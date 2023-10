Le sénateur Mitt Romney se dit préoccupé par une Corée du Nord nucléaire

À Audition de la commission des relations étrangères Mercredi, dans la péninsule coréenne, sous la présidence du sénateur Mitt Romney, les sénateurs ont discuté de la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne.

Le sénateur de l’Utah a souligné que la guerre de Corée avait eu lieu au début des années 1950, alors que les États-Unis et l’ex-Union soviétique étaient en pleine guerre froide.

« À certains égards, nous sommes aujourd’hui confrontés à une autre guerre froide – pas tant avec l’ex-Union soviétique qu’avec une Chine affirmée », a-t-il déclaré.

Mais deux choses sont différentes. Premièrement, la Corée du Sud, a déclaré Romney, est devenue « un leader technologique extraordinaire et une puissance économique ».

Le pays est une plaque tournante pour Startups IA et adoption de la robotique et a surmonté le Indice d’innovation Bloombergse classant au moins 10 places plus haut que les États-Unis

Romney a déclaré que la Corée du Sud « s’est battue bien au-dessus de sa catégorie de poids dans le monde des affaires économiques et géopolitiques, ce qui est grandement apprécié ici et par d’autres nations du monde ».

Deuxièmement, son voisin, la Corée du Nord, est devenu « plus belliqueux et plus malveillant » ces dernières années.

Les essais de missiles du président nord-coréen Kim Jong Un et un éventuel accord d’armement avec la Russie car leur invasion de l’Ukraine a créé des tensions dans la péninsule coréenne.

« Je suis préoccupé par le fait que la Corée du Sud a un voisin nucléaire au nord qui investit massivement dans les armes conventionnelles et nucléaires et qui, en même temps, ne dispose pas de sa propre capacité nucléaire », a déclaré Romney.

Il a dit qu’il supposait que les Sud-Coréens étaient perturbés par le manque de sécurité et recherchaient plus de stabilité.

Lors de son témoignage, le témoin Victor Cha, vice-président senior pour l’Asie et la Corée au Centre d’études stratégiques et internationales, a fait des recommandations pour apaiser les tensions dans la région. Cela impliquait de prendre des mesures préventives contre les lancements de missiles de la Corée du Nord, sur lesquels Romney a demandé à Cha de développer.

« Depuis l’année dernière, la Corée du Nord a effectué plus de 100 tests de missiles balistiques », a déclaré Cha. « Nous étudions tous cette question depuis des décennies, et nous n’avons jamais vu un tel niveau, un tel rythme d’activité auparavant. »

Cha a expliqué que les tests démontrent au monde les capacités du pays tout en faisant progresser la technologie militaire.

« Vous devez tester pour savoir si cela fonctionne », a déclaré Cha, ajoutant qu’il n’existe pas de « bon moyen de dissuader » les essais de missiles.

Le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont développé des systèmes intégrés de défense anti-missile qui émettent une alerte à l’avance, mais comme il s’agit d’une cible mouvante, des moyens de dissuasion supplémentaires doivent être mis en place, a déclaré Cha.

Une idée « risquée » est une politique déclaratoire, dans laquelle les États-Unis et leurs alliés peuvent se réserver le droit d’abattre un missile s’il se dirige vers le Japon ou Hawaï, même si l’arme est à mi-chemin ou sur la rampe de lancement.

« Mais l’idée est que nous devons envisager quelque chose pour dissuader de nouveaux essais de missiles et nous n’avons rien qui fasse cela pour le moment », a-t-il déclaré. «C’est risqué. Je reconnais que c’est risqué, mais peut-être que nous en sommes là maintenant.

Les États-Unis peuvent-ils négocier avec la Corée du Nord sur les armes nucléaires ?

Romney a interrogé les témoins sur la relation que les États-Unis devraient entretenir avec la Corée du Nord, qui est passée « d’une attitude agressive et oppositionnelle d’un côté, à l’écriture de lettres d’amour de l’autre ».

« Que pourrions-nous faire pour développer une approche politique cohérente à l’égard de la (République populaire démocratique de Corée) ? Il a demandé. « Parce que ce que nous avons fait jusqu’à présent, d’après ce que je peux dire, n’a pas fonctionné. »

Cha a noté que depuis les années 1980, époque du président Ronald Reagan, les États-Unis n’ont pas réussi à forger des relations avec la Corée du Nord.

Pourtant, l’accord que les États-Unis ont présenté à la Corée du Nord est resté le même au fil des décennies : geler et démanteler leurs propres ambitions nucléaires en échange d’une assistance économique et d’une assurance de paix dans la région.

« Mais je pense que nous devons réaliser que ce n’est plus l’accord qu’ils souhaitent », a déclaré Cha. « Franchement, nous ne savons pas quoi poursuivre ensuite. »

Il a ajouté que les États-Unis ne sont pas disposés à prendre en compte les demandes de la Corée du Nord, comme la dissolution de son alliance avec la Corée du Sud ou le retrait des troupes américaines de la péninsule coréenne et du Japon.

Un autre témoin, Scott Snyder, chercheur principal en études coréennes au Council for Foreign Relations, a déclaré que les États-Unis avaient appris quelque chose en dialoguant avec le président nord-coréen lors des sommets mondiaux : « Kim Jong Un ne veut pas abandonner ses armes nucléaires. .»

Mais, comme l’a noté Snyder, « même s’il pensait entamer les négociations en position de force, il n’était pas assez puissant pour nous contraindre à l’accepter comme État nucléaire ».