Le sénateur Menendez fait face à des pressions pour qu’il démissionne ; Les scénaristes hollywoodiens poursuivent leurs discussions avec les studios : Weekend Rundown

Voici la plus grande nouvelle que vous avez manquée ce week-end.

La pression augmente pour que le sénateur Bob Menendez démissionne

Le sénateur Bob Menendez au Capitole le 12 septembre. Tom Williams / CQ Roll Call via le fichier AP

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., fait face à un nombre croissant d’appels à la démission après que lui et sa femme ont été inculpés de corruption.

Un certain nombre de démocrates du New Jersey, dont le gouverneur Phil Murphy et le représentant Josh Gottheimer, ont déclaré qu’il devrait démissionner. L’un d’eux, le représentant Andy Kim, a annoncé samedi que il planifie à défie Méndez pour son siège au Sénat.

Certains sénateurs démocrates ne réclament cependant pas encore sa démission. Dans les journaux télévisés du dimanche, trois d’entre eux se sont montrés très critiques à l’égard de Menendez, mais n’est pas allé jusqu’à lui demander de quitter son siège au Sénat, où les démocrates disposent d’une faible majorité.

Dimanche, lors de l’émission « Meet the Press » de NBC, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie a déclaré qu’il n’avait « aucun intérêt » à se présenter pour le siège de Menendez si sa campagne présidentielle échoue.

Les négociations sur la grève des écrivains sont bloquées sur le langage sur l’IA alors que les pourparlers se poursuivent

Des membres en grève de la WGA et de la SAG-AFTRA devant les studios Paramount à Los Angeles lundi. Mario Tama / Getty Images

Alors que les scénaristes et producteurs hollywoodiens progressaient dans les négociations visant à mettre fin à la grève qui dure depuis 145 jours, un point de discorde critique est apparu. le langage spécifique sur l’utilisation de l’intelligence artificielleont déclaré deux sources proches des négociations.

Les réunions consécutives du week-end pourraient être un signe d’espoir dans une grève qui a mis fin à certains programmes télévisés avant la fin de leur saison et a reporté la saison annuelle d’automne des débuts et des retours.

Jimmy Carter fait une apparition surprise avant son 99e anniversaire

L’ancien président Jimmy Carter à Atlanta en septembre 2018. Fichier Scott Cunningham / Getty Images

L’ancien président Jimmy Carter est entré en soins palliatifs au début de cette année, affirmant qu’il allait arrêter toute intervention médicale et passer le reste de sa vie à la maison.

Sept mois se sont écoulés depuis, et samedi, quelques jours seulement avant son 99e anniversaire, Carter et sa femme, Rosalynn Carter, ont fait une apparition publique surprise ensemble au Plains Peanut Festival dans sa ville natale de Géorgie.

« Nous parions que la glace au beurre de cacahuète est au menu pour le déjeuner ! #JimmyCarter99 », le Centre Carter a écrit sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, où il a repartagé une vidéo des Carters roulant dans un SUV noir lors du festival.

Une première historique pour la NASA

Une capsule contenant de précieux échantillons d’un astéroïde a parcouru 4 milliards de kilomètres en sept ans avant d’atterrir sur Terre dimanche matin.

La capsule de retour d’échantillons de la mission Osiris-Rex de la NASA dans l’Utah dimanche. Keegan Barber / NASA via AP

Cet événement dramatique a constitué une étape importante pour les États-Unis : les roches et la terre collectées ont été les premiers échantillons d’astéroïdes ramenés sur Terre par la NASA.

Les experts ont déclaré que cette prime pourrait aider les scientifiques à découvrir des secrets sur le système solaire et sur son origine, y compris sur la façon dont la vie est apparue sur cette planète.

La flambée des prix des denrées alimentaires nuit aux familles indiennes

Raj Kumari achète des rations dans un magasin de New Delhi le 5 septembre. Saumya Khandelwal pour NBC News

Peu d’aliments sont aussi essentiels à la cuisine indienne que les tomates et les oignons. Mais entre l’inflation galopante et les inondations dans le nord qui ont dévasté les récoltes de cette année, les prix de presque toutes les parties d’un repas atteignent désormais des niveaux record.

