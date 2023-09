Le sénateur Menendez rebelle après une deuxième inculpation pour corruption

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., traverse le métro du Sénat en route vers un vote au Capitole le jeudi 4 mai 2023. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

« Je reste concentré sur la poursuite de ce travail important et je ne me laisserai pas distraire par des allégations sans fondement », a déclaré Menendez dans un communiqué.

WASHINGTON — Le sénateur Robert Menendez s’est engagé vendredi à rester au Sénat pendant qu’il combat les accusations fédérales de corruption et d’extorsion annoncées plus tôt dans la journée. C’était la deuxième fois que le démocrate du New Jersey était poursuivi pour corruption présumée en tant que sénateur en exercice.

Le sénateur et son épouse, Nadine Menendez, ont été inculpés de trois chefs d’accusation criminels chaque vendredi après une enquête fédérale de plusieurs années.

Le couple est accusé d’avoir « accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation par le sénateur Menendez de son pouvoir et de son influence pour protéger et enrichir » trois associés commerciaux du New Jersey, selon le procureur américain Damian Williams du district sud de New York. , qui a porté plainte.

« Ces pots-de-vin comprenaient de l’argent, orpaiements pour un prêt hypothécaire immobilier, compensation pour un emploi peu ou pas présenté [for Nadine]un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », affirme l’acte d’accusation fédéral.