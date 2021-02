Le sénateur Pat Toomey fait face à la censure pour le vote de destitution: «  Nous ne l’avons pas envoyé là-bas pour faire la bonne chose  »

WASHINGTON – Plusieurs membres du Congrès ont fait l’objet de critiques et même de censures formelles de la part de leurs partis républicains d’État et de comté parce qu’ils ont voté en faveur de la destitution de l’ancien président Donald Trump, y compris le sénateur Pat Toomey, R-Pa.

Un responsable républicain de Pennsylvanie a déclaré que Toomey n’avait pas été envoyé au Congrès «pour faire ce qu’il fallait». Le président républicain du comté de Washington, Dave Ball, a accusé Toomey d’avoir justifié son vote pour condamner Trump pour incitation à l’émeute violente du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

« Nous ne l’avons pas envoyé là-bas pour voter selon sa conscience », a déclaré Ball dans une interview accordée à KDKA-TV de CBS Pittsburgh. « Nous ne l’avons pas envoyé là-bas pour faire la bonne chose ou ce qu’il a dit qu’il faisait. Nous l’avons envoyé là-bas pour nous représenter, et nous sommes très convaincus qu’il ne nous représentait pas. »

Comté de York, Pennsylvanie, les républicains ont voté pour censurer Toomey au cours du week-end, arguant qu’il n’était pas en contact avec les «croyances fondamentales du peuple de Pennsylvanie» et qu’il risquait également d’être censuré par le Parti républicain de l’État, qui prévoit une réunion. pour discuter de la censure, a rapporté l’Associated Press.

Répondant au potentiel de contrecoup de ses électeurs, Toomey a déclaré samedi qu’il savait que la plupart des républicains seraient en désaccord avec lui et que son vote n’annulait pas ce qu’il disait être les succès de l’administration Trump.

« Le fait que le président ait résisté et contre certaines mauvaises politiques et certaines mauvaises tendances – ces choses peuvent être vraies et il peut aussi être vrai que son comportement après les élections est devenu complètement inacceptable », a déclaré Toomey. « J’espère que nous arriverons au point où nous pourrons nous rassembler en tant que parti et reconnaître ces choses. »

Le sénateur, qui n’envisage pas de se présenter à une réélection en 2022, a déclaré à propos de sa décision de condamner: «À la suite des actions du président Trump, pour la première fois dans l’histoire américaine, le transfert du pouvoir présidentiel n’a pas été pacifique. .. J’étais l’un des 74 millions d’Américains qui ont voté pour le président Trump, en partie à cause des nombreuses réalisations de son administration. Malheureusement, son comportement après les élections a trahi la confiance que des millions d’entre nous lui accordaient. «

Le Sénat a acquitté Trump ce week-end. Les 50 démocrates et indépendants ont voté pour condamner, mais seuls sept sénateurs républicains ont rompu avec leur parti, pas assez pour atteindre le seuil nécessaire de 67 sénateurs. Le procès est intervenu après que 10 républicains de la Chambre ont voté pour destituer Trump en janvier, se rangeant du côté des démocrates de la Chambre.

Trump a été accusé d’un article d’incitation, les responsables de la mise en accusation de la Chambre faisant valoir que son discours de rassemblement avant l’émeute et des mois de pression sur des allégations de fraude électorale sans fondement ont poussé ses partisans à attaquer finalement le Capitole. L’équipe de défense de Trump a déclaré qu’il exerçait son droit à la parole politique et que le procès de destitution était inconstitutionnel car il a eu lieu après que Trump ait quitté ses fonctions, malgré que la Chambre ait lancé le processus alors qu’il était encore président.

Attaque du Capitole:Biden soutient une commission de type 9/11 pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier

Voici quelques-uns des autres républicains qui ont été condamnés et réprimandés pour leur soutien à la destitution:

Le sénateur Richard Burr, RN.C.

Le vote de Burr pour condamner Trump a été l’un des plus surprenants car il n’avait pas auparavant indiqué qu’il condamnerait. Burr, qui ne cherche pas non plus à être réélu en 2022, a attiré des halètements et des regards de partout dans la salle lorsqu’il a exprimé son vote « coupable » sur l’article d’incitation à l’insurrection.

