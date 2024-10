Le sénateur Mike Lee, Glenn Beck et d’autres se joignent à Donald Trump pour un webinaire destiné aux électeurs saints des derniers jours

L’ancien président Donald Trump s’est joint à plusieurs éminents conservateurs saints des derniers jours et législateurs républicains – dont le sénateur Mike Lee et le PDG de Blaze Media, Glenn Beck – lors d’un appel dimanche soir, au cours duquel Trump et les autres ont expliqué aux électeurs pourquoi ils devraient le soutenir dans les prochaines élections. élection présidentielle.

De nombreuses personnes qui ont pris la parole lors de cet appel ont également rejoint Trump plus tôt dans la journée lors d’une réunion. rallier dans la vallée de Prescott, en Arizona.

Outre Lee et Beck, parmi les autres intervenants à l’appel figuraient les représentants de l’Utah Burgess Owens et Celeste Maloy, le représentant de l’Arizona Andy Biggs, la cofondatrice de Moms for Liberty Tina Descovich, le procureur général de l’Idaho Raul Labrador et l’organisateur et animateur Travis Padilla. Chacun est membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On ne sait pas immédiatement combien de personnes ont écouté le webinaire.

L’un des thèmes de l’appel était le pardon – plusieurs intervenants ont déclaré que les électeurs ne devraient pas lui reprocher les erreurs passées de Trump – tandis qu’un autre thème était le respect de la Constitution.

L’appel et les efforts de sensibilisation de la campagne Trump ne sont pas affiliés à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou à ses dirigeants. L’Église maintient une position neutre en matière politique. L’Église a récemment publié une déclaration officielle réitérant qu’elle « ne soutient, ne promeut ni ne s’oppose aux partis politiques et à leurs programmes ni aux candidats à des fonctions politiques ».

Trump demande aux saints des derniers jours de voter sur appel

Trump a abordé plusieurs thèmes, notamment la centralité de la famille, la liberté religieuse et la Constitution, dans ses remarques lors de l’appel.

« Nous pensons que la foi en Dieu et nos valeurs judéo-chrétiennes sont essentielles à une société américaine saine », a-t-il déclaré. « Nous croyons en la famille, nous croyons aux droits parentaux. Nous pensons en effet que la liberté religieuse est le fondement de toutes nos libertés.

Il a également critiqué son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, sur les questions sociales, économiques et frontalières. Trump a parlé de son soutien relativement fort parmi les électeurs latinos, par rapport aux précédents candidats républicains à la présidentielle, et a déclaré qu’il nommerait des juges, comme il l’a fait lors de son premier mandat, qui soutiennent la Constitution telle qu’elle est rédigée.

À plusieurs reprises au cours de l’appel, Trump a demandé directement aux saints des derniers jours de voter pour lui, affirmant que cela l’aiderait en Arizona et au Nevada, deux États charnières que Trump espère conquérir en novembre.

La Constitution et la liberté religieuse stimulent le soutien du sénateur Lee à Trump

Lee, qui représente l’Utah au Sénat, a déclaré qu’il connaît à la fois Trump et Harris, et « ni l’un ni l’autre ne sera pris pour votre président de pieu ou pour votre présidente de la Société de Secours ».

Lee a cité les écritures des saints des derniers jours sur la Constitution américaine et a déclaré que la Constitution est « une chose spéciale, qu’elle a été écrite par les mains d’hommes sages suscités par Dieu Tout-Puissant dans ce but précis, et que nous devons la défendre ».

Trump ferait un meilleur travail en défendant les protections structurelles fournies par la Constitution, a déclaré Lee, ajoutant qu’il ne pense pas que ce soit « un match serré, loin s’en faut ».

Dans son remarques Lors du rassemblement de Prescott Valley, Lee a raconté l’histoire d’une époque où la mère de sa femme était malade et où Trump l’avait appelé pour lui poser des questions sur une « question législative », mais après avoir entendu parler de la mère de Sharon Lee, il a demandé à lui parler. Elle a mis Trump sur haut-parleur et Lee a déclaré qu’il « avait réconforté toute la famille ».

Lors du rassemblement et lors de l’appel, Lee a parlé de ses inquiétudes à propos de Harris sur la question de la liberté religieuse. Il a dit que la loi qu’elle avait parrainée, Ne pas nuireaurait vidé les protections de la liberté religieuse contenues dans la loi sur la restauration de la liberté religieuse.

Après avoir parlé de la fondation de l’Église et des premières persécutions contre les saints des derniers jours, Lee a déclaré qu’il s’inquiétait de ce qui pourrait arriver à la liberté religieuse à l’avenir.

