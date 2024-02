Le sénateur Mike Lee et l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss expliquent pourquoi les bureaucraties doivent disparaître

Temps de lecture estimé : 5 à 6 minutes

OREM — Avec les drapeaux des États-Unis et du Royaume-Uni derrière lui, l’ancien gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, a accueilli mardi deux intervenants des deux côtés de l’Atlantique à l’Université de l’Utah Valley pour une conversation sur les raisons pour lesquelles ils pensent qu’un gouvernement limité est essentiel pour l’avenir.

Le sénateur Mike Lee, R-Utah, et Liz Truss, ancienne première ministre britannique, ont pris la parole dans le cadre de la série de forums du Gary R. Herbert Institute for Public Policy. Charpente a été premier ministre pendant environ sept semaines en 2022.

“Nous allons entendre aujourd’hui deux personnes qui se soucient profondément du bien-être de leurs pays respectifs et du service public qu’elles ont rendu est important”, a déclaré Herbert dans son introduction.

La conversation qui a suivi s’est concentrée sur les points où Lee et Truss voyaient des similitudes entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que sur les raisons pour lesquelles ils pensent que le conservatisme est important.

La « quangocratie »

“Je dirai que j’ai été soulagé quand j’ai vu des soldats armés portant l’Union Jack, j’étais heureux qu’ils ne portaient pas de manteaux rouges”, a déclaré Lee sous les rires du public.

“Trop tôt?” » plaisanta-t-il à Truss.

Lee a déclaré que même si les Américains se considèrent comme différents de leurs homologues britanniques, il existe des similitudes entre les deux gouvernements. “J’aime considérer les États-Unis comme la plus grande invention de la Grande-Bretagne”, a déclaré Truss, soulignant que les idées sur la liberté individuelle et le gouvernement limité ont émergé du Royaume-Uni et ont été empruntées par les États-Unis.

Lorsque Truss s’est impliquée dans des fonctions politiques, elle a déclaré qu’elle pensait qu’elle serait capable de mettre en place des politiques que les gens voulaient voir. “J’ai découvert qu’en réalité une grande partie de ce pouvoir avait été répartie.”

Le sénateur Mike Lee, R-Utah, parle de « l’importance de la relation bilatérale entre les États-Unis et le Royaume-Uni » lors d’un forum de politique publique de l’Institut Gary R. Herbert avec l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss à l’Université de l’Utah Valley à Orem mardi. (Photo : Kristin Murphy, Deseret News)

Truss a déclaré que le pouvoir avait été donné à ce qu’elle appelait la « quangocratie ». Lee a dit que c’était l’un de ses mots préférés. Un quango est un mot décrivant un comité ou une organisation consultative financée par les contribuables, mais qui fonctionne indépendamment du gouvernement.

Truss a déclaré à première vue que ces groupes semblent être une bonne idée, mais “nous avons maintenant 500 de ces organismes au Royaume-Uni”.

Des exemples de ces gouvernements comprennent l’agence pour l’environnement, la poste et le bureau de responsabilité budgétaire. Ce que cela signifie en pratique, explique Truss, c’est que si un éleveur de porcs venait voir Truss et lui disait qu’il devait installer quelque chose sur sa propriété même s’il n’avait aucune infraction environnementale, “je ne pouvais rien y faire, parce que les agences environnementales prenaient des décisions indépendantes”. les décisions.”

“Ils n’ont pas de comptes à rendre aux politiciens, parce que ceux-ci sont perçus comme ayant des intérêts particuliers susceptibles de nuire à l’environnement”, a déclaré Truss.

Lorsque Lee a demandé à Truss si ces groupes avaient la capacité de promulguer des règles ayant force de loi, Truss a répondu qu’ils le faisaient parfois. “La poste était en fait capable de poursuivre les gens”, a déclaré Truss, expliquant qu’elle ne savait pas qu’elle le pouvait jusqu’à ce qu’elle découvre “un scandale récent” au cours duquel un groupe de personnes s’est retrouvé en prison.

C’est une menace active pour la démocratie républicaine que l’idée que nous sous-traitons à des bureaucrates non élus et irresponsables, ceux qui ont été isolés du processus politique au nom de le confier à des experts.

–Sén. Mike Lee, R-Utah

À propos de la quangocratie, Lee a déclaré : « Nous avons eu les mêmes problèmes aux États-Unis ». Il a déclaré que les agences rédigent en moyenne 100 000 pages de nouvelles lois chaque année.

“C’est une menace active pour la démocratie républicaine, l’idée que nous sous-traitons à des bureaucrates non élus et irresponsables, ceux qui ont été isolés du processus politique au nom de le confier à des experts”, a déclaré Lee, ajoutant “Ils pensent que cela semble génial, mais En fin de compte, vous vous retrouvez avec un gouvernement qui vous dit quoi faire, mais vous n’en avez plus le contrôle. »

Quelle est la prochaine étape pour le Royaume-Uni et les États-Unis ?

Quant à la voie à suivre, Truss a déclaré qu’elle serait idéale “si nous pouvions conserver notre mélodie et avoir des éléments de la Constitution américaine”. Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas que cela était probable. “Malheureusement, la sagesse des Pères fondateurs n’est pas très présente au Royaume-Uni pour le moment.”

Truss a déclaré que le problème crucial au Royaume-Uni aujourd’hui est que “les valeurs des Lumières sont menacées. Maintenant, je pense que tant que nous n’aurons pas les bonnes valeurs, il est difficile de dire exactement comment nous créerions une constitution britannique”. Elle a déclaré que la Grande-Bretagne se trouve actuellement dans « un désordre constitutionnel » et que « ce que nous devons faire maintenant, c’est restaurer le concept fondamental de souveraineté parlementaire, qui est ce qui a fonctionné pendant des générations avant que nous assistions à l’expansion de la quangocratie ».

Les gens au Royaume-Uni sont de plus en plus frustrés d’avoir une bureaucratie permanente, a déclaré Truss, et elle pense que les conservateurs ont la réponse.

“Ce que je veux dire dans mon livre, c’est qu’il ne suffit pas d’avoir un leadership conservateur et des politiques conservatrices si l’on ne peut pas réellement produire des résultats, car il y a une telle réaction de la part du système, de l’establishment”, a déclaré Truss. “C’est pourquoi je pense que nous avons besoin de plus de changements systémiques en Grande-Bretagne.”

Lee a déclaré que les types de réformes que Truss décrivait « ne devraient pas dépendre du fait que vous vous réclamiez de gauche ou de droite, de libéral ou de conservateur. Si vous croyez simplement en la démocratie républicaine, en un gouvernement représentatif, ne vaudrait-il pas mieux que tout le monde ait un organe législatif chargé de légiférer dans votre pays et dans le mien, qui légifère et est responsable devant le peuple ? »

Même si Truss a déclaré qu’il y avait encore plusieurs problèmes au Royaume-Uni, elle a de l’espoir pour l’avenir.

“L’une des choses que j’essaie de faire est d’expliquer quel est le problème, alors dites aux gens : ‘vous savez, si vous voulez que les choses changent en Grande-Bretagne, il va falloir qu’il y ait des changements assez audacieux'”. dit Truss. “Il ne suffit pas d’adopter une politique conservatrice comme une baisse des impôts ou un contrôle de l’immigration. Nous devons en fait changer le système pour y parvenir.”