Raj Kumari, un travailleur migrant vivant à New Delhi, a mamande des choix difficiles elle a planifieréd repas. Elle a déclaré qu’elle n’achetait plus l’aliment préféré de son fils, le poulet, et qu’elle limitait la quantité d’huile de cuisson et de farine qu’elle récupérait au marché de rue.

Les familles à faible revenu comme la leur reçoivent environ 33 livres de blé du gouvernement chaque mois, mais cela suffit pour seulement 10 jours, les laissant à la merci du marché pour le reste.

« Que peut faire une famille pauvre comme la nôtre alors que nous ne parvenons même pas à trouver du travail ? dit Kumari.

Rencontrer la presse

Le président Joe Biden prévoit de se rendre mardi sur la ligne de piquetage des United Auto Workers pour montrer son soutien aux grévistes.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré dimanche sur « Meet the Press » que Biden rejoint til les travailleurs de l’automobile parce que il est « le président le plus résolument favorable aux travailleurs et aux syndicats que nous ayons jamais eu ».

L’ancien président Donald Trump prévoit de prononcer mercredi un discours aux travailleurs de l’automobile aux heures de grande écoute. Interrogé par Kristen Welker pour savoir si Biden essayait de devancer son prédécesseur, Buttigieg a répondu qu’il y allait parce qu’il soutenait le syndicat.

Welker a également interrogé Buttigieg sur les détails de ce à quoi ressemblerait un accord gagnant-gagnant et si l’administration était favorable à la proposition d’une semaine de travail de quatre jours.

Vous pouvez regarder l’interview complète ici.

Pour quoi les travailleurs se battent Pour de nombreux membres noirs de l’UAW, faire grève, c’est tenir la promesse d’une vie de classe moyenne. « Pour les Noirs, qui ont été retenus dans la société, construire des voitures était un moyen d’avoir une belle vie », a déclaré Lynda Jackson, une employée de Stellantis et secrétaire d’enregistrement de la section locale 7 de l’UAW à Détroit.

La politique en bref

Sondage 2024: Le dernier sondage NBC News montre qu’une écrasante majorité d’électeurs s’inquiètent des multiples procès de l’ancien président Donald Trump ainsi que de l’âge et de la santé mentale du président Joe Biden.

Vers l’arrêt: La date limite pour éviter une fermeture du gouvernement est la fin du mois, et payer pour 4 Un million d’employés fédéraux sont en danger si le Congrès n’agit pas avant.

#ÉcharpeSuédoise: L’histoire d’un homme qui est passé du statut d’acteur de fond aux clips de John Mayer et LeAnn Rimes prendre d’assaut le Capitole et finir sur la liste des personnes recherchées par le FBI.

Christie quitte l’Iowa: Tous les candidats républicains à la présidentielle font campagne dans l’Iowa – à l’exception de Chris Christie. Il est plutôt opter pour une stratégie axée sur le New Hampshire cela illustre à quel point les deux États peuvent être différents.

Aide en cas de pandémie: L’argent de secours versé aux locataires menacés d’expulsion a été payé en trop, disent certains responsables, et ils se démènent pour récupérer des millions de dollars. Certains avis demandent des sommes à cinq chiffres en quelques semaines.

Culture & Tendances

Russell Brand à Los Angeles en janvier 2020. Lester Cohen / Getty Images pour le fichier The Recording Academy

L’humoriste Russell Brand a fait ses premiers commentaires publics vendredi suite à la publication de plusieurs allégations d’abus sexuels à son encontre.

Brand a nié ces allégations, affirmant que toutes ses relations étaient consensuelles. Sa vidéo vendredi sur X concentré motranquillement on critique du gouvernement britanniquequi, selon lui, « a demandé aux grandes plateformes technologiques de censurer notre contenu en ligne, et certaines plateformes en ligne ont accédé à cette demande ».

Ces allégations ont provoqué une soudaine introspection au Royaume-Uni à propos de la culture médiatique toxique et violemment misogyne des années 2000, dans laquelle Brand était un protagoniste pacificateur.

Beaucoup en Grande-Bretagne sont confrontés à la réalité selon laquelle la laideur de l’époque peut se cacher beaucoup plus près de la surface de la vie publique que beaucoup ne l’ont réalisé ou admis.

Dans le cas où vous l’avez manqué