que les habitants de la 37ème circonscription aient l’opportunité de dialoguer avec leurs candidats aux élections et de faire connaître leurs opinions, c’est donc sur cela que Saddam Salim se concentre en ce moment”, a déclaré un porte-parole de la campagne de Salim.

Reid, un ancien superviseur du comté de Loudoun, a adopté une position plus définitive.

“Je ne vois aucun besoin de casinos dans le comté de Fairfax car il y a tellement de problèmes de coût de la vie et de qualité de vie que le régime démocrate à parti unique n’a pas réussi à résoudre”, a-t-il déclaré, citant “exorbitant” les péages routiers, le manque de logements abordables, la criminalité et les impôts élevés figurent parmi les problèmes qui, selon lui, n’ont pas été résolus.

La Loterie de Virginie a rapporté cet été que les revenus initiaux provenant des jeux de hasard dans les trois casinos ouverts dans l’État a dépassé les prévisions, générant collectivement 308 millions de dollars à la fin juin. Marsden affirme que les recettes fiscales qui en résulteront pourraient aider le comté de Fairfax à répondre à des besoins, tels que le financement des écoles ou du métro, sans alourdir davantage l’assiette fiscale de l’immobilier résidentiel.

“Les choses changent et vous devez y répondre, et le grand changement en ce moment est que l’immobilier commercial s’effondre, et c’est à cause de la pandémie”, a déclaré Marsden. « Et à cause de la pandémie, les gens travaillent à domicile et n’utilisent pas Metro, et tout d’un coup… le montant d’argent que nous devons investir dans Metro va augmenter. monter considérablement, et nous devons préparer l’avenir quant à la manière dont nous allons payer pour cela. Alors laissons le comté de Fairfax décider ce qu’il veut faire pour payer cela. Ils peuvent dire non à un casino. Ils diront peut-être oui à autre chose, mais je suis juste là pour leur donner autant d’options qu’ils le jugent nécessaire.

Bien qu’elle n’ait fait aucun commentaire spécifiquement sur un casino, la Tysons Community Alliance affirme que le divertissement “est une partie importante du dialogue communautaire de Tysons sur l’avenir des visites et de l’hospitalité à Tysons”.

UN étude de marché que l’organisation d’amélioration communautaire publiée en août a suggéré que davantage de « divertissements expérientiels », tels que des salles d’escalade ou le prochain centre de jeux Sandbox VR de The Boro, pourraient aider son secteur de la vente au détail à être compétitif dans le monde post-pandémique.

“Le succès de notre marché mixte d’automne de Tysons est une indication claire que les résidents locaux sont intéressés et recherchent davantage de divertissements expérientiels”, a déclaré Katie Cristol, PDG de TCA, par courrier électronique. « Nous nous concentrons également collectivement sur la reprise du marché hôtelier ici ; étant donné le lent retour des voyages d’affaires, cela signifie soutenir davantage de voyages de loisirs et soutenir Tysons en tant que destination hôtelière pour le divertissement également.