Le sénateur Mitt Romney déclare qu’il ne se présentera pas aux élections en 2024

Romney a été l’un des républicains les plus éminents à s’être prononcé contre Trump. Il a exprimé son inquiétude à propos de Trump lors de sa première candidature à la présidence en 2016 et l’a vivement critiqué au cours de ses quatre années de mandat.

« Donald Trump est un imposteur, un imposteur. Ses promesses sont aussi sans valeur qu’un diplôme de l’Université Trump », a déclaré Romney dans un communiqué. un discours majeur au milieu de la course aux primaires présidentielles du GOP 2016. « Il se moque des membres du public américain. Il obtient un voyage gratuit jusqu’à la Maison Blanche et tout ce que nous obtenons, c’est un mauvais chapeau. »

Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au Sénat en 2018, Romney a déclaré que Trump n’était pas « un modèle pour mes petits-enfants ».

Notamment, il a été le seul républicain du Sénat à rejoindre les démocrates et à voter pour condamner Trump lors du premier procès en destitution du Sénat en 2020. Il faisait également partie des dix républicains du Sénat à voter pour condamner Trump lors du deuxième procès en destitution en 2021 après l’attaque du 6 janvier. au Capitole.

Le leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a fait l’éloge mercredi dans un communiqué de Romney : Le Sénat américain est connu pour attirer des fonctionnaires brillants et expérimentés. Cependant, nous avons rarement l’occasion d’accueillir de nouveaux sénateurs déjà aussi accomplis et appréciés que Mitt Romney. Le Sénat a eu la chance de considérer notre ami de l’Utah comme un collègue au cours des quatre dernières années et demie, et je suis désolé d’apprendre qu’il quittera nos rangs à la fin de l’année prochaine.

Les anciens collaborateurs et conseillers de Romney ont exprimé leur déception et un peu de surprise face à sa décision de se retirer du Congrès. « Il va s’ennuyer », a déclaré un collaborateur de longue date de Romney à NBC News. « Mais cela n’a pas beaucoup de sens de rester au Sénat encore six ans. »

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, dans son bureau après avoir annoncé qu’il ne se représenterait pas mardi, à Washington. Frank Thorp V / NBC News

Romney a également fait face à des pressions au sein de son propre parti. Le président de l’Utah House, Brad Wilson, a déclaré plus tôt cette année qu’il étudiait la possibilité de lancer une contestation primaire contre Romney. Fin juin, Wilson avait levé 2,2 millions de dollars, dont un prêt de 1,2 million de dollars auprès du candidat lui-même.

En réponse à l’annonce de mercredi, Trump a écrit une déclaration en majuscules sur Truth Social, célébrant la nouvelle.

« Une nouvelle fantastique pour l’Amérique, le grand État de l’Utah et pour le Parti républicain. Mitt Romney, parfois appelé Pierre Delecto, ne briguera pas un second mandat au Sénat américain, où il n’a pas servi avec distinction », a déclaré Trump. » a écrit, faisant référence à Romney utilisant le pseudonyme de « Pierre Delecto » pour gérer un compte Twitter de manière anonyme.

Trump a ajouté : « Un grand combat primaire contre lui était en vue, mais cela ne sera plus nécessaire. Félicitations à tous. Rendez l’Amérique à nouveau grande. »