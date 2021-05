Le sénateur Mitt Romney est BOOED hors de la scène par la convention de l’Utah GOP et qualifié de «  communiste  » après avoir voté pour destituer Trump

Plus de 2000 républicains ont hectoré le sénateur Mitt Romney samedi soir lorsqu’il est monté sur scène lors de la convention d’État du parti.

Un défilé retentissant de délégués déconcertés s’est emballé dans le Centre Maverik et a hué l’ancien candidat à la présidentielle lorsqu’il a tenté de prononcer un discours.

Plus de deux mille délégués républicains de l’Utah ont hué le sénateur Mitt Romney alors qu’il tentait de prononcer un discours Crédit: Twitter @DonaldoTrumpo

Alors, que pensez-vous des 100 premiers jours du président Biden », a-t-on entendu grincer Romney alors que le mécontentement dans le stade avait essentiellement coupé le législateur au micro, a rapporté le Salt Lake Tribune.

Il essaya de boiter.

« Maintenant vous me connaissez en tant que personne qui dit ce qu’il pense, et vous savez que je ne cache pas le fait que je n’étais pas fan des problèmes de caractère de notre dernier président », a déclaré Romney comme des sifflements assourdissants ponctués par des cris « Traître »A atteint un niveau si élevé qu’il a été contraint de s’arrêter.

Alors que d’autres sur scène se tortillaient, Romney regardait les railleurs et demanda: «N’êtes-vous pas gêné?

Romney, 74 ans, est le seul sénateur républicain à avoir voté pour condamner Pres. Donald Trump dans les deux procès de destitution Crédit: AP

Trump a déjà envisagé de nommer Romney comme secrétaire d’État Crédit: AP

Les républicains ont accusé Romney d’être un agent de « l’État profond » et ont proposé une motion de censure en février Crédit: Twitter @DonaldoTrumpo

« Vous pouvez huer tout ce que vous voulez », a poursuivi Romney. « J’ai été un républicain toute ma vie. Mon père était le gouverneur du Michigan et j’étais le candidat républicain à la présidence en 2012.

«Alors oui, je comprends que j’ai quelques gens qui ne m’aiment pas beaucoup et j’en suis désolé.

« Mais j’exprime mon esprit car je crois que c’est juste et je suis ma conscience comme je crois juste », a déclaré Romney selon KTVZ, alors qu’il commençait à gagner quelques fans dans la foule qui se sont levés et ont applaudi.

La réception hostile a été clairement inspirée par sa ligne qu’il a prise dans le sable éthique contre l’ancien président Donald Trump.

Romney, 74 ans, était le seul sénateur républicain à avoir voté pour condamner Trump dans les deux procès de destitution, le premier à avoir voté pour condamner un président de son propre parti.

Avant de prendre ses fonctions, Trump avait envisagé de choisir Romney comme secrétaire d’État. Le message est allé à Rex Tillerson.

Il y a à peine un mois, Romney recevait des éloges à Washington lorsqu’il a accepté le prix John F Kennedy Profile in Courage de cette année.

Le prix Profile in Courage est décerné à une personnalité publique par an, qui risque sa carrière en prenant des positions impopulaires pour le plus grand bien.

Il a écrit sur Twitter: «Je suis émerveillé par la reconnaissance de la famille Kennedy aujourd’hui.

«Mais je vois chaque semaine le courage de mes collègues du Sénat, dont beaucoup prennent des décisions difficiles pour faire ce qu’ils croient être juste, même si cela peut être politiquement impopulaire.

Romney avait été rejeté comme un paria dans le parti républicain et accusé d’être un agent de «l’État profond» dans une motion de censure proposée par ses collègues républicains en février après avoir voté pour destituer Donald Trump.

La motion affirmait que Romney n’avait pas réussi à «représenter l’électeur républicain conservateur moyen de l’Utah».

La mauvaise réception dans son propre état n’était pas la première fois qu’il était chahuté.

Pendant un vol commercial à destination de Washington, DC, des passagers scandant «traître» au sénateur républicain après avoir soutenu la victoire du président élu de l’époque, Joe Biden, aux élections de 2020 en novembre.

Une vidéo des fans de Make America Great Again (MAGA) a été enregistrée en répétant «traître» 20 fois à Romney, qui n’était pas visible mais apparemment assis dans l’avion partant d’Atlanta.

Romney n’a pas donné de coups de poing après que les législateurs ont repris le contrôle du bâtiment de la capitale américaine le 6 janvier lorsqu’un rassemblement de Trump a explosé en un siège tumultueux.

« Ce qui s’est passé ici aujourd’hui était une insurrection, incitée par le président des États-Unis », lit-on dans ses propos condamnant les actions de Trump et de ses partisans de ce jour-là.

«Ceux qui choisissent de continuer à soutenir son dangereux pari en s’opposant aux résultats d’une élection légitime et démocratique seront à jamais considérés comme complices d’une attaque sans précédent contre notre démocratie.

« On se souviendra d’eux pour leur rôle dans cet épisode honteux de l’histoire américaine. Ce sera leur héritage. »