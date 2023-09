Le sénateur Menendez et son épouse inculpés de pots-de-vin alors que l’enquête révèle 100 000 $ en lingots d’or, selon les procureurs

NEW YORK (AP) — Le sénateur américain Bob Menendez du New Jersey et son épouse ont été inculpés vendredi pour avoir accepté des pots-de-vin en espèces, des lingots d’or et une voiture de luxe pour une série d’actes de corruption, notamment le fait que le démocrate ait usé de son influence sur affaires étrangères au profit du gouvernement autoritaire égyptien.

Une perquisition au domicile du couple a permis de découvrir 100 000 dollars en lingots d’or et 480 000 dollars en espèces cachées, ont déclaré les procureurs, qui ont annoncé les accusations portées contre le démocrate de 69 ans près de six ans après qu’une précédente affaire pénale contre lui se soit terminée par un jury dans l’impasse.

Le dernier acte d’accusation n’a aucun rapport avec les accusations antérieures selon lesquelles Menendez aurait accepté des cadeaux somptueux pour faire pression sur les responsables gouvernementaux au nom d’un médecin de Floride.

Le Bureau historique du Sénat affirme que Menendez semble être le premier sénateur en exercice dans l’histoire des États-Unis à avoir été inculpé de deux allégations criminelles sans rapport. Menendez risque d’être réélu l’année prochaine dans le but de prolonger sa carrière de trois décennies à Washington alors que les démocrates détiennent une faible majorité au Sénat.

L’avocat de l’épouse de Menendez n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires. Des messages ont été laissés au porte-parole de Menendez au Sénat et à son consultant politique.

Maintenant qu’il est inculpé, Menendez devra quitter son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères. Les règles du caucus démocrate du Sénat stipulent que tout membre accusé d’un crime doit se retirer d’une position de direction.

Menendez a dû démissionner de son poste de principal démocrate du panel lorsqu’il a été inculpé en 2015. Il a repris son poste en 2018 lorsqu’il a été innocenté des accusations.

La première fois que Menendez avait été inculpé, il avait été accusé d’avoir utilisé son influence politique pour aider un ophtalmologiste de Floride qui lui avait prodigué des cadeaux et des contributions à la campagne.

Les nouvelles accusations font suite à une enquête de plusieurs années qui a examiné, entre autres choses, les relations d’un homme d’affaires du New Jersey – un ami de l’épouse de Menendez – qui a obtenu l’autorisation exclusive du gouvernement égyptien pour certifier que la viande importée dans ce pays répond aux exigences alimentaires islamiques. Les enquêteurs ont également posé des questions sur les interactions de la famille Menendez avec un développeur du New Jersey.

La carrière politique de Menendez semblait sur le point de prendre fin en 2015, lorsqu’un grand jury fédéral du New Jersey l’a inculpé de plusieurs chefs d’accusation pour des faveurs qu’il avait rendues à un ami, le Dr Salomon Melgen.

Menendez a été accusé d’avoir fait pression sur les responsables gouvernementaux pour qu’ils résolvent un différend sur la facturation de Medicare en faveur de Melgen, obtenant des visas pour les petites amies du médecin et aidant à protéger un contrat selon lequel le médecin devait fournir du matériel de contrôle portuaire à la République dominicaine.

Menendez a toujours clamé son innocence. Ses avocats ont déclaré que les contributions à la campagne et les cadeaux de Melgen – qui comprenaient des voyages en jet privé dans un complexe hôtelier en République dominicaine et des vacances à Paris – étaient des témoignages de leur amitié de longue date et non des pots-de-vin.

Les procureurs ont abandonné l’affaire après l’impasse du jury en novembre 2017 sur des accusations de corruption, de fraude et de complot, et un juge a rejeté certains chefs d’accusation.

Le Comité sénatorial d’éthique a ensuite réprimandé Menendez, estimant qu’il avait accepté de manière inappropriée des cadeaux, qu’il avait omis de les divulguer et qu’il avait ensuite utilisé son influence pour promouvoir les intérêts personnels de Melgen.

Mais des mois plus tard, les électeurs du New Jersey ont renvoyé Menendez au Sénat. Il a battu un challenger bien financé lors d’élections de mi-mandat qui ont brisé le verrouillage républicain au pouvoir à Washington.

Melgen a été reconnu coupable de fraude en matière de soins de santé en 2017, mais l’ancien président Donald Trump a commué sa peine de prison.

On s’attend généralement à ce que Menendez se présente à la réélection l’année prochaine.

Fils d’immigrants cubains, Menendez exerce des fonctions publiques sans interruption depuis 1986, date à laquelle il a été élu maire d’Union City, dans le New Jersey. Il a été législateur d’État et a passé 14 ans à la Chambre des représentants des États-Unis. En 2006, le gouverneur Jon Corzine a nommé Menendez au siège du Sénat qu’il avait quitté lorsqu’il est devenu gouverneur.