« Aujourd’hui, nous sommes bien plus persécutés parce que bon nombre des enseignements de notre église et de nos doctrines fondamentales sont tout simplement incompatibles avec le programme éveillé, radical et progressiste, et c’est donc la base de notre persécution », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, si vous élisez Kamala Harris comme notre prochain président, vous semez les graines de la destruction de la loi sur la restauration de la liberté religieuse et, avec elle, de la liberté religieuse elle-même. »

Glenn Beck explique pourquoi il soutient Trump

Beck, qui, comme Lee, n’a pas soutenu Trump au début, a exprimé son plein soutien à l’ancien président lors de l’appel de dimanche et lors du rassemblement. Mais il a passé plus de temps à exprimer ses inquiétudes sur ce qu’il pense que Harris ferait si elle était élue, notamment sur les questions de l’avortement, de la liberté d’expression et de la liberté religieuse.

Beck a encouragé les personnes à l’appel à « aller trouver une personne qui est sur la clôture. Allez trouver une personne de notre foi qui ne le fait pas, dites simplement : « Je ne peux pas voter pour Donald Trump à cause de XYZ. »

« Si c’est à cause de qui il est en tant qu’homme, ou de ce qu’il a fait de son, vous savez, ses divorces et tout le reste. Si vous voulez savoir ce que Donald Trump pense des femmes, demandez à ses filles », a déclaré Beck. «Ses filles sont des personnes fortes, honnêtes et honorables qui aiment leur père. Je dois vous dire que si je pouvais avoir le succès que cet homme a eu avec sa famille et ses filles dans un mariage brisé où il était toujours coparental avec son ex-femme, c’est miraculeux.

Les représentants Biggs, Owens et Maloy soutiennent Trump

Plusieurs membres républicains saints des derniers jours du Congrès ont également exprimé leur soutien à Trump lors de cet appel.

Owens a déclaré qu’il espérait que les électeurs ne lui reprocheraient pas les erreurs passées de Trump, affirmant qu’il avait également commis des erreurs.

« Nous sommes dans une guerre spirituelle » pour la liberté, a déclaré Owens.

« Nous avons besoin de quelqu’un qui aime notre nation, qui soit assez audacieux pour s’opposer aux forces du mal qui sont maintenant contre nous, qui veut maintenir ces concepts fondamentaux de foi, de famille, de libre marché et d’éducation. C’est le président Trump », a-t-il déclaré.

Maloy a concentré ses remarques sur « l’État administratif » et a déclaré que Trump ferait un meilleur travail pour lutter contre le pouvoir croissant de la bureaucratie.

« Nous avons des bureaucrates qui prennent des décisions concernant l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les voitures que nous conduisons, les routes que nous empruntons, ce que nos enfants apprennent à l’école, comment nous vivons notre vie », a-t-elle déclaré. Presque tous les aspects de notre vie sont régis par des règles qui ont force de loi, qui n’en sont pas.

Cette élection est cruciale dans la lutte pour les libertés individuelles, a déclaré Maloy, ajoutant qu’elle pensait que Trump poursuivrait son travail de lutte contre l’État administratif.

Biggs, qui représente un district de l’Arizona, a concentré une grande partie de ses remarques sur la Constitution et sur la frontière.

« Voulez-vous encore quatre ans de frontière ouverte ? », a-t-il demandé. « Je veux dire, nous voulons tous une immigration légale. En fait, nous accordons chaque année un statut juridique à plus de personnes que tous les autres pays du monde réunis. Mais nous ne pouvons pas continuer à accueillir le monde entier sans aucune vérification. »

Biggs a également critiqué l’administration Biden à propos de l’inflation et a parlé du caractère de Trump, affirmant qu’il trouvait l’ancien président « aimable » et a déclaré que tout le monde avait besoin de « miséricorde ».

« Quand je regarde où nous en sommes aujourd’hui en tant que nation, je nous considère, à certains égards, comme une sorte de crise existentielle. Mais la dichotomie entre le président Trump et son adversaire est si forte, si grande – et quand les gens disent, eh bien, il a des tweets méchants, ou il a dit quelque chose de mal ou il n’est pas le genre d’homme que je veux être, ou ce type. de chose. Écoutez, aucun homme ni aucune femme n’est parfait.

Kamala Harris tend également la main aux saints des derniers jours

Harris a également demandé aux électeurs saints des derniers jours de la soutenir lors des prochaines élections. Elle a lancé des efforts formels ciblant les électeurs saints des derniers jours en Arizona et au Nevada.

Lors d’un rassemblement en Arizona samedi, Harris adressé » la communauté LDS ici « , disant : » Nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare, en particulier sur les fondamentaux. Et donc, sur ce, je dis que je m’engage envers vous tous à être un président pour tous les Américains et à travailler à nouveau ensemble comme nous le devons.