Le Comité central du Parti républicain de Caroline du Nord a voté à l’unanimité pour censurer Burr pour son vote lundi, arguant que la destitution était inconstitutionnelle.

« Ce soir, le Comité central du Parti républicain de Caroline du Nord a voté à l’unanimité pour censurer le sénateur Richard Burr pour son vote pour condamner l’ancien président Trump dans le procès de destitution qu’il a déclaré inconstitutionnel », a déclaré le parti dans un communiqué.

« Par ce qu’il a fait et par ce qu’il n’a pas fait, le président Trump a violé son serment d’office de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis », a déclaré Burr dans un communiqué après avoir voté pour condamner.

Agitation, halètement, tapotements dans le dos:Ce qui s’est passé dans la chambre du Sénat alors que 7 républicains rompaient avec Trump

Sénateur Mitt Romney, R-Utah

Le vote de Romney pour condamner Trump n’était pas une surprise, car il a rejoint les démocrates lors d’un vote antérieur pour affirmer que le procès était constitutionnel à poursuivre, et parce qu’il avait précédemment voté pour la condamnation de Trump dans un procès de destitution.

L’ancien candidat républicain à la présidentielle était le seul républicain à voter pour condamner Trump d’un article de destitution pour ses relations avec l’Ukraine en janvier 2020.

Alors que certains républicains ont fait circuler une pétition appelant le GOP de l’État à censurer Romney, les dirigeants républicains de l’Utah ont signalé qu’ils acceptaient le vote de Romney. CNN a rapporté que le GOP de l’Utah a publié une déclaration reconnaissant que ses deux sénateurs avaient voté différemment, et l’appelant une «diversité de pensée». Le sénateur de l’Utah, Mike Lee, a voté l’acquittement de Trump.

« Cela ne ressemblait pas à une insurrection armée »:Le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, parle de l’attaque du Capitole

Le sénateur Bill Cassidy, R-La.

Le Parti républicain de Louisiane avait déjà critiqué le vote de Cassidy en faveur de la constitutionnalité du procès de destitution avant qu’il ne commence, et le censurerait plus tard à l’unanimité pour son vote de condamnation.

« Notre Constitution et notre pays sont plus importants que quiconque. J’ai voté pour condamner le président Trump parce qu’il est coupable », a déclaré Cassidy à propos de son vote.

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb.

Sasse a refusé de voter pour Trump en 2020 et a condamné ses mensonges qui, selon beaucoup, ont conduit aux émeutes du 6 janvier au Capitole, que Trump a été accusé d’incitation.

Après avoir rapporté que le Parti républicain du Nebraska envisageait une résolution de censure contre Sasse avant le vote à l’essai, il a publié une vidéo ce mois-ci disant qu’il voterait toujours sa conscience même si cela allait à l’encontre du courant du parti. « La colère dans l’État partie n’a jamais été que je violais le principe ou que j’abandonnais la politique conservatrice », a déclaré Sasse dans la vidéo.

Rép. Liz Cheney, R-Wyo.

Cheney a été l’un des 10 républicains de la Chambre à avoir voté pour destituer Trump à la Chambre, ce qui a provoqué une censure de la part de son gouvernement d’État au début du mois et une réaction violente de la part des républicains de la Chambre qui ont demandé qu’elle soit démise de ses fonctions de présidente de la Conférence républicaine.

Dans une déclaration répondant à sa censure, Cheney a déclaré que son vote pour destituer Trump « était contraint par le serment que j’ai prêté à la Constitution ».

« Je me battrai toujours pour les valeurs du Wyoming et je défendrai notre mode de vie occidental », a poursuivi le leader républicain au troisième rang. « Nous avons de grands défis devant nous alors que nous avançons et combattons les politiques désastreuses de l’administration Biden. »

‘Nous avons juste peur’:Adam Kinzinger s’inquiète pour l’avenir de GOP

Représentant Adam Kinzinger, R-Ill.

Kinzinger, qui a été réprimandé par des responsables du parti de l’État ainsi que par sa famille et son église, a été censuré par le Comité central républicain du comté de LaSalle dans son district.

« Je préfère ne pas être censuré, mais je ne perdrai vraiment, vraiment pas une once de sommeil si je le suis. Pas même une once », a déclaré Kinzinger, selon le Chicago Tribune.