Au moins deux autres sénateurs – Kay Bailey Hutchinson, R-Texas ; Richard Kenney, démocrate du Delaware – a été inculpé à plusieurs reprises alors qu’il était encore en fonction, mais les actes d’accusation de chaque sénateur couvraient des allégations qui se chevauchaient, selon le Bureau historique du Sénat.

Ni Kenney ni Hutchinson n’ont finalement été reconnus coupables et tous deux ont purgé la totalité de leur peine. Au total, 13 sénateurs ont été inculpés au cours de l’histoire, dont six ont été reconnus coupables, selon le Bureau historique du Sénat. Deux de ces condamnations ont été annulées.

Menendez a révélé publiquement pour la première fois qu’il faisait l’objet d’une nouvelle enquête fédérale en octobre dernier. Les procureurs ont refusé à l’époque de commenter, mais certains détails de leur enquête sont apparus dans les médias et dans les archives judiciaires.

En 2019, des agents fédéraux ont saisi des appareils électroniques et des dossiers dans les bureaux d’IS EG Halal, une entreprise du New Jersey désignée par le gouvernement égyptien comme la seule entreprise à certifier que la viande importée répondait aux exigences religieuses.

Cette désignation a surpris les responsables agricoles américains. Auparavant, plusieurs autres entreprises effectuaient cette certification, mais elles ont été licenciées par les responsables agricoles égyptiens au profit d’IS EG Halal, qui n’avait aucune expérience dans le domaine.

Le changement s’est produit la même année où Menendez s’est fiancé à Nadine Arslanian, une connaissance du propriétaire de la nouvelle société de certification halal, Wael Hana, d’Edgewater, New Jersey.

Les archives montrent qu’Arslanian, 56 ans, luttait contre la saisie de sa propriété du comté de Bergen en 2018. Lorsqu’elle et Menendez se sont fiancés, une période de redressement financier a commencé pour Arslanian, un ancien commerçant pour une société médicale.

Quelques semaines après leurs fiançailles, elle a constitué une entreprise, Strategic International Business Consultants LLC, selon les archives de l’État. Son dossier de saisie a été rejeté peu de temps après. L’année suivante, ses actifs comprenaient des lingots d’or évalués entre 100 000 et 250 000 dollars, selon un formulaire de divulgation du Sénat modifié par Menendez en mars 2022.

Entre avril et juin 2022, le couple a encaissé au moins une partie de ses avoirs en métaux précieux, selon les formulaires, vendant entre 200 000 et 400 000 dollars de lingots d’or, tout en en conservant au moins 250 000 dollars.

L’avocat d’Arslanian, David Schertler, n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le travail commercial international de sa cliente ou sur la manière dont elle a acquis les lingots d’or.

Après des informations en mai dernier selon lesquelles les procureurs fédéraux examinaient si Menendez ou son épouse avaient reçu des cadeaux non signalés de la part de l’entreprise, le porte-parole de Hana a nié qu’un quelconque responsable américain ait aidé l’entreprise.

« Il n’y a aucune preuve non plus que le contrat ait été attribué sur la base de pots-de-vin ou de corruption en Egypte ou de toute autre activité prétendument suspecte – et rien de tel n’a jamais été allégué », a déclaré un porte-parole de Hana, Steven Goldberg, dans un récent e-mail à The Associated Press.

« Toutes les allégations concernant des voitures, des appartements, de l’argent liquide et des bijoux fournis par toute personne associée à l’EI EG Halal au sénateur Menendez ou à son épouse, et encore moins en échange de tout type de traitement favorable, sont totalement sans fondement. Des événements survenus il y a des années sont sortis de leur contexte.

Les procureurs fédéraux ont interrogé l’année dernière un avocat proche de Hana. L’avocat, Antranig « Andy » Aslanian, a déclaré à l’AP qu’on lui avait posé des questions sur Hana et Nadine Arslanian, qu’il a décrites comme une amie de longue date.

« Ils tentent d’établir que Menendez a aidé Hana en Égypte », a expliqué Aslanian. Il a qualifié ces soupçons de « taureaux », ajoutant qu’il avait déjà accompagné Hana en Égypte et qu’il avait découvert qu’il entretenait de bonnes relations avec les autorités.

« Il entre dans tous les bureaux du gouvernement, ils le connaissaient tous », a-t-il déclaré. « Hana n’avait pas du tout besoin de Menendez. Il serait plus un obstacle qu’une aide.

Les enquêteurs américains ont également émis au moins une assignation à comparaître au printemps dernier pour obtenir de la correspondance de Menendez, de son épouse ou d’un promoteur d’Edgewater, Fred Daibes, dont la société est propriétaire du bâtiment où IS EG Halal a des bureaux. L’assignation à comparaître, qui a été envoyée au sénateur Nicholas Sacco, faisait référence à un projet de loi de l’État qui limiterait le développement dans certaines zones le long de la rivière Hudson, y compris là où Daibes possède des propriétés.

Jake Offenhartz, Associated Press